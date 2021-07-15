Махов - Hostis Antiquus - Категории средневековой демонологии
История нашего «древнего врага» («hostis antiquus», как определяли его в латинской патристике) — ангела, который пал, стал дьяволом и заставил согрешить человека, — всем известна. Святые отцы первых веков христианства реконструировали ее главным образом на основе нескольких речений Священного Писания, скупых и противоречивых; с тех пор она рассказывалась бессчетное множество раз — богословами, агиографами, поэтами.
Совокупность этих текстов — богословских, агиографических, поэтических и т. п. — составляет корпус христианской демонологии (из которой мы исключаем то, что следует скорее назвать демономанией, с ее литературной продукцией — всевозможными пособиями по вызыванию дьявола и т. п.; а также народную демонологию в той мере, в какой она остается дохристианской).
История падшего ангела кажется чрезвычайно простой. Однако попытка рассказать ее связно, непротиворечиво и мотивированно тут же наталкивается на трудности. Уже самое ее начало таит в себе проблему, которую обнаружил св. Августин: если ангел-отступник разделял с другими ангелами блаженство виденья Бога и всех его путей (т. е. будущего) — то как он мог, предвидя ужасные последствия своего падения, пойти на преступление?
Александр Евгеньевич Махов - Hostis Antiquus: Категории и образы средневековой христианской демонологии. Опыт словаря
2-e, исправленное издание
Москва: Intrada, 2013. — 416 с.
ISBN 5-87604-069-X
Александр Евгеньевич Махов - Hostis Antiquus: Категории и образы средневековой христианской демонологии. Опыт словаря - Содержание
Предисловие
АД
АЛЛЕГОРИИ ДЬЯВОЛА
АНТИНОМИИ И ПАРАДОКСЫ
ДЕМОНОЛОГИИ
АНТИХРИСТ
БЕЗДОМНОСТЬ
БЕСПОКОЙСТВО И ПОКОЙ
БЕССИЛИЕ ДЬЯВОЛА
БИБЛИЯ И ДЬЯВОЛ
БОРЬБА ЗА ДУШУ
БОРЬБА С ДЬЯВОЛОМ
БЫСТРОТА
ВАСИЛИСК
ВЕЛИАЛ
ВЕЛЬЗЕВУЛ
ВОЗДУХ
ВОЛОСЫ
ВОЛЯ
ВОР
ВОРОБЕЙ
ВОРОН
ВРАГ И ДРУГ
ГОРДЫНЯ
ГРЕХИ ДЬЯВОЛА
ГРЕХИ СМЕРТНЫЕ И ДЕМОНЫ
ГРОБНИЦА
ДВОЙНИК
ДЕВА МАРИЯ И ДЬЯВОЛ
ДЕМОН
ДЕМОНОЛОГИЯ
ДЕТИ И ДЕМОНЫ
ДОГОВОР С ДЬЯВОЛОМ
ДОМ И БЕЗДОМНОСТЬ
ДРАКОН
ДЬЯВОЛ
ЖЕНЩИНА И ДЬЯВОЛ
ЖИВОТНЫЕ И ДЬЯВОЛ
ЗАВИСТЬ
«ЗЕМНОЙ»
ЗЛО И ДЬЯВОЛ
ЗМЕЙ
ЗНАНИЕ И НЕЗНАНИЕ
ИГРА
ИЕРАРХИЯ ДЕМОНОВ
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
ИКОНОГРАФИЯ ДЬЯВОЛА
ИЛЛЮЗИЯ
ИМЕНА ДЕМОНОВ
ИМИТАТОР
ИНКУБЫ И СУККУБЫ
ИСКУШЕНИЕ
КЛЕВЕТНИК
КНЯЗЬ МИРА
КОЗЕЛ
КОЛОКОЛА
КОШКА
ЛАМИЯ
ЛЕВ
ЛЕВИАФАН
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ
ЛЖЕЦ
ЛИЧНЫЙ ДЕМОН
ЛЮЦИФЕР
МАСТЕР
МЕДВЕДЬ
МЕРТВЕЦ
МЕСТА ОБИТАНИЯ ДЕМОНОВ
МНОЖЕСТВЕННОСТЬ
МОЛИТВА И ДЕМОНЫ
МСТИТЕЛЬ
МУЗЫКА ДЬЯВОЛА
МЫШЕЛОВКА
НАГОТА
НАКАЗАНИЕ ДЕМОНОВ
НЕГР
НЕСЧАСТНЫЙ
НЕТЕРПЕНИЕ
НИСХОЖДЕНИЕ В АД
ОБЕЗЬЯНА БОГА
ОБЛИЧЬЯ ДЬЯВОЛА
ОБМАН
ОБОРОТНИ И ДЕМОНЫ
ОГОНЬ
ОДЕРЖИМОСТЬ
ОСТРОУМИЕ ДЬЯВОЛА
ОСУЖДЕНИЕ И СПАСЕНИЕ ДЕМОНОВ
ОТЧАЯНИЕ
ПАДЕНИЕ АНГЕЛОВ
ПАЛАЧ БОГА
«ПЕРВЫЙ ЗЕМНОЙ»
ПОЖИРАТЕЛЬ ЛЮДЕЙ
ПОЛЕЗНЫЙ ДЬЯВОЛ
ПОЛЕТЫ ОДЕРЖИМЫХ
ПОЛУДЕННЫЙ ДЕМОН
ПОПУЩЕНИЕ
ПОХОТЬ
ПРАВО ДЬЯВОЛА НА ЧЕЛОВЕКА
ПРОТЕЙ
РАЗБОЙНИК
РАЗЛИЧЕНИЕ ДУХОВ
РАЗРУШИТЕЛЬ ПОРЯДКА
РАНА
РУКОПИСАНИЕ ДЬЯВОЛЬСКОЕ
САМОСОТВОРЕНИЕ
САТАНА
СВЯТЫЕ И ДЕМОНЫ
СЕЯТЕЛЬ
СИЛА И БЕССИЛИЕ ДЬЯВОЛА
СЛАДОСТРАСТИЕ
СЛЕПОТА И ЗРЕНИЕ
СМЕРТЬ
СМЕХ
СМИРЕНИЕ
СМРАД
СОБАКА
СОЗДАТЕЛЬ
СТИХИИ И ДЕМОНЫ
СТРАХ
СУККУБ
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ОДЕРЖИМОСТЬ
ТУТИВИЛЛ
УТЕШЕНИЕ ДЕМОНОВ
ХОЛОД
ЦАРСТВО ДЬЯВОЛА
ЦВЕТА ДЬЯВОЛА
ЧЕЛОВЕК, ХРИСТОС И ДЬЯВОЛ
ЧЕЛОВЕК КАК ОБЛИЧИЕ ДЬЯВОЛА
ЧЕРТЫХАНИЕ
ЧИНЫ ДЕМОНОВ
ЧУЖОЙ
ШУМ
ЭКЗОРСИЗМ
ЯЗЫКА ОБНАЖЕНИЕ
Цитируемые источники и исследования
Предметно-именной указатель
Указатель цитат из Священного Писания и библейских апокрифов
Annotation
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