Мартин Лютер - Собрание сочинений - Том 36 - Слово и таинства II

Представленные в настоящем томе произведения сосредоточены вокруг лютеровского учения о Святом Причастии. Хотя в 1519 году он все еще придерживался учения о пресуществлении, а в 1520 году весьма сдержанно возражал против мессы как жертвоприношения, все же оппоненты вынудили его яснее и тверже определить свои представления о Святом Причастии. Уже в первом предложении представленного здесь трактата «О вавилонском пленении» (1520) Лютер говорит, что римские оппоненты вынуждают его более определенно и решительно противостоять их пониманию Причастия. Нападки со стороны римских церковников и богословов лишь побуждали Лютера к более смелому и подробному выражению своих убеждений. В трактате «О вавилонском пленении» он наносит удар по всей сакраментальной системе Римско-католической церкви, поскольку теперь ему стало ясно, что эта система является основной причиной и главным орудием порочной церковной практики.

Он рассматривает Таинства вообще и каждое из них по отдельности, но главное внимание уделяет Таинству Святого Причастия. Он проясняет новые принципы, утвердившиеся в его нии после прежних произведений на данную тему, и впервые излагает их в упорядоченном виде. А назвав этот документ о вавилонском пленении «прелюдией», он дал понять, что за ним последует нечто большее. Следующие четыре работы данного тома можно рассматривать как избранные фрагменты симфонии, «прелюдией» к которой стал трактат «О вавилонском пленении». Причины их написания Лютером и обстоятельства, в которых они появились, показаны в нескольких предисловиях к этим трактатам. Представленные здесь документы были выбраны из множества произведений Лютера на данную тему по той причине, что они знакомят читателя с основными лютеровскими суждениями о Святом Причастии.

После написания трактата «О вавилонском пленении» Лютер последовательно придерживался нового понимания Таинств. Будучи приходским священником, он стал делать практические выводы из своих недавно обретенных убеждений. Поскольку его убеждения вступали в открытое противоречие с представлениями официальной церкви, он сознавал, что они приведут к серьезным изменениям в церковной практике отправления Святого Причастия. Возвеличивание Слова в Таинстве и учение о священстве каждого верующего неизбежно отменяли римское представление о жертвоприношении мессы. Совершение частных месс надлежало прекратить, а мирян больше не следовало лишать чаши. Со временем необходимо было устранить из жизни евангелических общин нарушения, или «злоупотребления», как он их называл. После пережитого на Вормсском сейме Лютер окончательно разуверился в том, что подобные изменения могут быть введены церковными властями. Потому он полагал, что всюду, где на него возложена ответственность за человеческие души, ему следует самостоятельно осуществлять практические изменения, соответствующие учению Писания. Пребывая в Вартбургском уединении, он стал упоминать об этом в письмах, адресованных Меланхтону и Спалатину.

Мартин Лютер - Собрание сочинений - Том 36 - Слово и таинства II

Lutheran Heritage Foundation 51474 Romeo Plank Road Macomb, Michigan 48042 USA, 2020

Перевод на русский язык: Валерий Володин

Мартин Лютер - Собрание сочинений - Том 36 - Слово и таинства II - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТОМУ 36

О ВАВИЛОНСКОМ ПЛЕНЕНИИ ЦЕРКВИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

О ВАВИЛОНСКОМ ПЛЕНЕНИИ ЦЕРКВИ

Прелюдия Мартина Лютера «О вавилонском пленении Церкви»

О Таинстве хлеба

Таинство Крещения

Таинство покаяния

Конфирмация

Брак

Рукоположение

Таинство елеосвящения (соборования)

О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ МЕССЫ

ПРЕДИСЛОВИЕ

О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ МЕССЫ

Часть I -Часть III

О ПРИЧАЩЕНИИ ОБОИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

О ПРИЧАЩЕНИИ ОБОИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ (Часть I)

Часть II

О ПОКЛОНЕНИИ ПРИЧАСТИЮ

ПРЕДИСЛОВИЕ

О ПОКЛОНЕНИИ ПРИЧАСТИЮ

О поклонении Таинству Святого Тела Христова

Поклонение Причастию

О МЕРЗОСТИ ТАЙНОЙ МЕССЫ

ПРЕДИСЛОВИЕ

О МЕРЗОСТИ ТАЙНОЙ МЕССЫ

О ТАИНСТВЕ ТЕЛА И КРОВИ ХРИСТОВЫХ