Люїс - Велике розлучення - Сон

Блейк писав про шлюб Неба і Пекла. Я ж пишу про розрив цього шлюбу не тому, що вважаю себе спроможним суперечити генієві, – я навіть не знаю достеменно, що той мав на увазі. Однак люди постійно пробують поєднати Небо і Пекло. Вони вважають, що насправді не існує неминучости вибору, і якщо стане розуму, терпіння, а головне – часу, то можна якось сумістити Небо і Пекло, допасувати їх одне до одного, розвинути або витончити зло в добро, нічого не відкидаючи. Як на мене, це велика помилка. Неможливо взяти в дорогу все, що в тебе є, іноді доводиться залишати навіть око або руку. Дороги нашого світу – не радіуси, якими рано чи пізно доберешся до центру. Щогодини, а може й частіше, ми виходимо на роздоріжжя і доводиться вибирати. Навіть на біологічному рівні життя подібне на дерево, а не на річку. Воно рухається не до єдности, а від єдности; живі істоти що довершеніші, то різноманітніші. Визріваючи, будь-яке благо все сильніше відрізняється не тільки від зла, а й від іншого блага.

Я не вважаю, що той, хто здійснив неправильний вибір, загине; він врятується, але лишень тоді, коли знову вийде (або буде виведений) на правильний шлях. Якщо сума неправильна, то ми виправимо її тоді, коли повернемось назад, знайдемо помилку і підрахуємо наново; однак не виправимо, якщо рахуватимемо далі. Зло можна виправити, перевести ж його в добро неможливо. Час не лікує зла. Ми повинні сказати «так» або «ні», третього не існує. Якщо не відкинемо Пекла або навіть цього світу – не побачимо Неба. Якщо ж виберемо Небо – не збережемо ні краплини, ні дрібки Пекла. Там, у Раю, ми побачимо, що все маємо і нічого не втратили, навіть якщо відсічено руку; що зерно того, чого так спрагло шукали у своїх навіть найрозпусніших мареннях, буде (понад наші сподівання) очікувати нас там, у «Горнім Краю». Хто гідно здійснить мандрівку, матиме право сказати, що все є благо і що Небо є скрізь. Та допоки ми тут, цього не маємо права говорити. Якщо ж це зробимо, то, вірогідно, прихилимося до фальшивої і згубної думки, виобразивши собі, що все є благо і всюди – Небо.

Люїс Клайв Стейплз - Велике розлучення - Сон

пер. з англ. О. Манько

Львів: Свічадо, 2023, 128 с.

ISBN 978-966-938-649-6

Люїс Клайв Стейплз - Велике розлучення - Сон - Зміст

Передмова