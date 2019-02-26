Большой катехизис- Мартин Лютер

Данный перевод осуществлялся с немецкого текста изданий Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche. Bd. II. Evangelische Verlagsanstalt GmbH., Berlin, 1978. Concordia Triglotta. St. Louis, 1923, и Concordia. Christliche widerholete einmutige Bekenntnis, Dresden, M.D.LXXX. Примечания основаны на материале примечаний из упомянутых изданий, с незначительными сокращениями или же добавлениями из других источников.

В основном тексте в круглых скобках помещены (наряду с авторским текстом в скобках) переводы на русский язык отдельных слов и выражений (оставленных автором без перевода иноязычных слов и выражений или немецких слов и выражений, обсуждаемых автором, и т.п.); в квадратных скобках обычным шрифтом даны извлечения из параллельного латинского текста, а петитом – краткие пояснения и добавления, не содержащиеся в авторских текстах и сделанные для облегчения правильного понимания текста при чтении.

А. A. Никитин

Мартин Лютер - Большой катехизис

Издание второе Финляндской Церкви Лютеранского Исповедания

Rajakatu 7, 15100 Lahti, Финляндия, 2012

ISBN 978-951-9318-70-7

Мартин Лютер - Большой катехизис - Содержание

Большой Катехизис Мартина Лютера, реформатора церкви

Предисловие переводчика

Большой Катехизис д-ра Мартина Лютера

Предисловие доктора Мартина Лютера

Краткое предисловие

Часть первая. Десять заповедей

Первая заповедь

Объяснение добавления к Первой заповеди

Вторая заповедь

Третья заповедь

Четвёртая заповедь

Пятая заповедь

Шестая заповедь

Седьмая заповедь

Восьмая заповедь

Девятая и десятая заповедь

Заключение десяти заповедей

Часть вторая. О Символе веры

Первый артикул

Второй артикул

Третий артикул

Часть третья. O молитве. Отче наш

Первая просьба

Вторая просьба

Третья просьба

Четвёртая просьба

Пятая просьба

Шестая просьба

Седьмая или последняя просьба

Часть четвёртая. О крещении

О крещении детей

Часть пятая. О таинстве причащения

Краткое увещевание к исповеди

Примечания

Мартин Лютер - Большой катехизис - Предисловие доктора Мартина Лютера

Христианское, полезное и необходимое предисловие и верное, строгое наставление доктора Мартина Лютера всем христианам, но особенно всем пасторам и проповедникам о том, что надлежит им каждодневно усердно упражняться в Катехизисе, который есть краткое изложение и извлечение из всего Священного Писания, и постоянно его преподавать и т.д.

1 К тому, что мы так усердно занимаемся Катехизисом, и жаждем, и просим, чтобы и другие так же поступали, есть у нас немалые причины, так как мы видим, что, к сожалению, многие пастыри и проповедники в том ленивы и пренебрегают как служением своим, так и сим учением, иные от большой, глубокой своей учёности [позволяющей, как они воображают, воспарить их уму к более высоким материям], а иные от чистой лености и заботы о своем брюхе, кои к делу относятся не иначе как если бы они были пастырями или проповедниками лишь ради чрева своего и не должны были делать ничего, кроме как пользоваться благами, пока живы, к чему они привыкли под властью папства.

2 И хотя всё, о чем им надлежит учить и проповедовать, теперь они имеют пред собою в изложении столь обильном, ясном и простом в столь многих полезных книгах и, как их встарь называли, истинных Sermones per se loquentes, Dormi secure, Paratos и Thesauros ("Проповеди, сами за себя говорящие", "Спи спокойно", "Готовы" и "Сокровищница"), однако же они не настолько набожны и добросовестны, чтобы покупать такие книги или же, если даже оные у них и есть, не заглядывают в них и не читают их. Ах! Они суть совершенно мерзкие обжоры, лакеи чрева своего, коим пристало бы скорее свинопасами или псарями быть, нежели душ попечителями и пастырями.

3 И будучи теперь свободны от пустой, тягостной болтовни семи [Канонических] часов, они хотя бы то лишь делали, что прочли бы вместо этого по утрам, в полдень и по вечерам листок или два из Катехизиса, молитвенника, Нового Завета или ещё что-нибудь из Библии и помолились бы молитвой "Отче наш" за себя и своих прихожан, дабы и те, в свою очередь, воздали хвалу и благодарность Евангелию, через которое они освободились от столь многих тягот и скорбей, и устыдились бы хоть немного оттого, что, совсем как свиньи и собаки, ничего более не сохранили от Евангелия, кроме такой праздной, вредной, постыдной, плотской свободы.

4 Ибо чернь, к сожалению, и без того слишком мало чтит Евангелие, и мы ничего особенного не добиваемся, хотя и прилагаем всё своё старание. Что же тогда будет твориться, если мы будем так же равнодушны и ленивы, как были под властью папства?

5 К сему добавляется ещё тот постыдный порок и тайный зловредный мор самоуверенности и пресыщенности, что многие считают Катехизис учением простым, ничтожным, которое они могут прочесть за один раз и тут же всё понять и узнать, забросить книгу в угол и вроде как стыдиться в неё снова заглянуть.

6 Более того, и среди дворянства находятся, похоже, иные негодники и скряги, кои утверждают, что отныне не нужны-де ни пастыри, ни проповедники, ведь сие всё есть в книгах, и можно самому сие познать, и допускают, чтобы приходы погибали и в запустенье приходили беспрепятственно, а пастыри и проповедники вдоволь терпели нужду и голод, как то и присуще сумасбродным немцам; ибо такой уж у нас, немцев, подлый народ, и приходится нам его терпеть.

7 Но вот что скажу я про себя. И я тоже доктор и проповедник, более того, я так же учён и сведущ, как только могут быть все те, кто столь дерзок и самоуверен; и всё же я поступаю, как дитя, которому преподаётся Катехизис, и читаю, и слово за словом вслух произношу по утрам и когда ещё есть у меня время, "Десять заповедей", Символ веры, 1 "Отче наш", Псалтырь и т.д.; и ещё мне приходится ежедневно читать и заниматься, и всё-таки я не могу овладеть им так, как мне бы хотелось, и приходится мне оставаться Катехизиса чадом и учеником, и охотно остаюсь таковым. А сии задаваки привередливые хотели бы от одного беглого прочтения мигом сделаться докторами превыше всех докторов, всё знать и понимать и ни в чём более потребности не ощущать. Что ж, сие ведь тоже верный знак, что они пренебрегают и служением своим, и душами народа, да и того более, также и Богом и Словом Его, и незачем им падать, они уж и так слишком ужасно пали, а им бы нужно, пожалуй, стать детьми и начать учить азбуку, с которой, по их мнению, они уже давно покончили.