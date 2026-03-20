Маершин - Записки настоятеля
Книга Андрея Маершина «Записки настоятеля» представляет собой сборник увлекательных историй из жизни священника, в которых простые события становятся поводом для глубоких духовных размышлений. Через реальные ситуации, встречи с людьми и неожиданные жизненные повороты автор раскрывает вопросы веры, человеческих отношений, нравственного выбора и поиска смысла жизни.
Рассказы написаны живым и доступным языком, нередко с тонким юмором и искренней теплотой. Они помогают увидеть духовную сторону повседневной жизни и напоминают о важности доброты, милосердия, веры и ответственности перед Богом и людьми.
Книга будет интересна широкому кругу читателей и особенно тем, кто ищет в литературе не только интересный сюжет, но и глубокий духовный смысл.
Андрей Маершин – Записки настоятеля
Санкт-Петербург: Издательство «Мирт», 2019. – 199 с.
ISBN 978-5-88869-321-6.
Андрей Маершин – Записки настоятеля – Содержание
Условные сокращения
Очень краткое предисловие
1. Как одна девушка любила угощать яичницей
2. Кто чего достоин
3. Как священника попросили снять крест
4. Как один ортодоксальный раввин уверовал в Иисуса Христа
5. Как злобные церковники испортили добрым женщинам Рождество
6. Как человек крепкую веру имел и что с того вышло
7. Как один человек не вступил в Союз Писателей ...
8. Как один человек разом все грехи искупил
9. Как одного почтенного человека в рай не пустили..
10. Как трудно шла реформа в нашей милиции
11. Как один студент двух офицеров напугал
12. Как одного человека чуть не отправили в ад
13. Как дядя Володя скидок искал
14. Как нехорошо выпивать на чужих могилах
15. Как нехорошо раскапывать чужие могилы
16. Как дядя Женя не смог умереть на Святой Земле
17. Как одного священника за нормального человека приняли
18. Как ангел в женщину обратился
19. Как крошка-сын к отцу пришел
20. Как одна девица над Сократом посмеялась
21. Как сотрудник ГАИ научил меня богословию
22. Почему так завлекательны языческие культы
23. Как свечница свою доброту скрывала
24. Как один преподаватель специальность поменял
25. Как пчела с мухой беседовала
26. Как один священник своего ребенка окрестил
27. Как живут «по понятиям»
28. Как священник одного влюбленного расстроил
29. Как один гость хозяина озадачил
30. Как священник с секретаршей беседовал
31. Какой Бог может быть в душе
32. Как один священник необычного человека исповедовал
33. Как я кое-что понял
34. О том, что не только молодые поддаются искушению
35. Как ангелы нужный адрес найти помогли
36. Как живется «нашим» в Оклахоме
37. Как можно доказать бытие Божье
38. Как люди могут быть неблагодарны
39. Как пастор патриотов повстречал
40. Как все-таки верно Священное Писание
41. Как один священник по «Справочнику атеиста» учился
42. Как ученый человек кое-что не понял
43. Как один священник личную Пятидесятницу пережил
44. Как один человек с великим ламой встретился
45. История последняя, совсем короткая
