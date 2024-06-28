Андрей Иванович Лызлов (ок. 1655–1697) – не первый из русских историков, создавших свои ученые труды до реформ Петра I, но величайший из них. Игнатий Римский-Корсаков (ок. 1639–1701) создал совершенный для тех времен научный труд по генеалогии на десятилетие раньше «Скифской истории». Сильвестр Медведев (1641–1691) основал на архивных документах глубокое историко-политическое исследование Московского восстания 1682 г. раньше на шесть лет, когда его младший коллега еще не взялся за научный труд, но лишь готовился сопровождать канцлера и генералиссимуса В.В. Голицына в Первый Крымский поход.

Труды Римского-Корсакова и Медведева великолепны. Но по масштабу проблемы, охвату источников и глубине исторического анализа книга Лызлова намного превзошла их. Она в каком-то смысле до сих пор остается несравненной. Автор взялся описать взаимоотношения кочевых и оседлых народов в Европе и Азии, на Аравийском полуострове и в Северной Африке с древнейших времен, с войн греков и персов со скифами, до XVII в. Для того чтобы разобраться в этом, он привлек всю доступную в его время русскую, польскую и западноевропейскую историографию.

Мастерство, проявленное им в работе с этими сложными и объемными источниками, поражает. Еще больше радует и удивляет глубина исторической мысли автора, писавшего за несколько лет до начала реформ Петра I. Все его западные предшественники и источники со времен античности до XVII в. делили страны и народы на избранные, положительные, будь то эллины или христиане-католики, и исконно злодейские – варварские, языческие, магометанские. Истребление последних представлялось единственным способом разрешения конфликтов. Огромное давление этой концепции, выраженное в том числе в описании событий, не могло не сказаться на труде Лызлова. Тем не менее, он сформировал и обосновал свой, русский взгляд на мир, в котором народы и государства сами по себе не хороши и не плохи, их качества зависят от множества изменяющихся условий, а благой целью является такое изменение в жизни смертельных, казалось бы, врагов, которое даст всем добрый и постоянный мир.

Вы скажете, что эта мысль Лызлова естественна. Мы-то всегда считаем представителей других рас, народов, государств и вероисповеданий такими же людьми, как мы. Мы, как и русский ученый XVII в., объясняем себе их временную, нарушающую человеческие законы враждебность особенностью их культуры, общества и политического устройства. Причем особенность, исправимую без уничтожения их верований, государств и самих народов, как предлагает и навязывает западная концепция мира.

Андрей Лызлов - Скифская история - Издание и исследование А.П. Богданова

Издательская группа «Альма Матер», 2023.

Андрей Лызлов - Скифская история – Содержание

Андрей Лызлов. Скифская история. Издание и исследование А.П. Богданова

Вступление

Подвиг русского дворянина

Глава 1. Загадка Андрея Лызлова

Священник или дворянин?

Дворяне «переходного времени»

Дворяне и книжная культура

Дворяне и история

Дворяне и приказные

Городское, провинциальное и общерусское местное летописание

Рождение мемуаров

Дворяне и Запад

Глава 2. Жизнь и мысль

Дворяне Лызловы

Недоросль и новик

За кулисами Чигиринских походов

В свите Голицына

Поражение Шайтана

Из ставки главнокомандующего

Трагедия Чигирина

Война и мир

Скифский фактор

Призрак христианского единства

Исламский мир

Победа или поражение?

Основы жизни

Земельный голод

Деньги и хлеб

В Дикое поле

Новая русско-турецкая война: политика и общественное мнение

Значение южного фронта

Вечный мир и Священный союз

Первый Крымский поход

Новые цели войны

Ратификация Вечного мира

Итоги военные и политические

Оценка второго Крымского похода

Идеи и реалии

Урок 1682 г

Подоплека Священной лиги

Опасное средство политики

Западня

Гибель

Глава 3. Обобщающая монография

Тема и форма

Источники

Общий подход

Русские сочинения

Иностранная литература

Методы

Свод, компиляция и цитирование

Источник и сообщение

От сопоставления и уточнения к реконструкции

История, источниковедение и специальные исторические дисциплины

Сомнения, убеждения и оценки

Замыслы и результаты

Концепция и организация книги

Содержание исследования

Скифская история и потомки

Заключение

История скифийская

Истории скифийския. Часть 1 Глава 1. О названии Скифии, и границе ея, и о народех скифийских названных монгаилах и прочиих, и о амазонах мужественных женах их, и коих татар суть сии татарове, иже в Европу приидоша Глава 2. Коих времен и яковаго ради случая татарове от отеческих своих мест подъемшеся, в Европу приидоша; и о брани их с половцы и россианы; и о разорении градов половецких Глава 3. Яковыя народы во оных странах быша, отнюду же татарове их изгнавши, сами теми странами обладаша

