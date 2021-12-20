Интерес изучения лютеранских символических книг определяется тем положением, которое они занимают в лютеранской церкви и науке. Не будучи признаны «источником вероучения», и не считаясь в силу этого неизменными и полными выразителями лютеранской догматики символические книги оказывают, однако, огромное влияние на религиозные убеждения лютеранина. По ним совершается религиозное обучение юношества. На почве их развивается лютеранская богословская наука.

Особенно важные символические книги для религиозного сплочения лютеран, для бытия самой лютеранской церкви. Такое значение символических книг в лютеранстве объясняется достоинством их содержания. Выйдя из-под пера первых реформаторов – людей талантливых и богословски образованных, в добавок же – охваченных искренним религиозным воодушевлением и страстно боровшихся за свои выношенные и выстраданные убеждения, символические книги многое дали для лютеранского богословия.

Николай Терентьев - Лютеранская вероисповедальная система по символическим книгам лютеранства

Казань, Центральная типография, 1910

Николай Терентьев - Лютеранская вероисповедальная система по символическим книгам лютеранства - Содержание