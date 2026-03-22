Маершин - Кризис среднего возраста

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Philology Literature

Книга Андрея Маершина «Кризис среднего возраста» объединяет повесть, рассказы и интервью, посвящённые переживаниям человека в период жизненного перелома, который часто называют кризисом среднего возраста. Автор рассматривает внутренние конфликты, сомнения и поиски смысла, с которыми сталкивается человек, оглядываясь на прожитые годы и пытаясь переосмыслить своё будущее.

Через художественные истории и размышления раскрываются темы личного выбора, ответственности, отношений, утраченных иллюзий и стремления найти новую точку опоры в жизни. Интервью дополняют повествование, предлагая различные взгляды на проблему жизненных кризисов и способов их преодоления.

Книга будет интересна читателям, которые задумываются о смысле жизненных этапов, переживают период внутренней переоценки или просто интересуются психологией человеческих переживаний и современной прозой.

Андрей Маершин – Кризис среднего возраста - Повесть Рассказы Интервью

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2012. – 212 с.

Андрей Маершин – Кризис среднего возраста – Содержание

  • Кризис среднего возраста

  • Из жизни Маргариты Сергеевны

  • Белое и черное

  • Не ходите, дети, в Африку гулять

  • Последний грабеж Василия Чухлова

  • Не печалься, брат!

  • Про Божию благодать и крановщицу Веру

  • Про золотые руки и братскую любовь

  • Эх, собачка Жучка - хвостик-закорючка

  • Я - твой щит

  • Ибо вовек милость Его

  • Дети дома

  • «Сочувствующий»

  • Вы никогда не жаловались

  • Жила-была девочка

Views 31
Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

Related Books

All Books