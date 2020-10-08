Как для каждого верующего, так и для Церкви в целом Слово и Таинства составляют жизненно важный центр, без которого не может быть христианской веры. Как говорил Лютер в своих «Шмалькальденских артикулах» 1537 года, «Бог не желает иметь с нами дела иначе, как через изреченное Слово и Таинства».

Согласно пониманию Лютера, Слово Божие не следует просто отождествлять с текстом Писания, ибо оно намного глубже, нежели историческое описание или свод нравственных предписаний. Скорее оно является уникальной, животворящей силой, вестью, передаваемой через людей, в которых ожило Писание. Поэтому Церковь в понимании Лютера — это не «дом перьев, а дом уст», в котором провозглашается живое Слово.

Мартин Лютер - Собрание сочинений. Том 35.Слово и Таинства I

Фонд «Лютеранское наследие» - 2020. - 455 с.

Мартин Лютер - Собрание сочинений. Том 35.Слово и Таинства I - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

СЛОВО И ТАИНСТВА

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТОМУ 35

О ТАИНСТВЕ ПОКАЯНИЯ.

ПРЕДИСЛОВИЕ

О ТАИНСТВЕ ПОКАЯНИЯ.

О СВЯТОМ И БЛАГОСЛОВЕННОМ ТАИНСТВЕ КРЕЩЕНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

О СВЯТОМ И БЛАГОСЛОВЕННОМ ТАИНСТВЕ КРЕЩЕНИЯ

О ТАИНСТВЕ ТЕЛА ХРИСТОВА

ПРЕДИСЛОВИЕ

О ТАИНСТВЕ СВЯТОГО ТЕЛА ХРИСТОВА

О братствах

[Постскриптум]

ТРАКТАТ О НОВОМ ЗАВЕТЕ, ТО ЕСТЬ O СВЯТОЙ МЕССЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ТРАКТАТ О НОВОМ ЗАВЕТЕ, ТО ЕСТЬ O СВЯТОЙ МЕССЕ

КРАТКОЕ НАСТАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧТО СЛЕДУЕТ ИСКАТЬ В ЕВАНГЕЛИЯХ

ИЗБЕГАЙТЕ УЧЕНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ИЗБЕГАЙТЕ УЧЕНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

Библейские основания для отказа от учений человеческих

ОТВЕТЫ НА ТЕКСТЫ, ПРИВОДИМЫЕ В ЗАЩИТУ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ УЧЕНИЙ

КАК ХРИСТИАНАМ СЛЕДУЕТ ОТНОСИТЬСЯ К МОИСЕЮ

ПРЕДИСЛОВИЕ

КАК ХРИСТИАНАМ СЛЕДУЕТ ОТНОСИТЬСЯ К МОИСЕЮ

Закон Моисеев связывает только иудеев, но не язычников

Второй аспект, который следует отметить у Моисея

Третий аспект, который следует видеть у Моисея

Заключение и обобщение

О ПЕРЕВОДЕ (ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО)

ПРЕДИСЛОВИЕ

О ПЕРЕВОДЕ (ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО)

В ЗАЩИТУ ПЕРЕВОДА ПСАЛТИРИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

В ЗАЩИТУ ПЕРЕВОДА ПСАЛМОВ

ПРЕДИСЛОВИЯ К КНИГАМ БИБЛИИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЯ К ВЕТХОМУ ЗАВЕТУ

Предисловие к Ветхому Завету

Предисловие к Книге Иова

Предисловие к Псалтири

Предисловие к книгам Соломона

Предисловие к Притчам Соломоновым

Предисловие к книге Соломона «Проповедник»

Предисловие к пророческим книгам

Предисловие к Книге Пророка Исаии

Предисловие к Книге Пророка Иеремии

Предисловие к Книге Пророка Иезекииля

Новое предисловие к Книге Пророка Иезекииля

Предисловие к Книге Пророка Даниила

Предисловие к Книге Пророка Осии

Предисловие к Книге Пророка Иоиля

Предисловие к Книге Пророка Амоса

Предисловие к Книге Пророка Авдия

Предисловие к Книге Пророка Ионы

Предисловие к Книге Пророка Михея

Предисловие к Книге Пророка Наума

Предисловие к Книге Пророка Аввакума

Предисловие к Книге Пророка Софонии

Предисловие к Книге Пророка Аггея

Предисловие к Книге Пророка Захарии

Предисловие к Книге Пророка Малахии

ПРЕДИСЛОВИЯ К АПОКРИФАМ

Предисловие к Книге Иудифи

Предисловие к Книге премудрости Соломона

Предисловие к Книге Товита.

