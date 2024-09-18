Магия Моисея – Сборник

Пророк Моисей — центральная фигура для всех авраамических религий, его имя вот уже без малого три с половиной тысячи лет переходит из уст в уста на разных языках и наречиях среди посвященных, членов разнообразных религиозных традиций, мистиков, и людей, далёких от духовных вопросов. Трудно встретить в XXI веке человека, который хотя бы примерно не знал имя Моше, Моисис, Мозес, Муса, Моисей, Мовзес, или Маджасу. По версии Библии его имя обозначает «вынутый», «вытянутый» и близкие значения. Воспитан он был приемной матерью — дочерью фараона, хотя вскормлен родной. Это тонкая метафора, что он унаследовал понимание двух миров, мира тьмы и мира Света (со спящей, но все же памятью о Свете Бога Истинного). При этом мир Света отдал его миру греха и материи для того, чтобы оставить свое знание в нем и вывести потом тех, кто примет Моисея, из вечной тьмы и небытия духовного — к Свету и вечности, к новому Эдему. Таким образом, это предвосхищает рождение Света от Света Истинного в человеческом обличии для поднятия человека в Свет. Для мистиков и эзотериков античного мира, как и мистиков классического средневековья, это играло огромную роль, ведь, получается, его знания — это соединение мудрости страны, которую считали почти родиной магии, но с пониманием угодных Свету деяний. А значит уже малая доля мудрости такого человека могла быть сильнее, многих слов и книг чародеев, которые служили духам тьмы (не знающим о Свете) и были ограничены материальным миром. Отсюда традиция ставить изречения Моисея на талисманы, традиция указывать его имя на них, демонстрируя свою близость с ним и доступ к тем же вершинам, которые были доступны ему. Наконец, использование всевозможных апокрифических или же библейских мотивов в заклинаниях и народных заговорах, для их усиления в тонком мире. Эта традиция распространилась с Ближнего Востока, через Византию, даже на северные страны, в каждом регионе обрастая своими новшествами. Например, мотив сирийского заговора будет очень узнаваем в любой европейской стане, с добавкой своего колорита:

«Во Имя Отца, Сына и Святого Духа!

Мой брат Моисей, слуга Божий, пас овец меж семи гор, и там повстречали его три злых обличия. Первый был муж злой. [Второй] был волк злой. [Третий] был лев злой. Во имя Отца пусть будет человек злой связан мной. Во имя Сына пусть будет волк злой связан мной. Во имя Святого Духа пусть будет лев злой связан мной. Чтобы не смогли подойти они к человеку, ни к дому его, который носит эти написания, благодаря молитвам Девы Марии. Аминь».

Магия Моисея – Сборник

Пер. с лат., греч. и копт., коммент., ст., и состав. И. Бенгальский, пер. ивр. и арам., коммент., и ст. Е. Кузьмин. — СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2024. — 260 с., ил. — (Серия Code Grimoire).

ISBN 978-5-94396-280-6

Магия Моисея – Сборник – Содержание

Вступительная статья

Меч Моисея

Во имя великого и святого Бога

Краткая библиография

Книги Моисея

Часть 1. Священная книга, именуемая Монас или Восьмой [книгой] Моисея об именах святых

Версия первая (1-343)

Версия вторая (343-734)

Версия третья (734-1077)

Приложение к Восьмой Книге Моисея

Часть 2. Несколько текстов, связанных с традицией Моисея

Амулеты Моисея

Заклинание против Фараона

Часть 3. Тексты близкие по структуре к «Книге Моисея»

Ритуал безголового или стела Иеу

Общая церемония. Молитва Гел иосу

Обращение к Царице Мира

Приложение

Краткая библиография