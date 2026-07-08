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Магницкий - Русско-греческая Σύνтаγμα книг Синодального перевода

Магницкий - Русско-греческая Σύνтаγμα книг Синодального перевода
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Biblical Studies, Theology, Reference, Philology Literature

Настоящее издание представляет собой первый в отечественной библеистике опыт составления словаря активного типа, предназначенного для углубленного изучения лексики Нового Завета. Книга является фундаментальным учебно-практическим пособием, в котором традиционный Синодальный перевод не просто сопоставляется с греческим оригиналом, но интегрируется в единое смысловое поле с церковнославянским текстом Елизаветинской Библии и латинской Вульгатой. Такая многоязычная перспектива побуждает читателя выходить за рамки привычного линейного восприятия и исследовать многомерность библейского слова сквозь призму различных христианских текстовых традиций.

Главной новаторской особенностью данного труда выступает принцип систематизации лексического материала. Впервые весь корпус слов Синодального перевода Нового Завета собран и строго организован в частеречном порядке на основе этимологических гнезд родственных слов русского языка, что позволяет исследователю проследить внутреннюю логику, деривационные связи и динамику развития богословских понятий. Словарь адресован преподавателям и студентам богословских учебных заведений, учащимся теологических факультетов светских вузов, узким специалистам-филологам, а также широкому кругу читателей, стремящихся к интеллектуально ответственному и глубокому пониманию новозаветного текста.

Варфоломей (Магницкий), иером. – Русско-греческая Σύνтаγμα книг Синодального перевода Священного Писания Нового Завета в четырех томах - Том 1

СПб.: Изд-во СПбДА, 2025. – Т. 1 : А-Г. – 872 с.
ISBN 978-5-6053662-9-4, ISBN 978-5-6053662-2-5 (Т. 1)

Варфоломей (Магницкий), иером. – Русско-греческая Σύνтаγμα книг Синодального перевода - Том 1 – Содержание

  • Вступительное слово епископа Силуана, ректора СПбДА

  • Вступительное слово протоиерея Константина Костромина, проректора по научной работе СПбДА

  • Предисловие

    • § 1. Теоретические предпосылки

    • § 2. Общие положения

    • § 3. Распределение слов разных частей речи по соответствующим группам слов

    • § 4. Исходный лексический материал, состав и структура словаря

    • § 4.1. Последовательность ПСР в составе ГРС

    • § 5. Состав и структура гнезда родственных слов [ГРС]

      • § 5.1. Пример словарной статьи

    • § 6. Общее правило и порядок расположения лексического материала внутри понятийно-словообразовательного раздела [ПСР]

    • § 7. Частные случаи правила расположения лексического материала внутри помет I, II, III, IV

    • § 8. Как пользоваться словарем

  • К читателю

  • Выражение благодарности

  • Список сокращений. Условные обозначения. Библиография

  • СЛОВАРЬ: А-Г

  • ЗАГЛАВНЫЕ СЛОВА I ТОМА

Views 59
Rating 5.0 / 5
Added 08.07.2026
Author brat Vadim
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