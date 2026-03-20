Маершин - Улыбка из вечности
Книга Андрея Маершина «Улыбка из вечности» представляет собой сборник рассказов и свидетельств, в которых описываются удивительные случаи Божьего вмешательства в жизнь людей. Через реальные истории автор показывает, как вера, молитва и доверие Богу способны изменить судьбы, принести утешение в трудностях и открыть человеку новый смысл жизни.
Герои книги переживают разные жизненные обстоятельства — испытания, болезни, сомнения и духовные поиски. Но именно в этих ситуациях проявляется Божья милость и помощь, иногда неожиданная и чудесная. Эти истории вдохновляют, укрепляют веру и напоминают о том, что Бог действует в жизни людей и сегодня.
Книга написана простым и живым языком и будет интересна всем, кто ищет духовного вдохновения, поддержки и свидетельств о Божьей любви и заботе.
Маершин А. - Улыбка из вечности - Сборник рассказов и свидетельств о чудных деяниях Божьих
СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2009. — 154 с.
ISBN 978-5-7454-1105-2
Маершин А. - Улыбка из вечности – Содержание
Как Он поступал
Он повелел мне жить
«Иванушка-дурачок» в солдатах
Улыбка из вечности
А мне теперь не страшно — я знаю, что есть Бог!
Бог защитил водителя
Верую! Но не всегда
Око за око, или Преступление и наказание
Две истории с чудесами
Урок смирения для брата Николая
Мой любимый герой
Почему Ирочка не стала артисткой
Про Клавдию Ивановну, «Санта-Барбару» и вечную жизнь
Что с тобой теперь?
Эх, Витька, Витька!
Отче, прости им
И всем пассажирам стало стыдно за себя
«Загадки Библии» — будьте осторожны!
Кое-что про ученых мужей
Избери жизнь!
На краю адской пропасти
Сказ о милосердном христианине
Сказ о Фаддее-богатее и Иване-дырявом кармане ...
На бесовском совете
О делах духовных, мало духовных и вовсе даже не духовных
Обед за... молитву
Жили-были муж с женою, жили-были брат с сестрою
Что такое благодать?
«Это я, а не кто-то другая...»
