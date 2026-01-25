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Мацьків - Станчишин - Так хочеться знати відповідь...

Мацьків - Станчишин - Так хочеться знати відповідь...
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Книга «Так хочеться знати відповідь...» — це щирий і відвертий путівник лабіринтами підліткового життя, написаний у співавторстві Оленою Мацьків та відомим психотерапевтом Володимиром Станчишиним. Видання побудоване на реальних життєвих ситуаціях, з якими стикається кожен підліток: від болісної втрати довіри до батьків через розголошену таємницю до складних стосунків із друзями та викликів шкільних буднів.

Автори не просто дають поради, а намагаються зрозуміти почуття молодої людини, яка шукає відповіді на запитання: як реагувати на гірку правду, як захистити свій приватний простір («життя під паролем») та як впоратися із заздрістю чи віртуальною помстою. Книга допомагає розібратися в собі, вчить медіації конфліктів у сім’ї та школі, а також пропонує психологічні тести для кращого самопізнання. Це місток порозуміння між світом дорослих і світом дітей, де кожне почуття є важливим, а кожна відповідь — крок до зрілості.

Олена Мацьків, Володимир Станчишин — Так хочеться знати відповідь...

Львів: Свічадо, 2018. — 104 с.
ISBN 978-966-938-222-1

Олена Мацьків, Володимир Станчишин — Так хочеться знати відповідь... — Зміст

  • Частина перша: Я І МОЯ СІМ'Я

  • Чи можна довіряти батькам?

  • Дружити з дозволу батьків?

  • Ти мене не чуєш!

  • Братики-сестрички, або “Невдячний егоїст”

  • Гірка правда чи солодка брехня?

  • “Робитимеш, що я скажу!”

  • Життя під паролем?

  • Гроші — сила?

  • Чому мені не можна?

  • Зручна брехня: так спокійніше?

  • “Будь чемною дівчинкою!”

  • Хто головний?

  • Тест “Моя сім’я”

  • Частина друга: МОЇ ДРУЗІ І Я

  • Третій зайвий?

  • Чужі таємниці

  • Віртуальна помста

  • Непрестижний ВІДПОЧИНОК

  • Як зупинити чутки?

  • Стати своєю?

  • Як опанувати заздрість?

  • Врятувати всіх

  • Тест “Чи вмієш ти дружити?”

  • Частина третя: Я І ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ

  • Ціна медалі

  • За справедливість?

  • Позичати чи ні?

  • Сміливий вчинок чи втеча?

  • Мій вибір?

  • “Даси списати?”

  • Тест “Мій клас”

Views 303
Rating 5.0 / 5
Added 25.01.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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