В апостольському повчанні "Evangelii nuntiandi” ("Проголошення Євангелія") папа Павло VI пише, що "Церква існує для євангелізації". Отже, євангелізація - це не лише головне завдання Церкви, а й єдине, до якого, стисло мовлячи, зводиться її суть і покликання в цьому світі. Щоправда, це завдання не обмежується переказом якогось послання, а є введенням у світ Царства Небесного, внаслідок чого відбувається запрошення Ісуса Христа в усі сфери людського життя. Святий Лука в Діяннях апостолів твердить, що апостоли з великою силою свідчили про воскресения Господа (пор.: Ді. 4, 33). Євангелізувати можна з силою або, на жаль, без... У чому полягає різниця? Автор Діянь апостолів відповідає на це запитання у двох фрагментах, які подано безпосередньо перед вищезгаданим твердженням. Вони стосуються: - чуда оздоровлення кривого біля дверей єрусалимського храму, що звалися Красними; - другого зіслання Святого Духа, перед яким Церква просить, щоби їй було дано динаміс (силу являти знаки й здійснювати чудеса) і парезію (свободу й внутрішнє переконання) для сміливого проповідування Євангелія. Згідно з Божим планом, пророкування смерти Господа та провіщення Його воскресения супроводжувалося проявами сили, які свідчили, що Господь, померши за нас на хресті, справді воскресне й житиме. Знаки, чуда, зцілення не є звичайним додатком до єван- гелізації; вони - її форми, оскільки вказують на те, що Господь воскрес. Вони не є також чимось другорядним; і ми зайняли б зрадницьку позицію стосовно Божого плану, якби трактували їх таким чином. Тим паче не маємо права вважати, що знаки, чуда, зцілення відбувалися тільки впродовж перших років існування Церкви. Божі дари - остаточні й невідворотні.

Мадр Філіп - Бог зцілює сьогодні

Пер. Т. Різун. - Львів: Свічадо, 2011. - 240 с.

ISBN 978-966-395-499-8

Мадр Філіп - Бог зцілює сьогодні - Зміст

Розділ 1. НЕВЖЕ БОГ ПРОДОВЖУЄ ЗЦІЛЮВАТИ?

"Незвичайна подія"?

Монополія "Харизматично! віднови"?

То Ісус зцілює!

Розділ 2. ЧИ МАЄМО ПРАВО ПРОБУДЖУВАТИ НАДІЮ НА ОДУЖАННЯ?

Інструкція щодо молитви про зцілення

"Ісус-лікар" у Євангеліях

Розділ 3. ЗЦІЛЕННЯ ЗА УМОВИ?

Таємниця справжнього зцілення

Бог - це Милосердя

Про опір, який проявляють люди стосовно благодаті зцілення

Скромні початки

Чи існують докази Божого зцілення?

Сенс зцілення

Божий доказ чи знак Його милосердя?

Проблема безкорисливости

Месіянські знаки зцілення

Чому "месіянські"?

Розділ 4 НАВІЩО БОГОВІ ЗЦІЛЮВАТИ?

Знаки в Євангелії та в нашому житті

Нечуване багатство зцілень

Вироки Божої мудрости

Зцілення і спасения

Розділ 5. ЧАС БОГА

Сьогодні відповідний час

Його думки не є нашими

Господи, коли настане мій час?

Розділ 6. ЯКЩО БОГ УСЕМОГУТНІЙ, ТО ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ СТРАЖДАННЯ?

Боже, чому?

Вір, не бійся!

Сила Бога й сила людини

Прийдіть до Нього

Страждання - дорога до зцілення?

Розділ 7. ДЕ І ЯК МОЛИТИСЯ ЗА ЗЦІЛЕННЯ?

Просіть і отримаєте

Про пристосування молитви за зцілення до обставин

Молитовна зустріч

Супровід під час зцілення

Про те, що Божу благодать ми отримуємо задарма

Розділ 8. МИСТЕЦТВО МОЛИТВИ ЗА ЗЦІЛЕННЯ

Просити, як Божі діти

Просити, щоб здійснилася Божа воля

Просити наполегливо

Розділ 9. ЩО ДУМАТИ ПРО ХАРИЗМУ ЗЦІЛЕННЯ?

Слідство в справі харизм

Як людина отримує харизму?

Про те, як керувати отриманою харизмою

Харизми, що проявляються разом

Розділ 10. ЧИ ДЛЯ ЗЦІЛЕННЯ ПОТРІБНА ВІРА?

Про яку віру йдеться?

Той, що несе хворого

Віра Христа

Харизма віри

Зцілення і зростання віри

Розділ 11. ЧОМУ БОГ ВЕЛИТЬ ЧЕКАТИ?

Про Бога, що приходить останньої миті

Між очікуваннями й надією

Воскресения Лазаря - притча про "Бога, що запізнився"

То ще не вся таємниця

Розділ 12. "СЛОВО ЗЦІЛЕННЯ" - ЩО ЦЕ ТАКЕ?

Пророча харизматична діяльність

Харизма пізнання і служіння зцілення

Слово безпосереднього пізнання і таїнство примирення

Різні типи слів безпосереднього пізнання

Внутрішній імпульс і свобода людини

Розділ 13. ЗВІЛЬНЕННЯ: ЗЦІЛЕННЯ І СИЛИ ЗЛА

Що на цю тему каже Святе Письмо

Одержимість злим духом

Розділ 14. ПОЧАТКИ ВОСКРЕСЕНИЯ?

Що є причиною зраненого життя?

Розділ 15. ЗЦІЛЕННЯ: НОВИНА, ЩО З'ЯВИЛАСЯ НА ПОЧАТКУ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛПТЯ?