Ангелы всегда составляли важную часть моей жизни, служа постоянным источником веры, надежды, знания, света и любви. С тех пор, как я был ребенком, меня преследовало ощущение, что что-то или кто-то постоянно находится рядом со мной — мой невидимый хранитель, который повсюду следует за мной и защищает меня.

Мне было четыре года, когда мой любимый дед совершил трагическое самоубийство. Я пережил невыносимое отчаяние. И именно тогда, в период глубокой печали, я осознал, что дедушка ушел в лучший мир и пребывает с ангелами.

Ангелы дали мне чувство покоя. Взрослея, я все время ощущал присутствие дедушки. Его энергия была особенно сильна во время четырех пережитых мной предсмертных переживаний, причем последнее произошло со мной в возрасте двадцати шести лет.

Я принял слишком большую дозу кокаина и понял, что умираю. Споткнувшись о порог собственного дома, я кое-как добрался до душа, где, как мне казалось, я смогу задержать наступление смерти. В этом немыслимом состоянии я отчетливо помню ощущение трезвости, когда я молил Бога простить мне мои грехи и взять меня на небеса. В полном отчаянии я поклялся посвятить себя служению человечеству, если он вернет мне здоровье.

Времени оставалось все меньше, и я отчаянно молил Бога оставить мне жизнь, не дать уйти из этого мира. Я начал чувствовать отклик. Движение началось у моих ног. Семь существ закружились вокруг и полностью обволокли меня, исподволь восстанавливая мои силы. Мое тело дематериализовалось, а сам я был перенесен в другое место. Образы, которые я рисую сейчас, — всего лишь отголоски пережитого тогда.

Я проснулся в больнице: к рукам тянулись трубки от капельниц, горло саднило от зонда для промывания желудка. Как я попал сюда?! Друг, который никогда раньше не приходил ко мне, в тот день почувствовал необходимость заглянуть ко мне без предупреждения. Найдя дверь незапертой, он прошел через гостиную, вдоль по коридору и прямо в ванную, где я как раз начал ощущать себя невесомым. В его реальности я был неподвижен, лежал на полу, а вода из душа все бежала. В своем творчестве я вновь и вновь переживаю этот момент бесконечного существования — это окошко в иное измерение, где не существует времени.

Это — поворотный момент моей жизни. Ангелы были столь могущественны и настолько глубоко проникли мне в душу, что пережитый мною опыт изменил все стороны моей жизни. Я глубоко осознал и оценил дарованную мне возможность остаться в живых. Ангелы помогли мне отвести взгляд от самого себя и обратить его к человечеству. У меня появилось горячее желание — сильнейшее стремление донести до людей эту вновь обретенную неземную любовь. Я знал, что мне суждено творить, и избрал своим медиумом живопись.

Льюис Джеймс Р., Оливер Ивлин Д. - Энциклопедия ангелов

Серия «Энциклопедии». - Ростов-на-Дону: «Феникс», 1997. - 400 с.

ISBN 5-222-00091-5

Льюис Джеймс Р., Оливер Ивлин Д. - Энциклопедия ангелов – Содержание

ПОСВЯЩЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ВЫРАЖЕНИЯ БЛАГОДАРНОСТИ

А Абраксас. Аваддон. Авдиил. Авраам. Адам. Адраммелех. Азазель. Ангел Господень. Ангел мира. Ангел огня. Ангел печи. Ангел присутствия. Ангел смерти. -«Ангел Таймс». Ангел, окутанный облаком. Ангелика (дягиль). Ангел-истребитель. Ангелология. Ангелопоклонство. Ангелос. «Ангел-Уотч». Ангелы. Ангелы в архитектуре. Ангелы в Библии. Ангелы в битве при Монсе. Ангелы в искусстве. Ангелы в кинематографе. Ангелы времени. Ангелы и времена года. Ангелы и дорожное движение. Ангелы и стороны света. Ангелы и цвет. Ангелы на марках. Ангелы на поле брани. Ангелы наказания. Ангелы семи церквей. Ангелы чистилища. Ангелы-служители. Ангелы-хранители. Ангельская труба. «Ангельские» магазины. Ангельское исцеление. Андерсон, Джоан Вестер. Анжелико, Фра. Апокалипсис. Апокрифы и псевдопиграфы. Аполлион. Апсара. Ариэль. Арфа и небесная музыка. Архангелы. Архонт. Асмодей. Астар. Астрология, управление и ангелы. Асура. Африка. Ахриман (Ангро-Майнью).

Б Белфегор. Бернхэм, София. Бесята. Блияаль. Блэйк, Уильям. Богимен (Боггарт). Ботхисаттва. Брауни. Буддизм.

