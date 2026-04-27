Лютер - Лекции по «Посланию к Галатам»
Перед нами 26-й том «Собрания сочинений» Мартина Лютера — книга, которую сам реформатор считал своей «жемчужиной». Если «Послание к Римлянам» (25-й том) закладывало теоретический фундамент его богословия, то «Лекции по Посланию к Галатам» (на основе курса 1531 года, изданного в 1535 г.) — это уже зрелый, «боевой» Лютер. Он называл это послание «своей Катариной фон Бора», подчеркивая личную привязанность к этому тексту.
Главный нерв этой книги — христианская свобода. Лютер вступает в бескомпромиссную борьбу с законничеством, утверждая, что любая попытка «договориться» с Богом через дела разрушает саму суть Евангелия.
Мартин Лютер — Лекции по «Посланию к Галатам»
Том 26 (русское издание) Издательство: Lutheran Heritage Foundation (LHF), 2022. Общая редакция: А. Зубцов.
Мартин Лютер — Лекции по «Посланию к Галатам» - Содержание
Основная идея послания (с. 9): Вводная часть, где Лютер формулирует главный тезис: оправдание происходит исключительно через веру во Христа (Sola Fide), без участия дел закона.
Глава 1 (с. 19): Защита апостольского авторитета Павла. Размышления о том, что Евангелие не есть человеческое изобретение.
Глава 2 (с. 103): Знаменитый спор в Антиохии. Здесь находится одно из самых сильных мест лютеровской экзегезы — толкование стихов 19-20 («Я сораспялся Христу...»).
Глава 3 (с. 237): Самая объемная глава тома. Лютер детально разбирает роль Закона как «педагога» (детоводителя) ко Христу.
Глава 4 (с. 461): Переход от рабства к усыновлению. Аллегория о Сарре и Агари, свободе и рабстве.
