Природа была щедра к Рафаэлю, и он не остался перед ней в долгу, сумев за отпущенное ему время с толком распорядиться своим дивным даром и осчастливить мир великими творениями. Но завистливая судьба пожадничала, отмерив ему всего лишь 37 лет земной жизни. Она не впервой так поступает с гениями — Моцарт, Пушкин…

Время, в которое жил и творил великий художник, принято называть Высоким Возрождением. Оно подвело черту под более чем двухвековым периодом в истории Италии, отразив глубокие перемены, затронувшие политическое устройство, экономику и, главное, сознание людей, что и явилось определяющим для дальнейшего развития национальной культуры.

Один из зачинателей итальянского гуманизма Франческо Петрарка образно заметил, что в Италии творилось нечто невообразимое, когда, словно сговорившись,

Юристы забыли Юстиниана, медики — Эскулапа. Их ошеломили имена Гомера и Вергилия. Плотники и крестьяне бросили своё дело И толкуют о музах и Аполлоне.

Эта метафора великого поэта указывает истоки, изначально питавшие итальянское Возрождение, для которого Античность являлась образцом жизневосприятия и творчества. Всё это происходило в те времена, когда из учёной латыни постепенно вырос новый язык vulgo, несущий на себе печать живой разговорной образной речи народа. Так со временем язык Вергилия и Цицерона превратился в язык Данте и Петрарки, постоянно совершенствуясь и обогащаясь благодаря живым родникам народного словотворчества.

Александр Махов - Рафаэль

М.: Молодая гвардия, 2011. — 376[8] с.: ил.

(Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1324).

ISBN 978-5-235-03462-4

Александр Махов - Рафаэль - Жизнь замечательных людей - Содержание

Глава I ИСТОКИ И ВРЕМЯ РАФАЭЛЯ

Глава II РОДИТЕЛЬСКОЕ ГНЕЗДО

Глава III В МАСТЕРСКОЙ ОТЦА

Глава IV НАЧАЛО ПУТИ НА ГРЕБНЕ ВОЙНЫ

Глава V ПЕРВЫЙ КОНТРАКТ

Глава VI НА ПЕРЕПУТЬЕ

Глава VII ВЫЗОВ, БРОШЕННЫЙ ПЕРУДЖИНО

Глава VIII ПРОЩАНИЕ С ПЕРУДЖЕЙ

Глава IX ВНОВЬ В РОДНЫХ ПЕНАТАХ

Глава X КОЛЫБЕЛЬ ИСКУССТВА ВОЗРОЖДЕНИЯ

Глава XI НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ СОСТЯЗАНИЕ ВЕКА

Глава XII ФЛОРЕНТИЙСКИЕ МАДОННЫ

Глава XIII ТАЙНА ОДНОГО ПОРТРЕТА

Глава XIV НАЧАЛО РИМСКОЙ ЭПОПЕИ

Глава XV ВОСХОЖДЕНИЕ К СЛАВЕ

Глава XVI МЕЖДУ ПАПОЙ И БАНКИРОМ

Глава XVII КЛИМАТ В РИМЕ МЕНЯЕТСЯ

Глава XVIII НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Глава XIX УРОКИ ВИТРУВИЯ И БРАМАНТЕ

Глава XX ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

Глава ХХI ПСИХЕЯ, ФОРНАРИНА И ДРУГИЕ

Глава XXII ПОСЛЕДНЕЕ РОЖДЕСТВО

Глава XXIII РАФАЭЛЬ В РОССИИ

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА РАФАЭЛЯ

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Иллюстрации

Александр Махов - Рафаэль - Жизнь замечательных людей - Рафаэль в России