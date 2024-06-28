Лызлов - Скифская история
Андрей Иванович Лызлов (ок. 1655–1697) – не первый из русских историков, создавших свои ученые труды до реформ Петра I, но величайший из них. Игнатий Римский-Корсаков (ок. 1639–1701) создал совершенный для тех времен научный труд по генеалогии на десятилетие раньше «Скифской истории». Сильвестр Медведев (1641–1691) основал на архивных документах глубокое историко-политическое исследование Московского восстания 1682 г. раньше на шесть лет, когда его младший коллега еще не взялся за научный труд, но лишь готовился сопровождать канцлера и генералиссимуса В.В. Голицына в Первый Крымский поход.
Труды Римского-Корсакова и Медведева великолепны. Но по масштабу проблемы, охвату источников и глубине исторического анализа книга Лызлова намного превзошла их. Она в каком-то смысле до сих пор остается несравненной. Автор взялся описать взаимоотношения кочевых и оседлых народов в Европе и Азии, на Аравийском полуострове и в Северной Африке с древнейших времен, с войн греков и персов со скифами, до XVII в. Для того чтобы разобраться в этом, он привлек всю доступную в его время русскую, польскую и западноевропейскую историографию.
Мастерство, проявленное им в работе с этими сложными и объемными источниками, поражает. Еще больше радует и удивляет глубина исторической мысли автора, писавшего за несколько лет до начала реформ Петра I. Все его западные предшественники и источники со времен античности до XVII в. делили страны и народы на избранные, положительные, будь то эллины или христиане-католики, и исконно злодейские – варварские, языческие, магометанские. Истребление последних представлялось единственным способом разрешения конфликтов. Огромное давление этой концепции, выраженное в том числе в описании событий, не могло не сказаться на труде Лызлова. Тем не менее, он сформировал и обосновал свой, русский взгляд на мир, в котором народы и государства сами по себе не хороши и не плохи, их качества зависят от множества изменяющихся условий, а благой целью является такое изменение в жизни смертельных, казалось бы, врагов, которое даст всем добрый и постоянный мир.
Вы скажете, что эта мысль Лызлова естественна. Мы-то всегда считаем представителей других рас, народов, государств и вероисповеданий такими же людьми, как мы. Мы, как и русский ученый XVII в., объясняем себе их временную, нарушающую человеческие законы враждебность особенностью их культуры, общества и политического устройства. Причем особенность, исправимую без уничтожения их верований, государств и самих народов, как предлагает и навязывает западная концепция мира.
Андрей Лызлов - Скифская история - Издание и исследование А.П. Богданова
Издательская группа «Альма Матер», 2023.
Андрей Лызлов - Скифская история – Содержание
Андрей Лызлов. Скифская история. Издание и исследование А.П. Богданова
Вступление
Подвиг русского дворянина
Глава 1. Загадка Андрея Лызлова
- Священник или дворянин?
- Дворяне «переходного времени»
- Дворяне и книжная культура
- Дворяне и история
- Дворяне и приказные
- Городское, провинциальное и общерусское местное летописание
- Рождение мемуаров
- Дворяне и Запад
Глава 2. Жизнь и мысль
- Дворяне Лызловы
- Недоросль и новик
- За кулисами Чигиринских походов
- В свите Голицына
- Поражение Шайтана
- Из ставки главнокомандующего
- Трагедия Чигирина
- Война и мир
- Скифский фактор
- Призрак христианского единства
- Исламский мир
- Победа или поражение?
