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Мадр Філіп - Бог зцілює сьогодні

Мадр Філіп - Бог зцілює сьогодні
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, *Biographies Memoirs, Health
В апостольському повчанні "Evangelii nuntiandi” ("Проголошення Євангелія") папа Павло VI пише, що "Церква існує для євангелізації". Отже, євангелізація - це не лише головне завдання Церкви, а й єдине, до якого, стисло мовлячи, зводиться її суть і покликання в цьому світі. Щоправда, це завдання не обмежується переказом якогось послання, а є введенням у світ Царства Небесного, внаслідок чого відбувається запрошення Ісуса Христа в усі сфери людського життя. Святий Лука в Діяннях апостолів твердить, що апостоли з великою силою свідчили про воскресения Господа (пор.: Ді. 4, 33). Євангелізувати можна з силою або, на жаль, без... У чому полягає різниця? Автор Діянь апостолів відповідає на це запитання у двох фрагментах, які подано безпосередньо перед вищезгаданим твердженням. Вони стосуються: - чуда оздоровлення кривого біля дверей єрусалимського храму, що звалися Красними; - другого зіслання Святого Духа, перед яким Церква просить, щоби їй було дано динаміс (силу являти знаки й здійснювати чудеса) і парезію (свободу й внутрішнє переконання) для сміливого проповідування Євангелія. Згідно з Божим планом, пророкування смерти Господа та провіщення Його воскресения супроводжувалося проявами сили, які свідчили, що Господь, померши за нас на хресті, справді воскресне й житиме. Знаки, чуда, зцілення не є звичайним додатком до єван- гелізації; вони - її форми, оскільки вказують на те, що Господь воскрес. Вони не є також чимось другорядним; і ми зайняли б зрадницьку позицію стосовно Божого плану, якби трактували їх таким чином. Тим паче не маємо права вважати, що знаки, чуда, зцілення відбувалися тільки впродовж перших років існування Церкви. Божі дари - остаточні й невідворотні.

Мадр Філіп - Бог зцілює сьогодні

Пер. Т. Різун. - Львів: Свічадо, 2011. - 240 с.
ISBN 978-966-395-499-8

Мадр Філіп - Бог зцілює сьогодні - Зміст

Розділ 1. НЕВЖЕ БОГ ПРОДОВЖУЄ ЗЦІЛЮВАТИ?
  • "Незвичайна подія"?
  • Монополія "Харизматично! віднови"?
  • То Ісус зцілює!
Розділ 2. ЧИ МАЄМО ПРАВО ПРОБУДЖУВАТИ НАДІЮ НА ОДУЖАННЯ?
  • Інструкція щодо молитви про зцілення
  • "Ісус-лікар" у Євангеліях
Розділ 3. ЗЦІЛЕННЯ ЗА УМОВИ?
  • Таємниця справжнього зцілення
  • Бог - це Милосердя
  • Про опір, який проявляють люди стосовно благодаті зцілення
  • Скромні початки
  • Чи існують докази Божого зцілення?
  • Сенс зцілення
  • Божий доказ чи знак Його милосердя?
  • Проблема безкорисливости
  • Месіянські знаки зцілення
  • Чому "месіянські"?
Розділ 4 НАВІЩО БОГОВІ ЗЦІЛЮВАТИ?
  • Знаки в Євангелії та в нашому житті
  • Нечуване багатство зцілень
  • Вироки Божої мудрости
  • Зцілення і спасения
Розділ 5. ЧАС БОГА
  • Сьогодні відповідний час
  • Його думки не є нашими
  • Господи, коли настане мій час?
Розділ 6. ЯКЩО БОГ УСЕМОГУТНІЙ, ТО ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ СТРАЖДАННЯ?
  • Боже, чому?
  • Вір, не бійся!
  • Сила Бога й сила людини
  • Прийдіть до Нього
  • Страждання - дорога до зцілення?
Розділ 7. ДЕ І ЯК МОЛИТИСЯ ЗА ЗЦІЛЕННЯ?
  • Просіть і отримаєте
  • Про пристосування молитви за зцілення до обставин
  • Молитовна зустріч
  • Супровід під час зцілення
  • Про те, що Божу благодать ми отримуємо задарма
Розділ 8. МИСТЕЦТВО МОЛИТВИ ЗА ЗЦІЛЕННЯ
  • Просити, як Божі діти
  • Просити, щоб здійснилася Божа воля
  • Просити наполегливо
Розділ 9. ЩО ДУМАТИ ПРО ХАРИЗМУ ЗЦІЛЕННЯ?
  • Слідство в справі харизм
  • Як людина отримує харизму?
  • Про те, як керувати отриманою харизмою
  • Харизми, що проявляються разом
Розділ 10. ЧИ ДЛЯ ЗЦІЛЕННЯ ПОТРІБНА ВІРА?
  • Про яку віру йдеться?
  • Той, що несе хворого
  • Віра Христа
  • Харизма віри
  • Зцілення і зростання віри
Розділ 11. ЧОМУ БОГ ВЕЛИТЬ ЧЕКАТИ?
  • Про Бога, що приходить останньої миті
  • Між очікуваннями й надією
  • Воскресения Лазаря - притча про "Бога, що запізнився"
  • То ще не вся таємниця
Розділ 12. "СЛОВО ЗЦІЛЕННЯ" - ЩО ЦЕ ТАКЕ?
  • Пророча харизматична діяльність
  • Харизма пізнання і служіння зцілення
  • Слово безпосереднього пізнання і таїнство примирення
  • Різні типи слів безпосереднього пізнання
  • Внутрішній імпульс і свобода людини
Розділ 13. ЗВІЛЬНЕННЯ: ЗЦІЛЕННЯ І СИЛИ ЗЛА
  • Що на цю тему каже Святе Письмо
  • Одержимість злим духом
Розділ 14. ПОЧАТКИ ВОСКРЕСЕНИЯ?
  • Що є причиною зраненого життя?
Розділ 15. ЗЦІЛЕННЯ: НОВИНА, ЩО З'ЯВИЛАСЯ НА ПОЧАТКУ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛПТЯ?
  • Свідчення
  • Нова євангелізація
  • Надіятися всупереч надії
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Rating 5.0 / 5
Added 30.04.2025
Author brat Vital
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5.0/5 (2)

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