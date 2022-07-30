Написано в книге Дварим (гл. 16): "Трижды в году пусть является каждый мужчина из твоей среды перед Г-сподом, твоим Б-гом, на то место, которое Он изберет, - в праздник мацы (Песах), праздник Шавубт и праздник Сукот". Это указание было поучено на Синае, когда потомки Авраама, Ицхака и Яакова, только что вышедшие вместе с пророком Моше из египетского рабства, взяли на себя обязательство соблюдать все положения Торы. Придя в Святую землю и построив Иерусалимский храм, они так и стали поступать: три раза в году оставляли всё и шли в Иерусалим, где справляли указанные праздники: приносили храмовые жертвы, молились, веселились "перед Г-сподом" и укреплялись в своей вере. Причем исполняли все положенные правила: в Песах ели мацу, в ночь Шавуот учили Тору, в Сукот "возносили" лулав и жили в специальном шалаше, суше.

После разрушения Храма мудрецы постановили, что отныне жертвоприношения заменяются молитвой. Молитвы на три названных выше праздника входят в особый сборник, который называется махзор. Предлагаем Вашему вниманию новое издание махзора, наиболее полное из всех сборников подобного рода, выпущенных ранее, с переводом на современный русский язык и транслитерацией всех ивритских текстов буквами русского алфавита, - чтобы те, кто еще испытывает трудности в чтении святых текстов на языке оригинала, могли, тем не менее, прочесть молитвы в том виде, как они выходили из уст наших праотцев. Именно эти слова произносят молящиеся евреи на протяжении столетий. Так молились предыдущие поколения - в Вавилонии и Испании, Польше и Литве, так молились наши прадедушки в еврейских местечках Восточной Европы, -слово в слово, буква в букву, как указано мудрецами, записано писцами и озвучено многими поколениями нашего бессмертного народа.

В принципе, обращаться к Творцу можно на любом языке: главное, чтобы молитва "изливалась" из сердца, искренне, в ощутимом единении с Тем, Кто Один правит всем миром. Все же считается, что чтение на святом языке увеличивает силу молитвы настолько, что она приобретает поистине магическую способность быть услышанной и принятой на Небесах. Поэтому мы предлагаем Вам именно такой сборник: кто-то может молиться по переводу, но тот, кто хочет участвовать в группе молящихся наравне со всеми, может произносить молитвы в их канонической форме, для чего ему предложена фонетическая запись русскими буквами. Впрочем, даже тому, кто молится по фонетической записи, полезно ознакомиться с переводом, который идет сразу за прочитанным отрывком, -чтобы "настроить себя на правильную волну", проникнуться изначальным смыслом, почувствовать величие и красоту в словах, с которыми человек обращается к Создателю мира.

Махзор - Полный сборник молитв на три праздника: Песах, Шавуот и Сукот с транслитерацией слов

"Авида" Лтд., 2002. - 652 с.

Махзор - Полный сборник молитв на три праздника: Песах, Шавуот и Сукот с транслитерацией слов - Содержание

Поиск и уничтожение хамеца

Эрув-тавшилин

Эрув-хацерот

Зажигание свечей

Дневная молитва накануне праздника и на холь-амоэд

Молитва Амида накануне праздника и на холь-амоэд

Встреча субботы

Вечерняя молитва праздника

Молитва Амида на вечер праздника

Молитвы на посещение сукки

Молитва выхода из сукки

Вечерний кидуш на праздник

Утренние благословения

Талит-гадоль

Утренняя молитва

Псукей-дезимра

Молитва Шахрит

Утренняя Амида праздника

Благословения на лулав

Алель

Псалмы на дни недели

Извлечение свитков

Благословения вызванного к Торе

Чтение Торы

Ми-шэбэрах

Благословения на чтение афтары

Изкор

Ав-арахаман

Возвращение свитка в арон

Молитва о росе

Молитва о дожде

Мусаф на праздник и холь-амоэд

Шир-акавод

Утренний кидуш на праздник и субботу холь-амоэд

Дневная молитва праздника

Акдамут на Шавуот

Составление "лулава" к празднику Сукот

Ошанот на холь-амоэд Су кот и Ошана-Раба

Акафот на Шмини-Ацерет и Симхат-Тора

Молитвы на холь-амоэд

Вечерняя Амида на субботу холь-амоэд

Вечерний кидуш на субботу холь-амоэд

Утренняя Амида на субботу холь-амоэд

Дневная Амида на субботу холь-амоэд

Вечерняя молитва на холь-амоэд и исход праздника

Счет омера

Авдала на исход субботы и праздников

Отрывки из Торы и афтарот на Песах

Отрывки из Торы и афтарот на Шавуот

Отрывки из Торы и афтарот на Сукот

Отрывки из Торы и афтарот на Шмини-Ацерет

Отрывки из Торы и афтарот на Симхат-Тора

Решут Хатан-Тора

Решут Хатан-Берешит