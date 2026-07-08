Магницкий - Русско-греческая Σύνтаγμα книг Синодального перевода

Настоящее издание представляет собой первый в отечественной библеистике опыт составления словаря активного типа, предназначенного для углубленного изучения лексики Нового Завета. Книга является фундаментальным учебно-практическим пособием, в котором традиционный Синодальный перевод не просто сопоставляется с греческим оригиналом, но интегрируется в единое смысловое поле с церковнославянским текстом Елизаветинской Библии и латинской Вульгатой. Такая многоязычная перспектива побуждает читателя выходить за рамки привычного линейного восприятия и исследовать многомерность библейского слова сквозь призму различных христианских текстовых традиций.

Главной новаторской особенностью данного труда выступает принцип систематизации лексического материала. Впервые весь корпус слов Синодального перевода Нового Завета собран и строго организован в частеречном порядке на основе этимологических гнезд родственных слов русского языка, что позволяет исследователю проследить внутреннюю логику, деривационные связи и динамику развития богословских понятий. Словарь адресован преподавателям и студентам богословских учебных заведений, учащимся теологических факультетов светских вузов, узким специалистам-филологам, а также широкому кругу читателей, стремящихся к интеллектуально ответственному и глубокому пониманию новозаветного текста.

Варфоломей (Магницкий), иером. – Русско-греческая Σύνтаγμα книг Синодального перевода Священного Писания Нового Завета в четырех томах - Том 1

СПб.: Изд-во СПбДА, 2025. – Т. 1 : А-Г. – 872 с.

ISBN 978-5-6053662-9-4, ISBN 978-5-6053662-2-5 (Т. 1)

Варфоломей (Магницкий), иером. – Русско-греческая Σύνтаγμα книг Синодального перевода - Том 1 – Содержание