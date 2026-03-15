Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Мачовски - Теология - Всегда новые древние истины

Мачовски - Теология - Всегда новые древние истины
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family

Книга «Теология: Всегда новые древние истины» Марти Мачовски — это уникальное многоуровневое учебное пособие, которое превращает изучение глубоких доктрин в захватывающее приключение. Автор использует художественное обрамление (историю о детях, нашедших старинную рукопись в подвале церкви), чтобы пригласить юных читателей к исследованию фундаментальных библейских истин.

Издание призвано показать, что теология — это не «сухая» академическая дисциплина, а живое познание Бога, доступное даже ребенку. Книга структурирована по классическим разделам систематического богословия, адаптированным для школьного возраста, и снабжена библейскими ссылками для более глубокого изучения со старшими детьми.

Марти Мачовски - Теология: Всегда новые древние истины

Здолбунов: Левит, 2018. — 258 с. (Оригинал: New Growth Press, 2015)

Марти Мачовски - Теология - Содержание

  • Учение о Боге: Триединство, всемогущество, вездесущность и совершенство Творца.

  • Учение о человеке и грехе: Сотворение по образу Божьему, первое искушение и последствия грехопадения.

  • Учение о Христе и спасении: Иисус как истинный Бог и человек, Его жертва, воскресение и дар усыновления в Божью семью.

  • Новая жизнь и Церковь: Роль Святого Духа, плоды Духа, смысл крещения и вечери Господней.

  • Последнее время и Слово Божье: Возвращение Христа, новое небо и новая земля, а также истинность и вечность Библии.

Views 62
Rating 5.0 / 5
Added 15.03.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

