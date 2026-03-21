Льюис - Темная башня
Эта книга написана отчасти в ответ на вопросы о том, как я пришел от атеизма к христианству, отчасти же для того, чтобы исправить некоторые неверные мнения. Окажется ли она столь же важной для читателя, как для меня самого, зависит от того, приобщен ли читатель к тому, что я назвал «Радостью». Даже если этот опыт достаточно распространен, мне кажется, он заслуживает более подробного изучения, и я отваживаюсь писать о нем, поскольку не раз убеждался: стоит человеку упомянуть о самых сокровенных и любимых переживаниях, и непременно найдется хотя бы один слушатель, который откликнется: «Как! Неужели и вы тоже?.. Я-то думал, я один такой». Книга излагает историю моего обращения; это не автобиография и уж ни в коем случае не «Исповедь», как у Августина, тем более как у Руссо.
Чем дальше продвигается повествование, тем очевиднее оно расходится с «нормальной» автобиографией: в первых главах сеть раскинута как можно шире, чтобы к тому моменту, когда наступит духовный кризис, читатель уже знал, каким человеком сделали меня мое детство и отрочество. Завершив «фундамент», я перехожу прямо к теме, опуская все факты (сколь угодно важные для обычной биографии), которые не относятся к ней. Невелика потеря: в любой известной мне автобиографии интереснее всего главы, посвященные первым годам жизни. Боюсь, что мой рассказ выйдет удручающе личным; ничего подобного я прежде не писал и, скорее всего, не стану писать и впредь. Я постарался выстроить уже первую главу так, чтобы читатели, которым подобное чтение противопоказано, поняли сразу, во что их втягивают, закрыли книгу и не тратили время понапрасну.
Льюис Клайв Стейплз - Темная башня
сборник: перевод с английского
Москва : Издательство ACT, 2021. 448 с.
Серия "XX век / XXI век — The Best"
ISBN 978-5-17-133379-9
Льюис Клайв Стейплз - Темная башня - Содержание
НАСТИГНУТ РАДОСТЬЮ. Перевод Л. Сумм
ИССЛЕДУЯ ГОРЕ. Перевод С. Лихачевой
ТЕМНАЯ БАШНЯ
Предисловие Уолтера Хупера
Темная башня. Перевод С. Лихачевой
Слепорожденный. Перевод С. Лихачевой
Поддельные земли. Перевод Н. Трауберг
Ангелы-служители. Перевод С. Лихачевой
Вещей незримых очертанья. Перевод Н. Трауберг
Десять лет спустя. Перевод С. Лихачевой
