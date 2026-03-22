Книга Андрея Маершина «Кризис среднего возраста» объединяет повесть, рассказы и интервью, посвящённые переживаниям человека в период жизненного перелома, который часто называют кризисом среднего возраста. Автор рассматривает внутренние конфликты, сомнения и поиски смысла, с которыми сталкивается человек, оглядываясь на прожитые годы и пытаясь переосмыслить своё будущее.
Через художественные истории и размышления раскрываются темы личного выбора, ответственности, отношений, утраченных иллюзий и стремления найти новую точку опоры в жизни. Интервью дополняют повествование, предлагая различные взгляды на проблему жизненных кризисов и способов их преодоления.
Книга будет интересна читателям, которые задумываются о смысле жизненных этапов, переживают период внутренней переоценки или просто интересуются психологией человеческих переживаний и современной прозой.
Андрей Маершин – Кризис среднего возраста - Повесть Рассказы Интервью
Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2012. – 212 с.
Андрей Маершин – Кризис среднего возраста – Содержание
Кризис среднего возраста
Из жизни Маргариты Сергеевны
Белое и черное
Не ходите, дети, в Африку гулять
Последний грабеж Василия Чухлова
Не печалься, брат!
Про Божию благодать и крановщицу Веру
Про золотые руки и братскую любовь
Эх, собачка Жучка - хвостик-закорючка
Я - твой щит
Ибо вовек милость Его
Дети дома
«Сочувствующий»
Вы никогда не жаловались
Жила-была девочка
