Мабиногион - Легенды средневекового Уэльса
Король Пуйлл был правителем в семи областях Диведа. Однажды пребывал он в своем главном дворце в Арберте, и пришло ему на ум и сердце желание отправиться на охоту. Та часть его владений, где он собрался поохотиться, называлась Глин-Кох. И в тот же вечер он покинул Арберт и добрался до верхней части Ллуйн-Диарви. Там он заночевал, а на рассвете дня поехал в Глин-Кох, пустил собак в чащу и протрубил в рог, объявляя начало охоты. И он поспешил вслед за собаками и растерял своих спутников. Вслушиваясь в лай собак, услышал он лай другой своры, доносившийся со стороны. Он устремился на этот звук, и выехал на большую поляну посреди леса, и увидел на одном краю той поляны свою свору, а на другом краю — чужих собак, что преследовали большого оленя. На середине поляны они настигли его и повалили наземь. Пуйлл же смотрел не на оленя, а на этих собак, ибо он никогда в жизни не видел собак, подобных им по цвету. Шерсть их была снежно-белой, а уши — алыми; и белизна их шерсти сияла так же ярко, как алость их ушей. И он направился в сторону собак, и отогнал свору, убившую оленя, и подпустил к нему собственную свору.
Когда он созывал своих собак, он увидел скачущего к нему на большом сером коне всадника с охотничьим рогом на шее, одетого в охотничий костюм из серой шерсти. И всадник приблизился и заговорил с ним.
— Господин! — сказал он. — Я знаю, кто ты, и я не приветствую тебя.
— Что ж, — ответил Пуйлл, — может быть, по своей знатности ты и не должен делать этого.
— Клянусь Богом, — сказал тот, — не моя знатность причиной тому.
— Что же, о господин? — спросил Пуйлл
— Видит Бог, причина — в твоем невежестве и грубости.
— О какой грубости ты говоришь, господин?
— Я никогда не знал большей грубости, — сказал тот, — чем отогнать собак, убивших оленя, и подпустить к нему собственную свору. Это верх невежливости, и хотя я не стану мстить тебе, но клянусь Богом, что возьму с тебя цену сотни оленей.
Мабиногион - Легенды средневекового Уэльса
Пер. с валлийского В. В. Эрлихмана. — 3-е изд. — М.: Издательская группа «Альма Матер»; «Гаудеамус», 2024. — 332 с. — (Эпохи. Средние века. Тексты).
ISBN 978‐5‐98426‐230–9
Мабиногион - Легенды средневекового Уэльса – Содержание
I. Четыре ветви Мабиноги
- Пуйлл, король Диведа
- Бранвен, дочь Ллира
- Манавидан, сын Ллира
- Мат, сын Матонви
II. Старина острова Британии
- Видение Максена Вледига
- Ллудд и Ллевелис
- Килух и Олвен
- Видение Ронабви
III. Рыцари Артура
- Оуэн, или хозяйка источника
- Передур, сын Эвраука
- Герайнт, сын Эрбина
IV. Волшебная арфа
- История Талиесина
- Битва деревьев (Кад Годдеу)
Мир Мабиноги
О передаче валлийских имен и названий
История текста и переводов
Примечания
Краткая библиография
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