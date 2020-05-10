Мартин Лютер - Следует ли христианину бежать от смертельной чумы?

Размышление Мартина Лютера о том, следует ли бежать во время смертельной опасности, спасаясь от свирепствовавшей тогда чумы, было написано как ответ на письмо протестантского пастора из Бреслау Йоханна Хесса, в котором тот спрашивал совета главы Реформации по этому вопросу. Первоначально Лютер не очень торопился подробно и обстоятельно отвечать, видимо полагая, что этот вопрос вовсе не требует его личного вмешательства и не является настолько важным: эпидемия чумы в скорости прекратится, и со временем все это разрешится само собой. Однако последующие события были настолько неутешительны, что, рассмотрев опасность непосредственно уже в самом Виттенберге, когда быстро распространившаяся чума унесла жизни двоих его собственных малолетних детей, Лютер все-таки взялся за перо, и его письмо постепенно превратилось уже в небольшой трактат, состоящий из двух частей. I часть представляет собой первый ответ пастору Хессу в письме от 27 января 1527 года, и там у Лютера еще наблюдается более мягкий тон, призывающий к утешению; II часть сочинения — это уже второй ответ Хессу в проповеди от 15 сентября того же года, когда Лютер позволяет себе высказаться уже более резко и нравоучительно, обличая и призывая всех немцев, «которые придерживаются Евангелия», достойно и благоразумно защищать себя и своих близких от смертельной эпидемии. Интересно, что сторонники Лютера предлагали ему перебраться на время чумы куда нибудь в более безопасное место, однако он не принял этого предложения. И этот свой отказ Лютер также христиански обосновал и изложил в этих посланиях, которые были разосланы по всем церковным приходам для проповедей как христианское увещевание и поучение главы Реформации «своим дорогим немцам» о том, как им следует себя вести в минуту смертельной опасности, чтобы оставаться достойными христианами. В дальнейшем, когда в Германию вновь приходила смертельная чума, это сочинение Лютера неоднократно переиздавалось отдельной брошюрой (в 1552, 1582, 1836 и 1914 гг.), и сегодня, если посмотреть на публикации в Интернете, немецкие лютеране по-прежнему ищут и находят очень нужные слова утешения и надежды, обращенные из глубины столетий в ответ на наши нынешние проблемы и вызовы.

Так получилось, что спустя пять столетий и нам, почитателям и последователям Реформации Лютера, выпало на долю схожее испытание. Разумеется, по сравнению с немцами минувших столетий мы сегодня обладаем более развитой медициной, а также средствами общественной и даже мировой информации, чтобы более научно и эффективно бороться против новой чумы XXI века. Тем не менее и нам, нынешним россиянам, особенно в нашем Санкт-Петербургском обществе Мартина Лютера, будет весьма полезно и поучительно обратиться за советом о нашей сегодняшней напасти к наследию великого Реформатора. Тогда, быть может узнав, что говорил и как размышлял Мартин Лютер по этому поводу, мы и сами начнем постепенно приходить в себя и выстраивать подлинное, духовное отношение к этой беде как среди своего окружения и своих близких, так и в нашем распадающемся обществе и государстве. Но так нам следует поступать не только по данному, но и по многим другим вопросам: ведь за 30 лет, пока Лютер возглавлял общенемецкое преобразовательное движение в Германии, помимо собственно церковных и теологических, возникло великое множество и других вопросов, совершенно новых и неслыханных до сих пор, также настоятельно требующих своего решения. Начиная с вопросов семейного уклада и быта, вплоть до вопросов общественного, правового и государственного устройства, все как-то сразу навалилось на плечи сторонников Реформации. И почти по всем этим вопросам Лютер проповедовал с церковной кафедры или писал свои сочинения, поражая своих современников необычайно глубоким и критически-трезвым умом честного немца, задушевно предлагая своим соотечественникам открытый и искренний взгляд на мир и на самих себя.