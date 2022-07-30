Махзор на Песах, Шавуот и Сукот
Написано в книге Дварим (гл. 16): "Трижды в году пусть является каждый мужчина из твоей среды перед Г-сподом, твоим Б-гом, на то место, которое Он изберет, - в праздник мацы (Песах), праздник Шавубт и праздник Сукот". Это указание было поучено на Синае, когда потомки Авраама, Ицхака и Яакова, только что вышедшие вместе с пророком Моше из египетского рабства, взяли на себя обязательство соблюдать все положения Торы. Придя в Святую землю и построив Иерусалимский храм, они так и стали поступать: три раза в году оставляли всё и шли в Иерусалим, где справляли указанные праздники: приносили храмовые жертвы, молились, веселились "перед Г-сподом" и укреплялись в своей вере. Причем исполняли все положенные правила: в Песах ели мацу, в ночь Шавуот учили Тору, в Сукот "возносили" лулав и жили в специальном шалаше, суше.
После разрушения Храма мудрецы постановили, что отныне жертвоприношения заменяются молитвой. Молитвы на три названных выше праздника входят в особый сборник, который называется махзор. Предлагаем Вашему вниманию новое издание махзора, наиболее полное из всех сборников подобного рода, выпущенных ранее, с переводом на современный русский язык и транслитерацией всех ивритских текстов буквами русского алфавита, - чтобы те, кто еще испытывает трудности в чтении святых текстов на языке оригинала, могли, тем не менее, прочесть молитвы в том виде, как они выходили из уст наших праотцев. Именно эти слова произносят молящиеся евреи на протяжении столетий. Так молились предыдущие поколения - в Вавилонии и Испании, Польше и Литве, так молились наши прадедушки в еврейских местечках Восточной Европы, -слово в слово, буква в букву, как указано мудрецами, записано писцами и озвучено многими поколениями нашего бессмертного народа.
В принципе, обращаться к Творцу можно на любом языке: главное, чтобы молитва "изливалась" из сердца, искренне, в ощутимом единении с Тем, Кто Один правит всем миром. Все же считается, что чтение на святом языке увеличивает силу молитвы настолько, что она приобретает поистине магическую способность быть услышанной и принятой на Небесах. Поэтому мы предлагаем Вам именно такой сборник: кто-то может молиться по переводу, но тот, кто хочет участвовать в группе молящихся наравне со всеми, может произносить молитвы в их канонической форме, для чего ему предложена фонетическая запись русскими буквами. Впрочем, даже тому, кто молится по фонетической записи, полезно ознакомиться с переводом, который идет сразу за прочитанным отрывком, -чтобы "настроить себя на правильную волну", проникнуться изначальным смыслом, почувствовать величие и красоту в словах, с которыми человек обращается к Создателю мира.
Махзор - Полный сборник молитв на три праздника: Песах, Шавуот и Сукот с транслитерацией слов
"Авида" Лтд., 2002. - 652 с.
Махзор - Полный сборник молитв на три праздника: Песах, Шавуот и Сукот с транслитерацией слов - Содержание
Поиск и уничтожение хамеца
Эрув-тавшилин
Эрув-хацерот
Зажигание свечей
Дневная молитва накануне праздника и на холь-амоэд
Молитва Амида накануне праздника и на холь-амоэд
Встреча субботы
Вечерняя молитва праздника
Молитва Амида на вечер праздника
Молитвы на посещение сукки
Молитва выхода из сукки
Вечерний кидуш на праздник
Утренние благословения
Талит-гадоль
Утренняя молитва
Псукей-дезимра
Молитва Шахрит
Утренняя Амида праздника
Благословения на лулав
Алель
Псалмы на дни недели
Извлечение свитков
Благословения вызванного к Торе
Чтение Торы
Ми-шэбэрах
Благословения на чтение афтары
Изкор
Ав-арахаман
Возвращение свитка в арон
Молитва о росе
Молитва о дожде
Мусаф на праздник и холь-амоэд
Шир-акавод
Утренний кидуш на праздник и субботу холь-амоэд
Дневная молитва праздника
Акдамут на Шавуот
Составление "лулава" к празднику Сукот
Ошанот на холь-амоэд Су кот и Ошана-Раба
Акафот на Шмини-Ацерет и Симхат-Тора
Молитвы на холь-амоэд
Вечерняя Амида на субботу холь-амоэд
Вечерний кидуш на субботу холь-амоэд
Утренняя Амида на субботу холь-амоэд
Дневная Амида на субботу холь-амоэд
Вечерняя молитва на холь-амоэд и исход праздника
Счет омера
Авдала на исход субботы и праздников
Отрывки из Торы и афтарот на Песах
Отрывки из Торы и афтарот на Шавуот
Отрывки из Торы и афтарот на Сукот
Отрывки из Торы и афтарот на Шмини-Ацерет
Отрывки из Торы и афтарот на Симхат-Тора
Решут Хатан-Тора
Решут Хатан-Берешит
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