Мацьків - Станчишин - Так хочеться знати відповідь...
Книга «Так хочеться знати відповідь...» — це щирий і відвертий путівник лабіринтами підліткового життя, написаний у співавторстві Оленою Мацьків та відомим психотерапевтом Володимиром Станчишиним. Видання побудоване на реальних життєвих ситуаціях, з якими стикається кожен підліток: від болісної втрати довіри до батьків через розголошену таємницю до складних стосунків із друзями та викликів шкільних буднів.
Автори не просто дають поради, а намагаються зрозуміти почуття молодої людини, яка шукає відповіді на запитання: як реагувати на гірку правду, як захистити свій приватний простір («життя під паролем») та як впоратися із заздрістю чи віртуальною помстою. Книга допомагає розібратися в собі, вчить медіації конфліктів у сім’ї та школі, а також пропонує психологічні тести для кращого самопізнання. Це місток порозуміння між світом дорослих і світом дітей, де кожне почуття є важливим, а кожна відповідь — крок до зрілості.
Олена Мацьків, Володимир Станчишин — Так хочеться знати відповідь...
Львів: Свічадо, 2018. — 104 с.
ISBN 978-966-938-222-1
Олена Мацьків, Володимир Станчишин — Так хочеться знати відповідь... — Зміст
Частина перша: Я І МОЯ СІМ'Я
Чи можна довіряти батькам?
Дружити з дозволу батьків?
Ти мене не чуєш!
Братики-сестрички, або “Невдячний егоїст”
Гірка правда чи солодка брехня?
“Робитимеш, що я скажу!”
Життя під паролем?
Гроші — сила?
Чому мені не можна?
Зручна брехня: так спокійніше?
“Будь чемною дівчинкою!”
Хто головний?
Тест “Моя сім’я”
Частина друга: МОЇ ДРУЗІ І Я
Третій зайвий?
Чужі таємниці
Віртуальна помста
Непрестижний ВІДПОЧИНОК
Як зупинити чутки?
Стати своєю?
Як опанувати заздрість?
Врятувати всіх
Тест “Чи вмієш ти дружити?”
Частина третя: Я І ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ
Ціна медалі
За справедливість?
Позичати чи ні?
Сміливий вчинок чи втеча?
Мій вибір?
“Даси списати?”
Тест “Мій клас”
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