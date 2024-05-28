Льюис Клайв Стейплз (1898–1963) — английский философ, некоторыми признается лучшим апологетом 20 века. С 1917 по 1954 учился, а затем преподавал в Оксфордском, с 1954 по 1963 в Кембриджском университетах, был членом Британской Академии наук. Среди его произведений можно отметить такие как «Просто христианство», «Человек отменяется, или мысли о просвещении и воспитании, особенно же о том, как учат английской словесности в старших класса», «Размышление о псалмах», «Любовь», «Письма Баламута». В письмах Льюиса есть упоминание о посещении православного богослужения, которое понравилось ему внутренней свободой участников. Книга «Размышления о псалмах» К. С. Льюиса вышла в 1958 году. На русском языкев переводе Н. Л. Трауберг она была в первый раз опубликована в журнале «Мир Библии» (№ 1, 1994).

При осмыслении псалмов Льюис часто воспринимает их, будучи филологом, как стихи, а не трактаты или проповеди, но именно через поэзию часто намного лучше людям воспринять невидимое Божие прикосновение. Даже в самых трудных ситуациях и когда мы уходим «на страну далече» мы всё равно ощущаем пусть слабый, но голос Бога, Который всегда близок к людям-грешникам. Бог не смотрит на нас, как на Своих врагов, как бы мы далеки от Него ни были — Он не хочет смерти ни одного грешника; Он неумолим только к греху.

И чтобы искоренить наши грехи, Господь иногда прибегает к жестким врачебным средствам, которые могут нам сильно не нравиться, восприниматься болезненно, но Господь Бог имеет только одно желание — спасти Свое творение. И тот, кто любит Бога, может быть не сразу, но впоследствии обязательно это поймет — ведь любящий хочет быть с Богом, и притом быть вечно, боится потерять Его, чтобы не лишиться вечного блаженства, которое бывает только с Богом. И вот К. Льюис подчеркивает, размышляя над псалмами Давида, как псалмопевец постоянно признается в своей любви к Богу, как он тянется к Нему — так тянутся к Нему и все истинные христиане.

Льюис Клайв Стейплз - Размышления о псалмах

Пер. с англ. Н. Трауберг

М.: Благовест, 2023, 160 с.

ISBN 978-5-9968-0825-0

Льюис Клайв Стейплз - Размышления о псалмах - Содержание

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