Предисловие к Книге Иисуса, сына Сирахова

Предисловие к Книге Варуха

Предисловие к Первой Книге Маккавейской

Предисловие ко Второй книге Маккавейской

Предисловие к фрагментам Книги Есфири и Книги Пророка Даниила

ПРЕДИСЛОВИЯ К НОВОМУ ЗАВЕТУ

Предисловие к Новому Завету

Предисловие к Книге Деяния Апостолов

Предисловие к Посланию св. Павла к Римлянам

Предисловие к Первому посланию Павла к Коринфянам

Предисловие ко Второму посланию к Коринфянам

Предисловие к Посланию св. Павла к Галатам

Предисловие к Посланию св. Павла к Ефесянам

Предисловие к Посланию св. Павла к Филиппийцам

Предисловие к Посланию св. Павла к Колоссянам

Предисловие к Первому посланию св. Павла к Фессалоникийцам

Предисловие ко Второму посланию св. Павла к Фессалоникийцам

Предисловие к Первому посланию св. Павла к Тимофею

Предисловие ко Второму посланию св. Павла к Тимофею

Предисловие к Посланию св. Павла к Титу

Предисловие к Посланию св. Павла к Филимону

Предисловие к Первому посланию св. Петра

Предисловие ко Второму посланию св. Петра

Предисловие к трем Посланиям св. Иоанна

Предисловие к Посланию к Евреям

Предисловие к Посланиям св. Иакова и св. Иуды

Предисловие к Книге Откровение св. Иоанна [I]

Предисловие к Книге Откровение св. Иоанна [II]

Мартин Лютер - Собрание сочинений. Том 35.Слово и Таинства I - Как христианам следует относиться к Моисею

Год этой проповеди, 1525, был полон тяжких переживаний и трагических смятений. Для Лютера он начался с публикации трактата «Против небесных пророков», где он резко выступил против сакраментариев и бывшего коллеги, Андреаса Карлштадта. В период между январем и августом разразилось бурное крестьянское восстание, и серия преследовавших благие цели, но несвоевременных и неудачных памфлетов Лютера привели к тому, что многие отвернулись от него. 27 мая был казнен Томас Мюнцер, религиозный радикал и подстрекатель крестьянских беспорядков.

Выступая как против Карлштадта, так и против Мюнцера, Лютер исходил из своих, выраженных в данном трактате, богословских убеждений о соотношении между Законом и Евангелием, а также вытекающей отсюда проблемы соотношения между Ветхим и Новым Заветами. Закон и Евангелие являются избранными Богом способами, при помощи которых Он обращается к людям со Своим Словом. В Законе Бог говорит «нет» человеку-грешнику, в Евангелии Он говорит «да» человеку-праведнику — тому человеку, который покаялся и верует в Его обетование во Иисусе Христе. Как Закон, так и Евангелие присутствуют в обоих Заветах. Их надлежит всегда различать, никогда не отождествляя или смешивая.

На протяжении нескольких лет внимание Лютера также привлекала проблема ростовщичества и получения нечестных процентов, особенно в свете того, что некоторые серьезные евангелические христиане, такие как пастор Якоб Штраус из Эйзенаха и придворный проповедник из Веймара Вольфганг Штейн, оказывали значительное влияние на саксонских князей, добиваясь замены распространенных в те времена имперских и канонических законов более гуманными законами Ветхого Завета. Лютер выступал против идеи о том, что Писание будет должным образом возвеличено, если в Германии заповеди Моисеевы, приобретя юридическую силу, вдруг придут на смену государственным и церковным законам. Он предостерегал, что, хотя это и может казаться проявлением почтения к Писанию, результатом этого может стать искажение содержания и предназначения Слова Божия. Вся эта дискуссия также стала контекстом данного рассуждения о Моисее в 1525 году.

Занимаясь истолкованием Писания, Лютер сформировал для себя особое понимание Слова Божия. Оно является Словом Бога, нашего Господа. Мы можем принять его, лишь подчинившись Ему. Такое подчинение включает признание того, что Он является Господом, совершающим и дарующим всё, и Его владычество заключается в деянии спасения. Но, утверждает Лютер, если бы он считал, что владычество Божие выражается в определенных юридических положениях или принципах, которые можно было бы установить и истолковать, то он явно не понимал бы, чем владычество Божие является на самом деле. Вместо этого он, несмотря на видимое противостояние римскому папству, заменил бы папский правопорядок библейским. Поэтому он не стремился к созданию такой ситуации, при которой Слово Божие действовало бы лишь как часть человеческого закона. «Моисей» [Закон Моисеев] является Словом Божиим, не в том смысле, что им можно было бы заменить часть человеческого законодательства.

В каком же смысле тогда «Моисей» является Словом Божиим и в каком смысле «Моисей» является Законом? Как Слово Божие и Закон соотносятся между собой?

И здесь Лютер высказывает порой весьма и весьма противоречивые утверждения. С одной стороны, «Моисей» полностью отменен: «Моисей нас не касается». С другой стороны, мы слышим, как Лютер высказывает пожелание, «чтобы [нынешние] владыки правили по примеру Моисея».