Маершин - Записки настоятеля

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience

Книга Андрея Маершина «Записки настоятеля» представляет собой сборник увлекательных историй из жизни священника, в которых простые события становятся поводом для глубоких духовных размышлений. Через реальные ситуации, встречи с людьми и неожиданные жизненные повороты автор раскрывает вопросы веры, человеческих отношений, нравственного выбора и поиска смысла жизни.

Рассказы написаны живым и доступным языком, нередко с тонким юмором и искренней теплотой. Они помогают увидеть духовную сторону повседневной жизни и напоминают о важности доброты, милосердия, веры и ответственности перед Богом и людьми.

Книга будет интересна широкому кругу читателей и особенно тем, кто ищет в литературе не только интересный сюжет, но и глубокий духовный смысл.

Андрей Маершин – Записки настоятеля - Увлекательные истории с глубоким смыслом

Санкт-Петербург: Издательство «Мирт», 2019. – 199 с.

ISBN 978-5-88869-321-6.

Андрей Маершин – Записки настоятеля – Содержание

Условные сокращения

Очень краткое предисловие

  • 1. Как одна девушка любила угощать яичницей

  • 2. Кто чего достоин

  • 3. Как священника попросили снять крест

  • 4. Как один ортодоксальный раввин уверовал в Иисуса Христа

  • 5. Как злобные церковники испортили добрым женщинам Рождество

  • 6. Как человек крепкую веру имел и что с того вышло

  • 7. Как один человек не вступил в Союз Писателей ...

  • 8. Как один человек разом все грехи искупил

  • 9. Как одного почтенного человека в рай не пустили..

  • 10. Как трудно шла реформа в нашей милиции

  • 11. Как один студент двух офицеров напугал

  • 12. Как одного человека чуть не отправили в ад

  • 13. Как дядя Володя скидок искал

  • 14. Как нехорошо выпивать на чужих могилах

  • 15. Как нехорошо раскапывать чужие могилы

  • 16. Как дядя Женя не смог умереть на Святой Земле

  • 17. Как одного священника за нормального человека приняли

  • 18. Как ангел в женщину обратился

  • 19. Как крошка-сын к отцу пришел

  • 20. Как одна девица над Сократом посмеялась

  • 21. Как сотрудник ГАИ научил меня богословию

  • 22. Почему так завлекательны языческие культы

  • 23. Как свечница свою доброту скрывала

  • 24. Как один преподаватель специальность поменял

  • 25. Как пчела с мухой беседовала

  • 26. Как один священник своего ребенка окрестил

  • 27. Как живут «по понятиям»

  • 28. Как священник одного влюбленного расстроил

  • 29. Как один гость хозяина озадачил

  • 30. Как священник с секретаршей беседовал

  • 31. Какой Бог может быть в душе

  • 32. Как один священник необычного человека исповедовал

  • 33. Как я кое-что понял

  • 34. О том, что не только молодые поддаются искушению

  • 35. Как ангелы нужный адрес найти помогли

  • 36. Как живется «нашим» в Оклахоме

  • 37. Как можно доказать бытие Божье

  • 38. Как люди могут быть неблагодарны

  • 39. Как пастор патриотов повстречал

  • 40. Как все-таки верно Священное Писание

  • 41. Как один священник по «Справочнику атеиста» учился

  • 42. Как ученый человек кое-что не понял

  • 43. Как один священник личную Пятидесятницу пережил

  • 44. Как один человек с великим ламой встретился

  • 45. История последняя, совсем короткая

Added 20.03.2026
