Царь Соломон - Петр Люкимсон

Люкимсон - Царь Соломон - Жизнь замечательных людей
Жизнь замечательных людей
Книга представляет собой попытку реконструкции эпохи и биографии библейского царя Соломона – героя многочисленных апокрифов, легенд и сказок. Опираясь на работы теологов и историков и последние археологические открытия, автор не просто суммирует различные точки зрения наличность царя Соломона, но и представляет свой взгляд на его противоречивую фигуру как государственного деятеля, строителя Иерусалимского храма, поэта и философа.
Одновременно книга содержит пересказ значительной части легенд о царе Соломоне с попыткой анализа, какие реальные факты и исторические события могли лечь в их основу. Издание предназначено как для светских, так и для религиозных читателей, интересующихся Библией и древней историей.
Петр Люкимсон - Царь Соломон
М.: Молодая гвардия, 2012. – 315 с.
Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1377
Петр Люкимсон - Царь Соломон - Содержание
Предисловие
Часть первая. ЦАРЬ
- Глава первая. Еще до рождения
- Глава вторая. Маленький принц
- Глава третья. «Да здравствует царь Соломон!»
- Глава четвертая. Отец и сын
- Глава пятая. Гаваонская ночь
- Глава шестая. «Мудрее всех людей»
- Глава седьмая. Суд да дело
- Глава восьмая. Дочь фараона
- Глава девятая. Хочешь мира – готовься к войне
Часть вторая. ГОСУДАРЬ
- Глава первая. Дорога к Храму
- Глава вторая. Дом Господа
- Глава третья. «Кто есть сей царь Славы?»
- Глава четвертая. Свадьба
- Глава пятая. «Песнь песней»
- Глава шестая. Золотой Иерусалим
- Глава седьмая. Дела державные
Часть третья. СУЕТА СУЕТ
- Глава первая. И снова Асмодей
- Глава вторая. Время искать и время терять
- Глава третья. Жили-были царь и царица
- Глава четвертая. Грозовые облака
- Глава пятая. Книга как учебник жизни
- Глава шестая. Смерть
Основные даты жизни и деятельности царя Соломона
Литература
Петр Люкимсон - Царь Соломон - Предисловие
Кем же он был, царь Соломон, и был ли он вообще? Что является правдой, а что нагромождением фантазии и выдумки в том, что рассказывают о нем Библия и Коран, а также великое множество еврейских, арабских, эфиопских и западноевропейских легенд? Является ли он автором тех книг, которые ему приписываются, или эти великие произведения были созданы совсем другими людьми в другие эпохи? Был ли он и в самом деле настолько мудр, как это представляется и постоянно подчеркивается в Библии?
Весь этот круг вопросов и затрагивается в книге, которую вы сейчас держите в руках. Разумеется, автор отнюдь не пытался дать на них четкие и однозначные ответы — таких ответов попросту не существует. Нет, свою задачу я видел в другом — в том, чтобы собрать под одной обложкой все существующие взгляды, версии, касающиеся жизни и деятельности царя Соломона, попытаться их проанализировать, «столкнуть лбами» друг с другом и таким образом восстановить более-менее исторически достоверную картину его эпохи. А затем — и воссоздать необычайно противоречивую и сложную личность Соломона, неоднозначность которой проявилась и в неоднозначности итогов его деятельности как правителя.
Не случайно историки до сих пор спорят о том, чего же больше Соломон принес своему народу — зла или блага? Был ли он типичным самовлюбленным и напыщенным восточным правителем, не в меру расхваленным придворными летописцами, или человеком, значительно опередившим свое время?
Можно ли считать его искусным дипломатом и политиком, или — наоборот — следует поставить ему в вину политическое безволие и недальновидность? Был ли он глубоко верующим человеком или, напротив, богоотступником?
И это — уже другой, второй круг вопросов, который ставится в данной книге.
В современной исторической науке утвердились два основных подхода к эпохе царя Соломона, его отца Давида, да и к наиболее древнему периоду еврейской истории вообще.
