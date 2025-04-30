Мадр Філіп - Бог зцілює сьогодні
В апостольському повчанні "Evangelii nuntiandi” ("Проголошення Євангелія") папа Павло VI пише, що "Церква існує для євангелізації". Отже, євангелізація - це не лише головне завдання Церкви, а й єдине, до якого, стисло мовлячи, зводиться її суть і покликання в цьому світі. Щоправда, це завдання не обмежується переказом якогось послання, а є введенням у світ Царства Небесного, внаслідок чого відбувається запрошення Ісуса Христа в усі сфери людського життя. Святий Лука в Діяннях апостолів твердить, що апостоли з великою силою свідчили про воскресения Господа (пор.: Ді. 4, 33). Євангелізувати можна з силою або, на жаль, без... У чому полягає різниця? Автор Діянь апостолів відповідає на це запитання у двох фрагментах, які подано безпосередньо перед вищезгаданим твердженням. Вони стосуються: - чуда оздоровлення кривого біля дверей єрусалимського храму, що звалися Красними; - другого зіслання Святого Духа, перед яким Церква просить, щоби їй було дано динаміс (силу являти знаки й здійснювати чудеса) і парезію (свободу й внутрішнє переконання) для сміливого проповідування Євангелія. Згідно з Божим планом, пророкування смерти Господа та провіщення Його воскресения супроводжувалося проявами сили, які свідчили, що Господь, померши за нас на хресті, справді воскресне й житиме. Знаки, чуда, зцілення не є звичайним додатком до єван- гелізації; вони - її форми, оскільки вказують на те, що Господь воскрес. Вони не є також чимось другорядним; і ми зайняли б зрадницьку позицію стосовно Божого плану, якби трактували їх таким чином. Тим паче не маємо права вважати, що знаки, чуда, зцілення відбувалися тільки впродовж перших років існування Церкви. Божі дари - остаточні й невідворотні.
Мадр Філіп - Бог зцілює сьогодні
Пер. Т. Різун. - Львів: Свічадо, 2011. - 240 с.
ISBN 978-966-395-499-8
Мадр Філіп - Бог зцілює сьогодні - Зміст
Розділ 1. НЕВЖЕ БОГ ПРОДОВЖУЄ ЗЦІЛЮВАТИ?
- "Незвичайна подія"?
- Монополія "Харизматично! віднови"?
- То Ісус зцілює!
Розділ 2. ЧИ МАЄМО ПРАВО ПРОБУДЖУВАТИ НАДІЮ НА ОДУЖАННЯ?
- Інструкція щодо молитви про зцілення
- "Ісус-лікар" у Євангеліях
Розділ 3. ЗЦІЛЕННЯ ЗА УМОВИ?
- Таємниця справжнього зцілення
- Бог - це Милосердя
- Про опір, який проявляють люди стосовно благодаті зцілення
- Скромні початки
- Чи існують докази Божого зцілення?
- Сенс зцілення
- Божий доказ чи знак Його милосердя?
- Проблема безкорисливости
- Месіянські знаки зцілення
- Чому "месіянські"?
Розділ 4 НАВІЩО БОГОВІ ЗЦІЛЮВАТИ?
- Знаки в Євангелії та в нашому житті
- Нечуване багатство зцілень
- Вироки Божої мудрости
- Зцілення і спасения
Розділ 5. ЧАС БОГА
- Сьогодні відповідний час
- Його думки не є нашими
- Господи, коли настане мій час?
Розділ 6. ЯКЩО БОГ УСЕМОГУТНІЙ, ТО ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ СТРАЖДАННЯ?
- Боже, чому?
- Вір, не бійся!
- Сила Бога й сила людини
- Прийдіть до Нього
- Страждання - дорога до зцілення?
Розділ 7. ДЕ І ЯК МОЛИТИСЯ ЗА ЗЦІЛЕННЯ?
- Просіть і отримаєте
- Про пристосування молитви за зцілення до обставин
- Молитовна зустріч
- Супровід під час зцілення
- Про те, що Божу благодать ми отримуємо задарма
Розділ 8. МИСТЕЦТВО МОЛИТВИ ЗА ЗЦІЛЕННЯ
- Просити, як Божі діти
- Просити, щоб здійснилася Божа воля
- Просити наполегливо
Розділ 9. ЩО ДУМАТИ ПРО ХАРИЗМУ ЗЦІЛЕННЯ?
- Слідство в справі харизм
- Як людина отримує харизму?
- Про те, як керувати отриманою харизмою
- Харизми, що проявляються разом
Розділ 10. ЧИ ДЛЯ ЗЦІЛЕННЯ ПОТРІБНА ВІРА?
- Про яку віру йдеться?
- Той, що несе хворого
- Віра Христа
- Харизма віри
- Зцілення і зростання віри
Розділ 11. ЧОМУ БОГ ВЕЛИТЬ ЧЕКАТИ?
- Про Бога, що приходить останньої миті
- Між очікуваннями й надією
- Воскресения Лазаря - притча про "Бога, що запізнився"
- То ще не вся таємниця
Розділ 12. "СЛОВО ЗЦІЛЕННЯ" - ЩО ЦЕ ТАКЕ?
- Пророча харизматична діяльність
- Харизма пізнання і служіння зцілення
- Слово безпосереднього пізнання і таїнство примирення
- Різні типи слів безпосереднього пізнання
- Внутрішній імпульс і свобода людини
Розділ 13. ЗВІЛЬНЕННЯ: ЗЦІЛЕННЯ І СИЛИ ЗЛА
- Що на цю тему каже Святе Письмо
- Одержимість злим духом
Розділ 14. ПОЧАТКИ ВОСКРЕСЕНИЯ?
- Що є причиною зраненого життя?
Розділ 15. ЗЦІЛЕННЯ: НОВИНА, ЩО З'ЯВИЛАСЯ НА ПОЧАТКУ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛПТЯ?
- Свідчення
- Нова євангелізація
- Надіятися всупереч надії
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