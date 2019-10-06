Царь Соломон - Петр Люкимсон

Жизнь замечательных людей

Книга представляет собой попытку реконструкции эпохи и биографии библейского царя Соломона – героя многочисленных апокрифов, легенд и сказок. Опираясь на работы теологов и историков и последние археологические открытия, автор не просто суммирует различные точки зрения наличность царя Соломона, но и представляет свой взгляд на его противоречивую фигуру как государственного деятеля, строителя Иерусалимского храма, поэта и философа.

Одновременно книга содержит пересказ значительной части легенд о царе Соломоне с попыткой анализа, какие реальные факты и исторические события могли лечь в их основу. Издание предназначено как для светских, так и для религиозных читателей, интересующихся Библией и древней историей.

Петр Люкимсон - Царь Соломон

М.: Молодая гвардия, 2012. – 315 с.

Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1377

Петр Люкимсон - Царь Соломон - Содержание

Предисловие

Часть первая. ЦАРЬ

Глава первая. Еще до рождения

Глава вторая. Маленький принц

Глава третья. «Да здравствует царь Соломон!»

Глава четвертая. Отец и сын

Глава пятая. Гаваонская ночь

Глава шестая. «Мудрее всех людей»

Глава седьмая. Суд да дело

Глава восьмая. Дочь фараона

Глава девятая. Хочешь мира – готовься к войне

Часть вторая. ГОСУДАРЬ

Глава первая. Дорога к Храму

Глава вторая. Дом Господа

Глава третья. «Кто есть сей царь Славы?»

Глава четвертая. Свадьба

Глава пятая. «Песнь песней»

Глава шестая. Золотой Иерусалим

Глава седьмая. Дела державные

Часть третья. СУЕТА СУЕТ

Глава первая. И снова Асмодей

Глава вторая. Время искать и время терять

Глава третья. Жили-были царь и царица

Глава четвертая. Грозовые облака

Глава пятая. Книга как учебник жизни

Глава шестая. Смерть

Основные даты жизни и деятельности царя Соломона

Литература

Петр Люкимсон - Царь Соломон - Предисловие

Кем же он был, царь Соломон, и был ли он вообще? Что является правдой, а что нагромождением фантазии и выдумки в том, что рассказывают о нем Библия и Коран, а также великое множество еврейских, арабских, эфиопских и западноевропейских легенд? Является ли он автором тех книг, которые ему приписываются, или эти великие произведения были созданы совсем другими людьми в другие эпохи? Был ли он и в самом деле настолько мудр, как это представляется и постоянно подчеркивается в Библии?

Весь этот круг вопросов и затрагивается в книге, которую вы сейчас держите в руках. Разумеется, автор отнюдь не пытался дать на них четкие и однозначные ответы — таких ответов попросту не существует. Нет, свою задачу я видел в другом — в том, чтобы собрать под одной обложкой все существующие взгляды, версии, касающиеся жизни и деятельности царя Соломона, попытаться их проанализировать, «столкнуть лбами» друг с другом и таким образом восстановить более-менее исторически достоверную картину его эпохи. А затем — и воссоздать необычайно противоречивую и сложную личность Соломона, неоднозначность которой проявилась и в неоднозначности итогов его деятельности как правителя.

Не случайно историки до сих пор спорят о том, чего же больше Соломон принес своему народу — зла или блага? Был ли он типичным самовлюбленным и напыщенным восточным правителем, не в меру расхваленным придворными летописцами, или человеком, значительно опередившим свое время?

Можно ли считать его искусным дипломатом и политиком, или — наоборот — следует поставить ему в вину политическое безволие и недальновидность? Был ли он глубоко верующим человеком или, напротив, богоотступником?

И это — уже другой, второй круг вопросов, который ставится в данной книге.

В современной исторической науке утвердились два основных подхода к эпохе царя Соломона, его отца Давида, да и к наиболее древнему периоду еврейской истории вообще.

