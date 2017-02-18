«Обаяние женственности» поможет верующим сестрам обрести уже почти утраченный дар мыслить и жить так, как угодно Богу. Я молюсь, чтобы при помощи этой книги Господь положил начало всеобъемлющему служению возрождения и реформации в сердцах и домах современных женщин.

Верующие женщины — не меньше, чем неверующие — отчаянно нуждаются в истине. Разочарование, боль, пустота в глазах говорят о том, что женщины разочаровались в жизни. Они чувствуют себя жертвами обстоятельств. Их надежды и мечты не осуществились. Они убеждены в том, что их жизнь не сложилась.



Если углубиться в проблему, то все оказывается еще хуже, чем кажется на первый взгляд. Мне кажется, что подобное смятение и душевные страдания среди верующих женщин обусловлены в первую очередь ложными представлениями о Боге и о себе, а также о своем призвании и миссии в жизни в качестве женщины. Практически повсеместно мы привыкли воспринимать жизнь, женственность, брак и семью так, как принято в нашей культуре и политически корректно, но по сути своей неправильно. Можно не сомневаться - подобные убеждения ни к чему хорошему не привели.



Но я уже отметила, что есть и нечто приятное. Куда бы я ни шла, я говорю о путях Господних и о том, как женщина может отражать славу Божью. Вы бы видели, с какой жаждой женщины принимают Его Слово и применяют его в своей жизни!

Махейни Каролин - Обаяние женственности

Перевод на русский язык «Grace Publishing International» 2006

ISBN-13: 978-1-933508-01-6 (РУС.)

ISBN-10: 1-933508-01-9 (РУС.)

Махейни Каролин - Обаяние женственности - Содержание

Благодарность

Предисловие Нэнси Ли Демосе

1. Преображающая сила Послания Титу

2. Радость в любви к мужу

3. Благословение в любви к детям

4. Уверенность в целомудрии

5. Удовольствие в чистоте

6. Честь попечительства о доме

7. Плоды доброты

8. Красота покорности

9. История Маргарет

Вопросы для изучения и обсуждения

Махейни Каролин - Обаяние женственности - Отрывок из главы "Прееображагощая сила Послания Титу"



В очередной раз взглянув на часы в самый час пик, Лиза застонала, увидев, как впереди нее загорелась череда тормозных фонарей. Опять она опоздает в детский сад. Прилив адреналина тут же подогрел ее беспокойство.

«Ну же, ну же, ну же\» - зашипела она на стоящие впереди машины.

Приехав на десять минут позже и мысленно подсчитывая штраф, которым наказывали недисциплинированных родителей, Лиза пристегивала своего сына Нейта к потертому детскому сиденью для машины. Пока сын что-то лепетал по дороге домой, Лиза пыталась вспомнить, что она купила в продуктовом магазине в обеденный перерыв. «Не забыла ли я убрать в холодильник мороженое»? — не отпускала ее мысль.

Они добрались домой всего за несколько минут до приезда мужа, Джона, и их старшего сына Мэттью. Войдя в темный дом, Лиза прошла через красиво убранные комнаты, пустовавшие целый день, и включила свет на кухне. Вся кухня была заставлена пакетами с продуктами.

Из одного пакета что-то капало.



Выбросив растаявшее мороженое в мусорное ведро, Лиза засунула какой-то полуфабрикат в микроволновую печь. Наспех глотая ужин, Лиза прикидывала, сколько времени у нее осталось, чтобы уложить мальчиков спать и упаковать чемодан для предстоящей поездки.



«Ну что, ребята, пора спать!» — скомандовала она, ткнув пальцем в сторону лестницы.

Нейт замер у входа в подвал, который превратили в просторную игровую комнату с обширной коллекцией игрушек.

«Ма-а-ма-а, — захныкал четырехлетний малыш, тоскливо глядя на неосвещенные ступеньки. — Но мы даже не поиграли с игрушками!»



Раздражение, вина, сочувствие - все смешалось в сердце Лизы, когда она опустилась на колени и обняла своего сына. Тот сморщился от внутреннего негодования и непонимания: почему его гонят спать? Но распорядок есть распорядок. Наконец ребята дружно отправились вверх по лестнице, а Лиза - в спальню, где у кровати уже лежал раскрытый чемодан.



«Что-то здесь не так, — точила ее мысль, пока она машинально собирала вещи. - Хорошая жизнь должна быть совсем другой». Туфли? Есть. Чулки? Есть. «Но я сама так захотела». Зонтик? Есть. Зарядное устройство для мобильного телефона? Есть. «Я самый молодой заместитель директора за всю историю компании. У нас шикарный дом в престижном районе». Рецепты? Есть. Зубная щетка? Есть. «Мальчики ходят в самый лучший детский сад и школу. Все должны быть счастливы».



«Почему я не довольна своей жизнью? Почему я живу в постоянном напряжении?»