В Валаам. Валькирии. Велиар. Вельзевул. Ветхий Днями. Видения на смертном одре. Виктор. Власти. Война на небесах. Воху Мана.

Г Гавриил. Гандхарвы. Гермес. Гипноз. Гномы. Гностицизм. Гоблины. Господства (доминионы). Гремлины. Грэхэм, Билли.

Д Даббиэль. Данте Алигьери. «Двадцать восемь ангелов, инкорпорейтед». Девидаси. Демиург. Демон (Даймон). Деяния святых ангелов. Джибрил. Джинн. Джотто. Дивы. Дионисий Ареопагит. Дни ангелов. Дни недели и ангелы. Древняя Греция. Драконы. Духи-хранители (шаманы, духовные наставники и опекуны). Дьяволы, демоны и падшие ангелы. Дэй, Леонард К.

Е Египет. Евангелические авторы.

Ж Жанна Д’Арк.

3 Загзагил. Задкиил. «Зогар». Зодиак (ангелы зодиака). Зороастризм. Зофиил.

И Иаков борется с ангелом. Иблис. Иезекииль. Иерархия ангелов. Иехоэл (Иехуэл). Израил. Израэль. Иконография ангелов. Илия. Индоевропейцы. Индуизм. Инкубы и суккубы. Иоанн Креститель. Ислам. Исрафил. Иудаизм.

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К Камаил. Каналлинг. Карлики. Кемуэл. Кларенс Оддбоди. «Книга Еноха». «Книга Юбилеев». Коллективное бессознательное. Кохабиэль. Крылья. Купидон.

Л Лайла. Лахаш. Левиафан. Лепрехуны. Лестница Иакова. Лилипуты. Лилит. Липика (Боги Кармы). Литература и ангелы. Литература мудрости. Лунные стадии. Лэйки, Энди. Люцифер.

М Магия, заклинания и молитвы. Малайка. Малик. Маммон. Манна. Мара. Мария. Мастема. Мельхиседек. Меркаба-седок. Месопотамия. Месяцы года и ангелы. Метатрон. Метафизика и ангелы. Мефистофель. Микал. Микеланджело. Милленаризм. Мильтон, Джон. Митра. Михаил. Мормонизм и ангелы. Морони. Мункир и Накир. Музы. Музыка и ангелы. Мухаммед.

Н Наблюдатели (Григори). Начала. Нергал. Нефилим. Нике. Нимрод. НЛО и ангелы. «Новое Время» и ангелы. Нуриэл.

О Общение с ангелами. «Общество херувимов и серафимов». Оккультизм. Ориген. Ориша. Отцы церкви и ангелы.

П Падение ангелов. Падре Пио. Падшие ангелы. Пак. Первая Церковь Ангелов. Перетти, Франк Е. Петр и ангелы. Пикси (пигси, или писки). Планеты (и их ангелы). Пол ангелов. Полынь. Последний Суд. Предсмертные ощущения. Престолы. Привидения и ангелы. Природа ангелов. Прислужники. Профет, Элизабет Клэр. Психопомпы-ангелы. Птицы.

Р Рагуил. Разиэль. Рай и ад. Рамиил. Рафаил. Рафаэль (Санти). Рахаб. Рашну. Рембрандт.

С Саламандры. Самаэль. Сандалфон. Сариил. Сатана. Сведенборг, Эммануил. «Свитки с берегов Мертвого моря». Святой Дух. Святые Бессмертные (АтезЬа 5реп1аз). Секс и ангелы. Семияза. Семь небес. Серафимы. Сефирот. Сильфы. Силы. Созвездия. Современные художники, рисующие ангелов. София. Спиритизм. Сраоша. Средние века. Стражи порога. Судьба. Суффиксальные ангельские имена. Сыновья Бога.

Т Талмуд. Танатос. Твен, Марк. Телевидение и ангелы. Тело ангелов. Теософия. Товия. Тролли. Тэйлор, Терри Линн.

У Узиил. Ундины. Уриил. Урим.

Ф Феи. Финдхорн. Фома Аквинский. Форма мысли. Фраваши. Фримэн, Эйлин Элиас. Фулгир.

X Хадраниэль. Хало (нимб, ореол). Харут и Марут. Хафаза. Хейот. Херувим. Херувимы. Хокус-Покус. Хоры (Чины). Хоури. Христианство.

Ч «Человек в льняной одежде». Чины.

Ш Шекспировская концепция ангелов. Шемхазай и Азазель. Штайнер, Рудольф.

Э Эволюция ангелов. Элементарные существа. Элохим. Эльфы из местечка Коттингли. Эон. Эрос. Эсхатология. Этнархи.

Ю Юнг, Карл Густав.

Я Язык ангелов.



ФИЛЬМОГРАФИЯ ОБ АНГЕЛАХ