Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Маершин - Улыбка из вечности

Маершин= - Улыбка из вечности
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience

Книга Андрея Маершина «Улыбка из вечности» представляет собой сборник рассказов и свидетельств, в которых описываются удивительные случаи Божьего вмешательства в жизнь людей. Через реальные истории автор показывает, как вера, молитва и доверие Богу способны изменить судьбы, принести утешение в трудностях и открыть человеку новый смысл жизни.

Герои книги переживают разные жизненные обстоятельства — испытания, болезни, сомнения и духовные поиски. Но именно в этих ситуациях проявляется Божья милость и помощь, иногда неожиданная и чудесная. Эти истории вдохновляют, укрепляют веру и напоминают о том, что Бог действует в жизни людей и сегодня.

Книга написана простым и живым языком и будет интересна всем, кто ищет духовного вдохновения, поддержки и свидетельств о Божьей любви и заботе.

Маершин А. - Улыбка из вечности - Сборник рассказов и свидетельств о чудных деяниях Божьих

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2009. — 154 с.

ISBN 978-5-7454-1105-2

Маершин А. - Улыбка из вечности – Содержание

  • Как Он поступал

  • Он повелел мне жить

  • «Иванушка-дурачок» в солдатах

  • Улыбка из вечности

  • А мне теперь не страшно — я знаю, что есть Бог!

  • Бог защитил водителя

  • Верую! Но не всегда

  • Око за око, или Преступление и наказание

  • Две истории с чудесами

  • Урок смирения для брата Николая

  • Мой любимый герой

  • Почему Ирочка не стала артисткой

  • Про Клавдию Ивановну, «Санта-Барбару» и вечную жизнь

  • Что с тобой теперь?

  • Эх, Витька, Витька!

  • Отче, прости им

  • И всем пассажирам стало стыдно за себя

  • «Загадки Библии» — будьте осторожны!

  • Кое-что про ученых мужей

  • Избери жизнь!

  • На краю адской пропасти

  • Сказ о милосердном христианине

  • Сказ о Фаддее-богатее и Иване-дырявом кармане ...

  • На бесовском совете

  • О делах духовных, мало духовных и вовсе даже не духовных

  • Обед за... молитву

  • Жили-были муж с женою, жили-были брат с сестрою

  • Что такое благодать?

  • «Это я, а не кто-то другая...»

Views 37
Rating
Added 20.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

