Книга отця Збіґнєва Павла Мацеєвського «Любити у сто разів більше» — це збірка щоденних роздумів, яка супроводжує читача протягом усього року. Назва книги відображає головний заклик християнського життя — не просто виконувати заповіді, а зростати у любові до Бога та ближнього, примножуючи її щодня. Автор пропонує 366 коротких коментарів до уривків із Євангелія, що відповідають літургійному календарю, роблячи Слово Боже живим і актуальним для сучасної людини.

Кожен щоденний коментар вирізняється лаконічністю, влучністю та глибоким практичним спрямуванням. Отець Збіґнєв не просто пояснює складні богословські істини, а майстерно перекладає їх на мову повсякденних ситуацій, з якими стикається кожен: у сім'ї, на роботі чи в особистих переживаннях. Автор закликає читача до конкретних кроків — змінити погляд на проблему, виявити милосердя або просто зупинитися для вдячності, наголошуючи, що справжня віра проявляється у малих, але сповнених любові вчинках.

Окрім коментарів до Писання, книга допомагає виробити звичку щоденної духовної гігієни та системного читання Євангелія. Завдяки щирому стилю автора та його вмінню знаходити несподівані грані у добре знайомих біблейських сюжетах, видання стало популярним серед широкого кола вірян. Це духовний дороговказ для тих, хто прагне, щоб їхнє серце щодня вчилося «любити у сто разів більше», знаходячи у Божому Слові силу для перетворення власного життя та світу навколо.

о. Збіґнєв Павел Мацеєвський - Любити у сто разів більше - 366 коментарів до Євангелія

З польської переклав Тарас Різун. - Львів: Свічадо, 2020. - 432 с.

ISBN 978-966-938-419-5

о. Збіґнєв Павел Мацеєвський - Любити у сто разів більше – Зміст

Вступ

МАТЕЙ

Прабаба - проститутка (Мт. 1,1-17) - Не бійтеся (Мт. 1,16.18-21) - Лише дмухнувши та плюнувши (Мт. 1,18-24) - Поглянути на небо (Мт. 2,1-12) - Плацдарм добра (Мт. 2,13-18) - Біблія вічно жива (Мт. 4,1-11) - Уміння вирішувати (Мт. 4,12-22) - По той бік (Мт. 4,12-17. 23-25) - Підеш туди, куди очі поведуть (Мт. 4,18-22) - Чи в церкві можна сміятися? (Мт. 5,1-12) - Хто має рацію? (Мт. 5,1-12) - Справжня шана (Мт. 5,1-12) - Книжка на двох ногах (Мт. 5,13-16) - Доповнення (Мт. 5,17-19) - Церква в канаві (Мт. 5,17-19) - Праведніший від пароха (Мт. 5, 20-26) ЗО - Дурніший від койота (Мт. 5, 27-32) - Так - ні (Мт. 5, 33-37) - Ланцюг зла (Мт. 5, 38-42) - Піднесена нікчемність (Мт. 5,43-48) - Почухаю тобі спину (Мт. 5,43-48) - Молитва (Мт. 6,1-6.16-18) - Receperunt mercedem suam (Мт. 6,1-6.16-18) - Просити чи не просити? (Мт. 6, 7-15) - Мур для молитви (Мт. 6, 7-15) - Небесний Банк (Мт. 6,19-23) - Стовідсоткова частка (Мт. 6,24-34) - Шукай опір (Мт. 7, 6.12-14) - Щедрий Податель (Мт. 7, 7-12) - Для їди чи на продаж? (Мт. 7,15-20) - Пісок чи скеля? (Мт. 7, 21-27) - Слово, сповнене сили (Мт. 7, 21-29) - Автомат з банками? (Мт. 8,1-4) - Редукований Ісус (Мт. 8, 5-11) - Іди за мною (Мт. 8,18-22) - Не говори забагато слів (Мт. 8,23-27) - Перевірка дружби (Мт. 9,1-8) - Щаслива провина (Мт. 9, 9-13) - Шухляди в мозку (Мт. 9, 9-13) - На голові чи на ногах? (Мт. 9, 9-13) - Шлюб, укладений під примусом, недійсний (Мт. 9,14-15) - Перевірка дружби (Мт. 9,14-17) - Вічний прибуток (Мт. 9,18-26) - Помилуй нас (Мт. 9, 27-31) - Висип у інтимному місці (Мт. 9, 32-37) - Задум щодо твого життя (Мт. 9,- 10,1. 5-8) - До роботи (Мт. 9,- 10,8) - Усі (майже) дороги ведуть до Ісуса (Мт. 10,1-7) - Убогість (Мт. 10, 7-13) - До кінця (Мт. 10,16-23) - Переслідування (Мт. 10,16-23) - Витривалість (Мт. 10,17-22) - Душа (Мт. 10,24-33) - Ціна свідчення (Мт. 10, 26-33) - Революція і реставрація (Мт. 10,- 11,1) - Тільки любов і віра (Мт. 10,37-42) 71 - Пришвартуватися у відповідному місці (Мт. 11,11-15) - Я закохався в людину (Мт. 11,16-19) - Квиток до неба (Мт. 11, 20-24) - Визначення порядного життя (Мт. 11, 25-27) - Зовсім інший (Мт. 11, 25-30) - Ліки від страху (Мт. 11, 25-30) - Спаситель чи тягар? (Мт. 11, 25-30) - Сумирні... серцем (Мт. 11, 28-30) - ВИПроявиш свою велику силу (Мт. 11, 28-30) - Єдина жертва (Мт. 12,1-8) - Вдача Бога (Мт. 12,14-21) - Для чого потрібні вуха (Мт. 13,1-9) - Зерно і ґрунт (Мт. 13,1-23) - У всьому винна... людина (Мт. 13,18-23) - Зерно - це початок (Мт. 13, 24-30) - До часу (Мт. 13,24-43) - Долішня полиця (Мт. 13, 36-43) - Чи можна сміятися? (Мт. 13,44-46) - Скарб під ногами (Мт. 13,44-52) - Оптимізм і реалізм (Мт. 13,47-53) - Не одежа красить людину (Мт. 13, 54-58) - Пророки потрібні тепер (Мт. 14,1-12) - Голод (Мт. 14,13-21) - Вистрибнути за борт (Мт. 14, 22-29) - Профілактика (Мт. 14, 22-36) - Не озвався ані словом (Мт. 15, 21-28) - Сатана є (Мт. 15, 21-28) - Слова і вчинки (Мт. 15, 29-37) - Дорога любови (Мт. 16,13-19) - Будування Церкви (Мт. 16,13-20) - Водій, пілот і пасажир (Мт. 16,13-23) - Зійти з второваного шляху (Мт. 16, 21-27) - Гніздечко (Мт. 17,1-9) - Улюблена дитина Бога (Мт. 17,1-9) - Випустили з-під носа (Мт. 17,10-13) - Вільна людина (Мт. 17, 22-27) - Ворота до неба (Мт. 18,1-5.10) - Слуга (Мт. 18,1-5.10.12-14) - Безконечна вартість (Мт. 18,12-14) - Методологія реагування (Мт. 18,15-20) - Приходить Третій (Мт. 18,15-20) - Чотири тисячі балів (Мт. 18, 21-35) - «Намахати» Господа Бога (Мт. 18, 21-35) - Дід про хліб, а баба про фіалки (Мт. 19, 3-12) - Лялька з недільної Літургії (Мт. 19,13-15) - Майно (Мт. 19,16-22) - Шість мільйонів рублів (Мт. 19, 23-30) - Мішки зі сміттям (Мт. 19, 27-29) - Робітник перед телевізором (Мт. 20,1-16) - Кмітливість, добрий зір і вразливість серця (Мт. 20,1-16) - Справжня велич (Мт. 20,17-28) - Мудро просити (Мт. 20, 20-28) - Діамант у газеті (Мт. 21, 23-27) - Усередині нас вирують стихії (Мт. 21, 28-32) - Бог виявив довір’я людині (Мт. 21, 33-43.45-46) - Бог проти Боровика (Мт. 22,1-14) - Убережи нас, Господи, від побожних дурнів (Мт. 22,15-21) - Людина з великої «Л» (Мт. 22, 34-40) - Суть (Мт. 22, 34-40) - Ідеться не про нас (Мт. 23,1-12) - Катедра Мойсея (Мт. 23,1-12) - Насамперед середина чаші (Мт. 23, 23-26) - Фасад (Мт. 23,27-32) - Не знаємо дня (Мт. 25,1-13) 137 - Не будь нерозумною дівою (Мт. 25,1-13) - Перевага примноження над перерахунком (Мт. 25,14-30) - Спробуй ще раз (Мт. 25,14-30) - З ким випити горілки? (Мт. 25, 31-46) - Передбачай кінець (Мт. 25, 31-46) - Твоя зрада (Мт. 26,14-25) - Тиша, яка промовляє (Мт. 27,14-53) - Фундамент (Мт. 28, 8-15) - Зробіть учнями (Мт. 28,16-20)

МАРКО

Головою... дна не проб’єш (Мр. 1,1-8) - Улюблені діти (Мр. 1, 6-11) - Середні частини серіалу (Мр. 1,14-20) - Щось більше, ніж шматок м’яса (Мр. 1, 21-28) - Приблизно (Мр. 1, 29-39) - Губка та броньований сейф (Мр. 1,40-45) - Знає, чого потребуємо (Мр. 2,1-12) - Тисячі разів (Мр. 2,13-17) - Намір і мета (Мр. 2,18-22) - Що таке релігія фальшива й релігія справжня? (Мр. 2,18-22) - Шабат чи людина? (Мр. 2, 23-28) - Чому слугує релігія? (Мр. 3,1-6) - Чому маю йти за Ісусом? (Мр. З, 7-12) - Що таке гріх проти Святого Духа? (Мр. З, 22-30) - І нам може перепасти (Мр. З, 31-35) - А хто такий «Яє»? (Мр. 4,1-20) - Сміття на «вході» - сміття на «виході» (Мр. 4, 21-25) - Усе за порядком (Мр. 4, 26-34) - Чи існує злий дух? (Мр. 5,1-20) - Потребуємо чудес (Мр. 5,21-43) - Когнітивний дисонанс (Мр. 6,1-6) - Чи свиня може літати? (Мр. 6, 7-13) - Хребет (Мр. 6,14-29) - Танець з ангелами (Мр. 6,17-29) - Хліб, сенс і ціна (Мр. 6, 30-43) - Піде за мною у вогонь (Мр. 6, 34-44) - Даємо драла (Мр. 6,45-52) - Хто з нас здоровий? (Мр. 6, 53-56) - Шукаємо лицеміра (Мр. 7,1-13) - Дитина (Мр. 9, 30-37) - Євангеліє попсової пісні (Мр. 9, 38-40) - Кухоль води (Мр. 9, 41-50) - Чи мушу? (Мр. 10,1-12) - Що я з того матиму? (Мр. 10,13-16) - Запитання не завжди є запитанням (Мр. 10,17-27) - Любити у сто разів більше (Мр. 10, 28-31) - Скляна намистина (Мр. 10, 32-34) - Сліпі провідники (Мр. 11, 27-32) - Пінопластова віра (Мр. 12,1-12) - Податок для кесаря (Мр. 12,13-17) - На небі (Мр. 12,18-27) - Ісая і Боже Тіло (Мр. 12, 28-34) - Слухай (Мр. 12, 28-34) - Без стерна й порту (Мр. 13, 33-37) - Переломний момент (Мр. 16, 9-15) - Так може бути й тепер (Мр. 16,15-20) - З чого почати? (Мр. 16,15-20)

ЛУКА

Це діє (Лк. 1, 5-25) - Латаймо наші дірки (Лк. 1, 26-38) - І Геркулес (Лк. 1, 26-38) - Без Бога ні до порога (Лк. 1, 26-38) - Сад, повен благодаті (Лк. 1, 26-38) - Нехай (Лк. 1, 26-38) - Вистачить місця на подіумі (Лк. 1,39-45) - Здригання (Лк. 1, 39-56) - Велике (Лк. 1, 39-56) - Тужитимемо за цим (Лк. 1, 57-66) - Віра в обітниці (Лк. 1, 57-66. 80) - Час запалити Ліхтар (Лк. 1, 67-79) - ШСінце... і гній (Лк. 2,15-20) - Повертаємося... іншими (Лк. 2,16-21) - Сонця не видивишся (Лк. 2, 22-40) - Чия ми власність? (Лк. 2, 22-40) - Сила старої жінки (Лк. 2, 36-40) - Запитувати, запитувати, запитувати... (Лк. 2,41-51) - Твій дім (Лк. 2,41-52) - Не вбив, не вкрав, більше гріхів не пам’ятаю (Лк. 4,14-22) - Куди хочемо плисти? (Лк. 4,16-30) - Коперниківська революція (Лк. 4, 31-37) - Пустеля (Лк. 4, 38-44) - Слово Боже існує не для того, щоб ним захоплюватися (Лк. 5, 1-11) - Любов зцілює (Лк. 5,12-16) - Непорочно зачаті (Лк. 5, 27-32) - Захисні механізми (Лк. 5, 33-39) - Дух Христовий (Лк. 6,1-5) - Міг зробити це в понеділок (Лк. 6, 6-11) - Цілу ніч (Лк. 6,12-19) - Протанцювати ціле життя (Лк. 6,12-19) - Справжній смак світу (Лк. 6, 20-26) - Іди далі (Лк. 6,27-38) - Сьогодні - він, завтра - я (Лк. 6, 36-38) - Веди нас (Лк. 6, 39-42) 255 - Зайде під наш дах (Лк. 7,1-10) - Життєдайна зустріч (Лк. 7,11-17) - Чи варто? (Лк. 7, 21. 24-27) - Неземне щастя (Лк. 7, 36-50) - З мотикою на сонце (Лк. 8,1-3) - Світити, а не коптіти (Лк. 8,16-18) - Так легко це втратити (Лк. 8,19-21) - Маю одну проблему (Лк. 9,1-6) - Розкажи мені про свій страх (Лк. 9, 7-9) - Знайти свій хрест (Лк. 9,18-22) - «Виданий у руки людям» (Лк. 9,43-45) - Бог бачить інакше (Лк. 9,46-50) - Насолода божків (Лк. 9, 51-56) - Поділися славою (Лк. 10,1-9) - Як Бог об’являється найчастіше? (Лк. 10,1-9) - Найбільший розкол Церкви (Лк. 10,1-9) - Мушу сказати тобі це (Лк. 10,1-12) - Бали за походження (Лк. 10,13-16) - Мудрець і немовлятко (Лк. 10,17-24) - Хімія (Лк. 10, 21-24) - Циган, румун і єврей (Лк. 10, 25-37) - Нічогонероблення (Лк. 10, 38-42) - Школа молитви (Лк. 11,1-4) - Тілесне серце (Лк. 11, 5-13) - Країна свободи (Лк. 11,14-23) - Захищаймо свою перемогу (Лк. 11,15-26) - Між Тильмановою і Тимбарком (Лк. 11, 27-28) - «Не наближайся, Ісусе, до мого життя» (Лк. 11, 29-32) - Слухати й навертатися (Лк. 11, 29-32) - Дезодорант побожности (Лк. 11, 37-41) - І ти можеш стати фарисеєм (Лк. 11,42-46) - Каміння кричатиме (Лк. 11,47-54) - Неймовірно важка рука (Лк. 12, 8-12) - їсти, щоб жити (Лк. 12,13-21) - Торкаймося серцем (Лк. 12, 35-38) - Христос - Слуга (Лк. 12, 35-40) - Зерно й полова (Лк. 12, 39-48) - Достатньо іскри (Лк. 12,49-53) - У дорозі на той світ (Лк. 12, 54-59) - Усі, крім мене (Лк. 13,1-9) - Закваска і гетто (Лк. 13,18-21) - Дешеве може стати дорогим (Лк. 13,22-30) - Нехай живе... і мовчить (Лк. 13, 31-35) - Дам, якщо даси (Лк. 14,12-14) - «Не маю для Тебе часу» (Лк. 14,15-24) - Нічого не доведено до кінця (Лк. 14,25-33) - Світло (Лк. 15,1-10) - Розкриті обійми (Лк. 15,1-3.11-32) - Духовний двигун (Лк. 16,1-8) - Хвороба серця (Лк. 16,19-31) - Легко і важко (Лк. 17,1-6) - їзда без рук (Лк. 17, 7-10) - Дякую (Лк. 17,11-19) - Царство Боже всередині нас (Лк. 17, 20-25) - Сміється той, хто сміється останній (Лк. 17, 26-37) - Сила в слабкості (Лк. 18,1-8) - Вивищений грішник (Лк. 18, 9-14) - Ще півлітра (Лк. 18, 35-43) - Зробити із себе дурня? (Лк. 19,1-10) - Варто сказати «так» (Лк. 19,11-28) - «Прошу не турбувати» (Лк. 19,41-44) - Три «алилуя» у вільний час (Лк. 19,45-48) - Де проведеш свою вічність? (Лк. 20, 27-40) - Помолися над гривнею (Лк. 21,1-4) - Граймо в м’яча (Лк. 21, 5-11) - Втратити голову за Христа (Лк. 21,12-19) - Аристократія світу (Лк. 21,20-28) - Погода на завтра (Лк. 21, 29-33) - Достатньо однієї «стрілистої» молитви (Лк. 23, 44-46. 50. 52-53; 24,1-6) - Відкриймо очі (Лк. 24,13-35) - Замість вірити - дискутували (Лк. 24,13-35) - Преображення купи нещасних (Лк. 24, 35-48)

ЙОАН