Первая концепция связана с родившейся в рамках рациональной библейской критики так называемой минималистской теорией. Согласно взгляду ее сторонников, все время вплоть едва ли не до VII века до н. э. следует считать «темными» веками еврейской истории, о которых мы не можем сказать ничего определенного. А значит, ничего более-менее определенного мы не можем сказать и о Давиде и Соломоне; мы даже не можем быть уверенными в том, существовали ли они на самом деле.
Во всяком случае, считают адепты этой научной школы, никаких достоверных археологических данных, а также еврейских, египетских или месопотамских эпиграфических памятников, подтверждающих реальность личности этих царей, а также правдивость рассказа Библии, у нас нет. А следовательно, и рассказ этот должен восприниматься если не исключительно, то прежде всего как миф. Давид и Соломон, настаивают «минималисты», такие же полулегендарные персонажи, как Ромул и Рем в древнеримской или Рюрик и его сыновья в древнерусской истории.
Наиболее последовательно концепция этой школы изложена в монографии Исраэля Финкельштейна и Нила Ашера Сильвермана «Давид и Соломон: Между исторической реальностью и мифом».
«Последние археологические открытия показывают, насколько реальный мир был далек от той картины, которую рисуют библейские авторы. В то же время легенды — это не только плод досужего вымысла. Формируясь в течение столетий, они подменяли собой аутентичную историческую память», — утверждают Финкелыштейн и Сильверман.
Отрицая достоверность Библии как исторического источника, представители этой школы подчеркивают, что наука должна опираться исключительно на факты. Археологические же факты, с их точки зрения, доказывают, что того болыиого процветающего царства Соломона, которое описано в Библии, никогда не было и в помине — как не было и купающегося в золоте и утопающего в роскоши Иерусалима.
«Можно с большой степенью вероятности утверждать, что Давид и Соломон были реальными историческими фигурами, — пишут Финкельштейн и Сильверман далее. — Но они значительно отличались от тех, какими встают со страниц священных текстов. Невозможно, например, согласиться с утверждением, что Давид завоевал все окрестные царства в радиусе большем, чем один-два пеших перехода от центра Иудеи. Как невозможно согласиться с утверждением, что Иерусалим во времена Соломона был огромным потрясающим воображение городом, а не небольшим затерянным в горах городком, управляемым династией царьков, вся власть которых распространялась на очень скромную территорию».
Таким образом, суть этой концепции сводится к тому, что по мере усиления небольшого Иудейского царства (или, скорее, княжества) его цари, чтобы утвердить в сознании подданных свое незыблемое право на трон, решили объединить народ вокруг общей национально-религиозной идеи и осуществили процесс мифологизации истории, или, если называть вещи своими именами, сфальсифицировали ее. Причем окончательно этот процесс превращения мифа в историю произошел не ранее VII века до н. э.
Подтверждение тому Финкельштейн и Сильверман видят не только в данных археологии, но и в трудностях точного определения времени правления Давида и Соломона. Трудности эти и в самом деле существуют, о чем еще не раз будет упомянуто на страницах этой книги.
В то же время мысль о том, что некая группа фальсификаторов, по сути дела, придумала народу его историю, а затем весь народ принял эту фальсификацию и безоговорочно в нее поверил, кажется нелепой и невероятной. Впрочем, автор уже слышит голоса, спешащие напомнить, что на протяжении более 70 лет миллионы граждан почившего в бозе СССР тоже свято верили в придуманную для них историю собственной страны — так что подобные прецеденты известны.
Но существует и другая — «максималистская»— концепция, утверждающая, что библейский текст в целом обладает очень высокой степенью исторической достоверности. То, что он не подтверждается археологическими фактами, считают приверженцы второй школы, не значит, что таких фактов вообще нет — возможно, они пока просто не найдены.
Поиск археологических артефактов, подтверждающих правдивость Библии, пишет представитель этой школы, видный израильский исследователь Ицхак Мейтлис, связан с целым рядом объективных трудностей. Во-первых, на территории древнего Израильского царства порой крайне трудно производить раскопки просто по причине сложности ландшафта.
Благодарю!
спасибо