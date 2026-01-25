Мацьків - Станчишин - Так хочеться знати відповідь...

Книга «Так хочеться знати відповідь...» — це щирий і відвертий путівник лабіринтами підліткового життя, написаний у співавторстві Оленою Мацьків та відомим психотерапевтом Володимиром Станчишиним. Видання побудоване на реальних життєвих ситуаціях, з якими стикається кожен підліток: від болісної втрати довіри до батьків через розголошену таємницю до складних стосунків із друзями та викликів шкільних буднів.

Автори не просто дають поради, а намагаються зрозуміти почуття молодої людини, яка шукає відповіді на запитання: як реагувати на гірку правду, як захистити свій приватний простір («життя під паролем») та як впоратися із заздрістю чи віртуальною помстою. Книга допомагає розібратися в собі, вчить медіації конфліктів у сім’ї та школі, а також пропонує психологічні тести для кращого самопізнання. Це місток порозуміння між світом дорослих і світом дітей, де кожне почуття є важливим, а кожна відповідь — крок до зрілості.

Олена Мацьків, Володимир Станчишин — Так хочеться знати відповідь...

Львів: Свічадо, 2018. — 104 с.

ISBN 978-966-938-222-1

Олена Мацьків, Володимир Станчишин — Так хочеться знати відповідь... — Зміст