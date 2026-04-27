Перед нами фундаментальный текст, который во многом определил облик протестантской мысли и западной цивилизации в целом. Этот том «Собрания сочинений» (2021 г.) содержит «Лекции по Посланию к Римлянам», которые Мартин Лютер читал в 1515–1516 годах. Это период «до 95 тезисов», когда в сознании реформатора только кристаллизовались его ключевые открытия.

Центральная идея Лютера в этом комментарии — сокрушение человеческой гордыни. Он радикально разводит «человеческую праведность» (дела, заслуги) и «праведность Божью» (дар, принимаемый только верой).

Мартин Лютер — Лекции по «Посланию к Римлянам»

Том 25 (русское издание) Издательство: Lutheran Heritage Foundation (LHF), 2021. Общая редакция: К. Комаров.

Мартин Лютер — Лекции по «Посланию к Римлянам» - Содержание

Часть I. Краткие примечания (Глоссы)

Глава 1: Введение в служение Павла. Определение Благовествования как силы Божьей. Природа языческого безбожия.

Глава 2: Обличение тех, кто судит других, будучи сам грешником. Истинное обрезание сердца против внешнего закона.

Глава 3: Преимущество иудеев и универсальность греха. Провозглашение оправдания верой независимо от дел закона.

Глава 4: Авраам как пример оправдания верой до принятия закона. Обетование и наследие.

Глава 5: Плоды оправдания: мир с Богом и радость в скорбях. Сравнение Адама и Христа.

Глава 6: Смерть для греха через крещение. Жизнь для Бога и рабство праведности.

Глава 7: Освобождение от закона. Внутренняя борьба христианина между духом и плотью.

Глава 8: Жизнь по Духу. Усыновление Богом, стенания творения и непоколебимая любовь Божья.

Глава 9: Избрание и суверенитет Бога. Печаль Павла о соотечественниках.

Глава 10: Различие между праведностью закона и праведностью веры. Важность проповеди.

Глава 11: Остаток Израиля. Дикая маслина и тайна спасения всех народов.

Глава 12: Практические наставления: жизнь как живая жертва. Дары благодати и христианская любовь.

Глава 13: Отношение к властям. Любовь как исполнение закона.

Главы 14–15: Терпимость к немощным в вере. Единство церкви и служение Павла язычникам.

Глава 16: Приветствия и предостережения против разделений.

Часть II. Подробные комментарии (Схолии)

Эта часть книги содержит расширенные теологические трактаты Лютера по тем же 15 главам. В них он детально разбирает ключевые догматические вопросы: