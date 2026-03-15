Мачовски - Теология - Всегда новые древние истины
Книга «Теология: Всегда новые древние истины» Марти Мачовски — это уникальное многоуровневое учебное пособие, которое превращает изучение глубоких доктрин в захватывающее приключение. Автор использует художественное обрамление (историю о детях, нашедших старинную рукопись в подвале церкви), чтобы пригласить юных читателей к исследованию фундаментальных библейских истин.
Издание призвано показать, что теология — это не «сухая» академическая дисциплина, а живое познание Бога, доступное даже ребенку. Книга структурирована по классическим разделам систематического богословия, адаптированным для школьного возраста, и снабжена библейскими ссылками для более глубокого изучения со старшими детьми.
Марти Мачовски - Теология: Всегда новые древние истины
Здолбунов: Левит, 2018. — 258 с. (Оригинал: New Growth Press, 2015)
Марти Мачовски - Теология - Содержание
Учение о Боге: Триединство, всемогущество, вездесущность и совершенство Творца.
Учение о человеке и грехе: Сотворение по образу Божьему, первое искушение и последствия грехопадения.
Учение о Христе и спасении: Иисус как истинный Бог и человек, Его жертва, воскресение и дар усыновления в Божью семью.
Новая жизнь и Церковь: Роль Святого Духа, плоды Духа, смысл крещения и вечери Господней.
Последнее время и Слово Божье: Возвращение Христа, новое небо и новая земля, а также истинность и вечность Библии.
Comments (1 comment)