Первая концепция связана с родившейся в рамках рациональной библейской критики так называемой минималистской теорией. Согласно взгляду ее сторонников, все время вплоть едва ли не до VII века до н. э. следует считать «темными» веками еврейской истории, о которых мы не можем сказать ничего определенного. А значит, ничего более-менее определенного мы не можем сказать и о Давиде и Соломоне; мы даже не можем быть уверенными в том, существовали ли они на самом деле.

Во всяком случае, считают адепты этой научной школы, никаких достоверных археологических данных, а также еврейских, египетских или месопотамских эпиграфических памятников, подтверждающих реальность личности этих царей, а также правдивость рассказа Библии, у нас нет. А следовательно, и рассказ этот должен восприниматься если не исключительно, то прежде всего как миф. Давид и Соломон, настаивают «минималисты», такие же полулегендарные персонажи, как Ромул и Рем в древнеримской или Рюрик и его сыновья в древнерусской истории.

Наиболее последовательно концепция этой школы изложена в монографии Исраэля Финкельштейна и Нила Ашера Сильвермана «Давид и Соломон: Между исторической реальностью и мифом».

«Последние археологические открытия показывают, насколько реальный мир был далек от той картины, которую рисуют библейские авторы. В то же время легенды — это не только плод досужего вымысла. Формируясь в течение столетий, они подменяли собой аутентичную историческую память», — утверждают Финкелыштейн и Сильверман.

Отрицая достоверность Библии как исторического источника, представители этой школы подчеркивают, что наука должна опираться исключительно на факты. Археологические же факты, с их точки зрения, доказывают, что того болыиого процветающего царства Соломона, которое описано в Библии, никогда не было и в помине — как не было и купающегося в золоте и утопающего в роскоши Иерусалима.

«Можно с большой степенью вероятности утверждать, что Давид и Соломон были реальными историческими фигурами, — пишут Финкельштейн и Сильверман далее. — Но они значительно отличались от тех, какими встают со страниц священных текстов. Невозможно, например, согласиться с утверждением, что Давид завоевал все окрестные царства в радиусе большем, чем один-два пеших перехода от центра Иудеи. Как невозможно согласиться с утверждением, что Иерусалим во времена Соломона был огромным потрясающим воображение городом, а не небольшим затерянным в горах городком, управляемым династией царьков, вся власть которых распространялась на очень скромную территорию».

Таким образом, суть этой концепции сводится к тому, что по мере усиления небольшого Иудейского царства (или, скорее, княжества) его цари, чтобы утвердить в сознании подданных свое незыблемое право на трон, решили объединить народ вокруг общей национально-религиозной идеи и осуществили процесс мифологизации истории, или, если называть вещи своими именами, сфальсифицировали ее. Причем окончательно этот процесс превращения мифа в историю произошел не ранее VII века до н. э.

Подтверждение тому Финкельштейн и Сильверман видят не только в данных археологии, но и в трудностях точного определения времени правления Давида и Соломона. Трудности эти и в самом деле существуют, о чем еще не раз будет упомянуто на страницах этой книги.

В то же время мысль о том, что некая группа фальсификаторов, по сути дела, придумала народу его историю, а затем весь народ принял эту фальсификацию и безоговорочно в нее поверил, кажется нелепой и невероятной. Впрочем, автор уже слышит голоса, спешащие напомнить, что на протяжении более 70 лет миллионы граждан почившего в бозе СССР тоже свято верили в придуманную для них историю собственной страны — так что подобные прецеденты известны.

Но существует и другая — «максималистская»— концепция, утверждающая, что библейский текст в целом обладает очень высокой степенью исторической достоверности. То, что он не подтверждается археологическими фактами, считают приверженцы второй школы, не значит, что таких фактов вообще нет — возможно, они пока просто не найдены.

Поиск археологических артефактов, подтверждающих правдивость Библии, пишет представитель этой школы, видный израильский исследователь Ицхак Мейтлис, связан с целым рядом объективных трудностей. Во-первых, на территории древнего Израильского царства порой крайне трудно производить раскопки просто по причине сложности ландшафта.