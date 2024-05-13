Король Пуйлл был правителем в семи областях Диведа. Однажды пребывал он в своем главном дворце в Арберте, и пришло ему на ум и сердце желание отправиться на охоту. Та часть его владений, где он собрался поохотиться, называлась Глин-Кох. И в тот же вечер он покинул Арберт и добрался до верхней части Ллуйн-Диарви. Там он заночевал, а на рассвете дня поехал в Глин-Кох, пустил собак в чащу и протрубил в рог, объявляя начало охоты. И он поспешил вслед за собаками и растерял своих спутников. Вслушиваясь в лай собак, услышал он лай другой своры, доносившийся со стороны. Он устремился на этот звук, и выехал на большую поляну посреди леса, и увидел на одном краю той поляны свою свору, а на другом краю — чужих собак, что преследовали большого оленя. На середине поляны они настигли его и повалили наземь. Пуйлл же смотрел не на оленя, а на этих собак, ибо он никогда в жизни не видел собак, подобных им по цвету. Шерсть их была снежно-белой, а уши — алыми; и белизна их шерсти сияла так же ярко, как алость их ушей. И он направился в сторону собак, и отогнал свору, убившую оленя, и подпустил к нему собственную свору.

Когда он созывал своих собак, он увидел скачущего к нему на большом сером коне всадника с охотничьим рогом на шее, одетого в охотничий костюм из серой шерсти. И всадник приблизился и заговорил с ним.

— Господин! — сказал он. — Я знаю, кто ты, и я не приветствую тебя.

— Что ж, — ответил Пуйлл, — может быть, по своей знатности ты и не должен делать этого.

— Клянусь Богом, — сказал тот, — не моя знатность причиной тому.

— Что же, о господин? — спросил Пуйлл

— Видит Бог, причина — в твоем невежестве и грубости.

— О какой грубости ты говоришь, господин?

— Я никогда не знал большей грубости, — сказал тот, — чем отогнать собак, убивших оленя, и подпустить к нему собственную свору. Это верх невежливости, и хотя я не стану мстить тебе, но клянусь Богом, что возьму с тебя цену сотни оленей.

Мабиногион - Легенды средневекового Уэльса

Пер. с валлийского В. В. Эрлихмана. — 3-е изд. — М.: Издательская группа «Альма Матер»; «Гаудеамус», 2024. — 332 с. — (Эпохи. Средние века. Тексты).

ISBN 978‐5‐98426‐230–9

Мабиногион - Легенды средневекового Уэльса – Содержание

I. Четыре ветви Мабиноги

Пуйлл, король Диведа

Бранвен, дочь Ллира

Манавидан, сын Ллира

Мат, сын Матонви

II. Старина острова Британии

Видение Максена Вледига

Ллудд и Ллевелис

Килух и Олвен

Видение Ронабви

III. Рыцари Артура

Оуэн, или хозяйка источника

Передур, сын Эвраука

Герайнт, сын Эрбина

IV. Волшебная арфа

История Талиесина

Битва деревьев (Кад Годдеу)

Мир Мабиноги

О передаче валлийских имен и названий

История текста и переводов

Примечания

Краткая библиография