- Основы жизни
- Земельный голод
- Деньги и хлеб
- В Дикое поле
- Новая русско-турецкая война: политика и общественное мнение
- Значение южного фронта
- Вечный мир и Священный союз
- Первый Крымский поход
- Новые цели войны
- Ратификация Вечного мира
- Итоги военные и политические
- Оценка второго Крымского похода
- Идеи и реалии
- Урок 1682 г
- Подоплека Священной лиги
- Опасное средство политики
- Западня
- Гибель
Глава 3. Обобщающая монография
- Тема и форма
- Источники
- Общий подход
- Русские сочинения
- Иностранная литература
- Методы
- Свод, компиляция и цитирование
- Источник и сообщение
- От сопоставления и уточнения к реконструкции
- История, источниковедение и специальные исторические дисциплины
- Сомнения, убеждения и оценки
- Замыслы и результаты
- Концепция и организация книги
- Содержание исследования
- Скифская история и потомки
- Заключение
История скифийская
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Истории скифийския. Часть 1
- Глава 1. О названии Скифии, и границе ея, и о народех скифийских названных монгаилах и прочиих, и о амазонах мужественных женах их, и коих татар суть сии татарове, иже в Европу приидоша
- Глава 2. Коих времен и яковаго ради случая татарове от отеческих своих мест подъемшеся, в Европу приидоша; и о брани их с половцы и россианы; и о разорении градов половецких
- Глава 3. Яковыя народы во оных странах быша, отнюду же татарове их изгнавши, сами теми странами обладаша
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Истории скифския. Часть 2
- Глава 1. О Батые царе татарском; и о пленении его на Московское государство и прочих государств; и о исчезновении его; и о начале и умножении Болшия, или Золотыя Орды
- Глава 2. О царех, бывших в Великой орде по Батые, и о Темир-Аксаке
- Глава 3. О царех бывших по Темир-Аксаце во Орде и о опустошении ея от московских государей
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Истории скифийския. Часть 3
- Глава 1. О начале града Казани, и поселении, и потом о разорении его от московских великих государей
- Глава 2. О обновлении Казани от царя Улумахмета, и о прочих царех по нем бывших в Казани, и о многократном покорении и отступлении от Московскаго государства
- Глава 3. О покорении Казани к Московскому государству, и двократном послании в Казань на царство царя Шигалея, и о многих бранех на Казань
- Глава 4. О походе под Казань царя и великого князя Иоанна Васильевича, и о поставлении Свияжска, и о мученицех, и о чудесных || (л. 68) делех бывших в Казани
- Глава 5. О походе царя и великаго князя Иоанна Васильевича под Казань, и о совершенном взятии ея, и о покорении всего того царства
- Глава 6. О взятии царства Астараханскаго к Московскому царству и о приходе под Астарахань турецкаго воинства
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Истории скифския. Часть 4
- Глава 1. О Таврике Херсонской, идеже ныне Крымская Орда за Перекопом обретается, и о градех обретающихся в ней, и пришествии тамо татар
- Глава 2. О вере и о обычаех[1176] татарских во время войны и во время покоя
- Глава 3. О начале ханов крымских, и како под область султана турецкаго приидоша, и о крепостях, учиненных на реках, текущих в Понтийское море
- Глава 4. О Махомете, прелестнике агарянском, и о прелести, вымышленной от него[1375]
- Глава 5. О начале и селениах турецкаго народа, и о разпространении их, и о султанех некоторых, бывших до Атомана перваго султана, прародителя султанов турецких
- Глава 6. О Отомане первом султане турецком и о прочих наследниках его. И о прешествии турков из Асии в Европу. И о обладании от них многих христианских государств, паче же Константинополя и всего Греческаго царства
- Глава 7. О пространстве обладателства турецкаго, и о богатствах и доходах государственных, и о суде, и о воинской можности государства того
- Двор турецкий. Свидетелство
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Двор цесаря турецкаго и жителство его в Константинограде
- Глава 1. О положении селения Константинограда и зданиях его началнейших
- Глава 2. О божницах или мосхеах турецких
- Глава 3. О церквах христианских
- Глава 4. О стенах, вратех, площадях и лавках купецких
- Глава 5. О пошлинах и доходах градских
- Глава 6. О судех и праве турецком
- Глава 7. О палатах или сараях султана турецкаго
- Глава 8. О покоях султанских и евнухах его
- Глава 9. О вертоградех и библиотеке[2096] султанской
- Глава 10. О аптеке султана турецкаго
- Глава 11. О трапезе и поварне султанской
- Глава 12. О конюшни и вертоградех, которые за градом
- Глава 13. О цейкаузе и припасах воинских водных
- Глава 14. О денежном дворе и рудах султанских
- Глава 15. О утешениях и проездех султана турецкого
- Глава 16. О утехах султанских в сарае
- Глава 17. О султанах и прочих женах султанских
- Глава 18. О милостынях и добродетелех его поганских
- Глава 19. О болезнех и о смертех султанов турецких
- Глава 20. О избрании новаго султана
- Глава 21. О вере турецкой и законе Махометцком
- Глава 22. О странствии ко гробу Махометову
- Глава 23. О торжествовании нарочитых праздников Махометских
Приложения
Археографическая справка
К биографии автора «Скифской истории» А.И. Лызлова
Работа А.И. Лызлова над источниками
Русские памятники
Иностранные сочинения
Заключение
«Магометанство» в структуре мира русского историка
Библиография
Список сокращений
Примечания
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