Люшер - Триумф Святого Духа над нашим Я САМ

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Educational

В этой глубокой духовной работе Альберт Люшер исследует вечный конфликт между человеческим эгоцентризмом («Я САМ») и преображающей силой Святого Духа. Автор утверждает, что корень большинства духовных проблем и отсутствия плода в жизни христианина кроется в скрытом стремлении человека контролировать свою жизнь, даже когда он формально верует. Люшер детально описывает механизмы «самости» — самоправедность, самосожаление и самонадеянность, — показывая, как эти внутренние установки блокируют действие Бога и мешают верующему войти в полноту благословений, обещанных в Писании.

Путь к победе, по мнению автора, лежит не в попытках «улучшить» свое «Я», а в полном сораспятии со Христом и безоговорочной капитуляции перед Духом Святым. Люшер предлагает практические шаги к освобождению от власти эго, делая акцент на смирении, послушании и вере. Он описывает состояние «триумфа» не как разовое эмоциональное переживание, а как ежедневный образ жизни, при котором Святой Дух получает полный доступ ко всем сферам личности. Книга служит серьезным призывом к духовному обновлению, помогая читателю перейти от изматывающих попыток жить христианской жизнью своими силами к радостному и победоносному хождению в Духе.

Священник Альберт Люшер – Триумф Святого Духа над нашим Я САМ

Ландгентал, Швейцария: Издательство Пфлуг, 2003. – Луцк: Религиозное общество «Миссионерская книжная фабрика «Християнсье життя», 2003. – 68 с.

Священник Альберт Люшер – Триумф Святого Духа над нашим Я САМ - Содержание

  • 1. Как это сделать

  • 2. Познание нашего существа

  • 3. Исповедание (признание)

  • 4. Отказ и разделение (отделение)

  • 5. Отдача

  • 6. Это Я САМ

  • 7. Я САМ

  • 8. Я САМ и свет

  • 9. Я САМ и очищение

  • 10. Я САМ и возвышение

  • 11. Я САМ и воля

  • 12. Я САМ и притчи о:

    • а) горчичном зерне

    • б) кислом тесте

Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Comments

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