Истории скифския. Часть 2 Глава 1. О Батые царе татарском; и о пленении его на Московское государство и прочих государств; и о исчезновении его; и о начале и умножении Болшия, или Золотыя Орды Глава 2. О царех, бывших в Великой орде по Батые, и о Темир-Аксаке Глава 3. О царех бывших по Темир-Аксаце во Орде и о опустошении ея от московских государей

Истории скифийския. Часть 3 Глава 1. О начале града Казани, и поселении, и потом о разорении его от московских великих государей Глава 2. О обновлении Казани от царя Улумахмета, и о прочих царех по нем бывших в Казани, и о многократном покорении и отступлении от Московскаго государства Глава 3. О покорении Казани к Московскому государству, и двократном послании в Казань на царство царя Шигалея, и о многих бранех на Казань Глава 4. О походе под Казань царя и великого князя Иоанна Васильевича, и о поставлении Свияжска, и о мученицех, и о чудесных || (л. 68) делех бывших в Казани Глава 5. О походе царя и великаго князя Иоанна Васильевича под Казань, и о совершенном взятии ея, и о покорении всего того царства Глава 6. О взятии царства Астараханскаго к Московскому царству и о приходе под Астарахань турецкаго воинства

Истории скифския. Часть 4 Глава 1. О Таврике Херсонской, идеже ныне Крымская Орда за Перекопом обретается, и о градех обретающихся в ней, и пришествии тамо татар Глава 2. О вере и о обычаех[1176] татарских во время войны и во время покоя Глава 3. О начале ханов крымских, и како под область султана турецкаго приидоша, и о крепостях, учиненных на реках, текущих в Понтийское море Глава 4. О Махомете, прелестнике агарянском, и о прелести, вымышленной от него[1375] Глава 5. О начале и селениах турецкаго народа, и о разпространении их, и о султанех некоторых, бывших до Атомана перваго султана, прародителя султанов турецких Глава 6. О Отомане первом султане турецком и о прочих наследниках его. И о прешествии турков из Асии в Европу. И о обладании от них многих христианских государств, паче же Константинополя и всего Греческаго царства Глава 7. О пространстве обладателства турецкаго, и о богатствах и доходах государственных, и о суде, и о воинской можности государства того

Двор турецкий. Свидетелство

Двор цесаря турецкаго и жителство его в Константинограде Глава 1. О положении селения Константинограда и зданиях его началнейших Глава 2. О божницах или мосхеах турецких Глава 3. О церквах христианских Глава 4. О стенах, вратех, площадях и лавках купецких Глава 5. О пошлинах и доходах градских Глава 6. О судех и праве турецком Глава 7. О палатах или сараях султана турецкаго Глава 8. О покоях султанских и евнухах его Глава 9. О вертоградех и библиотеке[2096] султанской Глава 10. О аптеке султана турецкаго Глава 11. О трапезе и поварне султанской Глава 12. О конюшни и вертоградех, которые за градом Глава 13. О цейкаузе и припасах воинских водных Глава 14. О денежном дворе и рудах султанских Глава 15. О утешениях и проездех султана турецкого Глава 16. О утехах султанских в сарае Глава 17. О султанах и прочих женах султанских Глава 18. О милостынях и добродетелех его поганских Глава 19. О болезнех и о смертех султанов турецких Глава 20. О избрании новаго султана Глава 21. О вере турецкой и законе Махометцком Глава 22. О странствии ко гробу Махометову Глава 23. О торжествовании нарочитых праздников Махометских



Приложения

Археографическая справка

К биографии автора «Скифской истории» А.И. Лызлова

Работа А.И. Лызлова над источниками

Русские памятники

Иностранные сочинения

Заключение

«Магометанство» в структуре мира русского историка

Библиография

Список сокращений

Примечания