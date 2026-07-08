Магницкий - Русско-греческая Σύνтаγμα книг Синодального перевода
Настоящее издание представляет собой первый в отечественной библеистике опыт составления словаря активного типа, предназначенного для углубленного изучения лексики Нового Завета. Книга является фундаментальным учебно-практическим пособием, в котором традиционный Синодальный перевод не просто сопоставляется с греческим оригиналом, но интегрируется в единое смысловое поле с церковнославянским текстом Елизаветинской Библии и латинской Вульгатой. Такая многоязычная перспектива побуждает читателя выходить за рамки привычного линейного восприятия и исследовать многомерность библейского слова сквозь призму различных христианских текстовых традиций.
Главной новаторской особенностью данного труда выступает принцип систематизации лексического материала. Впервые весь корпус слов Синодального перевода Нового Завета собран и строго организован в частеречном порядке на основе этимологических гнезд родственных слов русского языка, что позволяет исследователю проследить внутреннюю логику, деривационные связи и динамику развития богословских понятий. Словарь адресован преподавателям и студентам богословских учебных заведений, учащимся теологических факультетов светских вузов, узким специалистам-филологам, а также широкому кругу читателей, стремящихся к интеллектуально ответственному и глубокому пониманию новозаветного текста.
Варфоломей (Магницкий), иером. – Русско-греческая Σύνтаγμα книг Синодального перевода Священного Писания Нового Завета в четырех томах - Том 1
СПб.: Изд-во СПбДА, 2025. – Т. 1 : А-Г. – 872 с.
ISBN 978-5-6053662-9-4, ISBN 978-5-6053662-2-5 (Т. 1)
Варфоломей (Магницкий), иером. – Русско-греческая Σύνтаγμα книг Синодального перевода - Том 1 – Содержание
Вступительное слово епископа Силуана, ректора СПбДА
Вступительное слово протоиерея Константина Костромина, проректора по научной работе СПбДА
Предисловие
§ 1. Теоретические предпосылки
§ 2. Общие положения
§ 3. Распределение слов разных частей речи по соответствующим группам слов
§ 4. Исходный лексический материал, состав и структура словаря
§ 4.1. Последовательность ПСР в составе ГРС
§ 5. Состав и структура гнезда родственных слов [ГРС]
§ 5.1. Пример словарной статьи
§ 6. Общее правило и порядок расположения лексического материала внутри понятийно-словообразовательного раздела [ПСР]
§ 7. Частные случаи правила расположения лексического материала внутри помет I, II, III, IV
§ 8. Как пользоваться словарем
К читателю
Выражение благодарности
Список сокращений. Условные обозначения. Библиография
СЛОВАРЬ: А-Г
ЗАГЛАВНЫЕ СЛОВА I ТОМА
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