Махейни - Уитакер - Между нами, девочками

Дорогие матери и дочери!

Сегодня утром у нас еще слипаются глаза. Ведь вчера поздно вечером мы вернулись из “похода за покупками” — нашей ежегодной 24-часовой экскурсии по магазинам северной Вирджинии, куда мы отправляемся всей женской половиной семьи Махейни.

Жаль, что вас не было с нами! Иначе вы были бы перепачканы фруктовым пуншем и горячим шоколадом. С нами это случается всегда. Мы развлекались всеми возможными способами. Накупили целую груду рождественских подарков, прошли пешком по меньшей мере 80 км и много смеялись. Когда же наконец мы покинули крытый рынок, уже стемнело, но еще в течение получаса мы бесцельно кружили по городу, перед тем как поехать домой. Так не хотелось, чтобы все это заканчивалось!

Мы делаем это уже пятнадцать лет подряд. Когда мы в первый раз отправились в наш “поход”, Николь (старшая) была нескладной двенадцатилетней девочкой, а Кристина была годом младше. У Каролин (мамы) еще не было седых волос. А Джанел (самая младшая) стала ездить с нами несколько лет спустя, когда мама решила, что та уже достаточно взрослая — и лишь для того, чтобы покупать продукты. Мало что изменилось с тех пор!

Хотя на самом деле изменилось многое. Все три девочки вышли замуж, и в семействе прибавилось еще четыре внука (три из них — дети Кристины, поэтому мы много за нее молимся!). Но, несмотря на свадьбы, переезды в другие штаты (и обратно), хирургические операции и напряженные графики церковных служений (все девочки вышли замуж за преданных своему делу пасторов), мы все равно каждый год отправляемся в наш “поход за покупками”.

Мы не только любим заразительно смеяться (это надо видеть!), но и серьезно беседовать о Боге, о жизни и о том, что нас беспокоит. Конечно, случаются и конфликты, и разного рода конфузы — когда мы проливаем что-нибудь на себя (в этом году был установлен новый рекорд!)

Хотя каждая поездка оставляет в памяти свои неповторимые воспоминания (к примеру, когда Кристина за- бьта в фирменном магазине Gap свой бумажник, набитый деньгами), происходят и абсолютно предсказуемые вещи. Взять, скажем, вечный спор между Николь и Кристиной о том, как лучше дарить подарки семье. “Мы должны дарить подарки друг другу или только внукам?”, “Будем дарить подарки всем или выборочно?”, “Сколько потратить денег, чтобы никому не было обидно?” Кристина всегда предлагает, а Николь всегда возражает. Джанел согласна и с одной, и с другой, но при условии, что мы обсудим это после ленча.

Каролин Махейни и Николь Махейни Уитакер - Между нами, девочками... – Беседы матери и дочери о библейском понимании женственности

West Sacramento: Grace Publishing International, 2006. – 242 с.

ISBN-13: 978-1-933508-04-3 (РУС.)

ISBN-10: 1-933508-04-3 (РУС.)

ISBN-10: 1-58134-510-0 (АНГЛ.)

Каролин Махейни и Николь Махейни Уитакер - Между нами, девочками... – Содержание

Благодарности

Введение. Поход за покупками

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ФОРМИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МАТЕРЬЮ И ДОЧЕРЬЮ

1. Библейский взгляд на женственность. Каролин

2. Из несовершенного — совершенное. Николь

3. Мама с обложки. Николь

4. Выходной день. Каролин

5. Постоянное общение. Каролин

6. Джунгли разногласий. Николь

7. Материнская вера. Каролин

8. Материнский пример. Каролин

9. Материнская любовь. Каролин

10. Как научить дисциплине. Каролин

11. Почтение дочери. Николь

12. Послушание дочери. Николь

ЧАСТЬ ВТОРАЯ БИБЛЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД НА ЖЕНСТВЕННОСТЬ В РЕАЛЬНОМ МИРЕ

13. Весенний посев. Николь

14. Это же девушка! Каролин

15. Страх человеческий и страх Божий Николь

16. Лучшие друзья. Николь

17. Что будем делать с парнями? Николь

18. Истинная красота. Каролин

19. Что такое скромность? Николь

20. Будущие хозяйки. Николь

21. В школе домохозяек. Каролин

22. Репутация девушки. Николь

23. Когда приходит время свиданий. Каролин

24. Кто отдает эту женщину?.. Каролин

25. Передавая библейский взгляд на женственность.

Каролин и Николь

Приложение А. Вопросы для обсуждения

Приложение Б. Дополнительные вопросы

Приложение В. Как привести дочь к Христу

Приложение Г. Как проводить время вместе

Приложение Д. Проверка сердца на скромность

Слово к отцам. Си-Джей Махейни

Примечания