Махзор на Йом Кипур - 2 тома
Йом Кипур — вершина периода духовного подъема, который совершают евреи на протяжении сорока дней. Этот период начинают тридцать дней месяца Элул—время искреннего отчета, самоанализа и подведения итогов прожитого года. Вслед за ними наступают Десять Дней трепета и раскаяния от Рош га-Шана до Йом Кипура.
Йом Кипур — наиболее святой и возвышенный день года, когда евреи, забывая о земных делах, полностью посвящают себя раскаянию и очищению от совершенных грехов.
Пятикнижие называет Йом Кипур “субботой суббот”. Чтобы прийти к Йом Кипуру внутренне подготовленным, человек анализирует прошедший год, вспоминает свои прегрешения перед людьми и Б־гом.
Человек—не ангел, ему свойственно ошибаться, но Б־г всегда готов простить искренне раскаявшегося. Вот почему не страх, не душевные муки и не ужас перед небесным судом несет Йом Кипур евреям, а радость и душевный подъем. Поднявшись над земным, искренне и полностью представ перед Всеблагим и Прощающим, мы обретаем надежду и даже уверенность, что будем вписаны в счастливый год.
“Над нами всеми суд в Рош Ха-Шана, а приговор выносится в Йом Кипур”,—из века в век повторяют евреи в Судный День. “Потому что в этот день Он простит вас, чтобы очистить вас от грехов ваших”.
...Тридцать три века назад, в Синайской пустыне, поеле грехопадения евреев—поклонения золотому тельцу— Моше поднялся на гору Синай молить Б־га о прощении своему народу. В день Йом Кипур он вернулся, принес новые Скрижали Завета и радостную весть: “Простил Я по слову твоему!”
С тех пор Йом Кипур стал днем Всепрощения и одновременно первым днем изучения Великой и Святой Торы...
Кто не пробуждается, чья душа не стремится к Всевышнему— разве он живет? Ноу человека, способного оторваться от будней и спросить себя: “Зачем я на земле, в чем мое назначение, где мое место?”—есть надежда. “Ибо тот, кто сопричастен жизни, имеет надежду,—утверждает царь Шломо,—ведь живому псу лучше, чем мертвому льву” (Когелет, 9:4).
рабби Шнеур-Залман из Ляд - Махзор на Йом Кипур
Махзор на Йом Кипур по обычаю молящихся по сидуру,
составленному рабби Шнеуром-Залманом из Ляд
на основе предписаний рабби Ицхака Лурии Ашкенази
Аннотированное издание с новым, русским переводом
F.R.E.E. Publishing House
5773 - 2013
960 стр
рабби Шнеур-Залман из Ляд - Махзор на Йом Кипур - Содержание
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От издательства
Предисловие
КАНУН ЙОМ КИПУРА
Капарот
Минха в канун Ном Кипура
Благословения, произносимые после зажигания свечей
ПОРЯДОК ВЕЧЕРА ЙОМ КИПУРА
Псалмы
Кол нидрей
Встреча субботы
Маарив в Ном Кипур
“Шма״
Молитва амида
Слихот—молитвы о прощении
Шма колэну
Ал хэт
Авину малкэну
МОЛИТВА ПЕРЕД СНОМ
УТРЕННИЕ МОЛИТВЫ
Утреннее пробуждение
Утренние благословения
Облачение в талит катан
Порядок облачения в талит гадоль
УТРЕННЯЯ МОЛИТВА ШАХАРИТ
Утренняя молитва
Кадиш дерабанан
Году
Гамэлэх
Барэху
Благословения “Шма”
“Шма”
Молитва амида
ПОВТОРЕНИЕ АМИДЫ ХАЗАНОМ
Ата гу Элокэйну
Имру Лелоким
Лэкэл орэх дин
Кедуша
Шма колэну
Ал хэт
Авину малкэну
Псалмы на каждый день недели
Кадиш ятом
Порядок чтения Торы
Чтение Торы
Г афтара
Иекум пуркан
Поминальная молитва изкор
МУСАФ В ЙОМ КИПУР
Молитва амида
ПОВТОРЕНИЕ АМИДЫ ХАЗАНОМ
Имру Лелоким
Унэтанэ токэф
Кедуша
Вэхол мааминим
Служение в храме в Йом Кипур
Шма колэну
Ал хэт
Благословение, произносимое коганим
Гайом тэамэцэну
Псалмы
Шесть предписаний, обязывающих нас помнить
МОЛИТВА МИНХА
Корбанот / кеторет
Порядок чтения Торы
Чтение Торы
Г афтара
Молитва амида
ПОВТОРЕНИЕ АМИДЫ ХАЗАНОМ
Кедуша
Шма колэну
Ал хэт
Авину малкэну
МОЛИТВА НЕИЛА
Ашрей Молитва амида
ПОВТОРЕНИЕ АМИДЫ ХАЗАНОМ
Кедуша
Авину малкэну
Шма Иисраэл
Эйн Кэлокэйну
Алейну
Псалмы
ИСХОД ЙОМ КИПУРА
Барэху
“Шма”
Молитва амида
Г авдала
ОСВЯЩЕНИЕ НОВОЙ ЛУНЫ
ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ В ЙОРЦАЙТ
Кадиш дерабанан
Указания Алтер Ребе в сидуре
ПРИЛОЖЕНИЯ
Стихи для имен
Избранные законы и обычаи
Избранные транслитерации
Иллюстрации
Шаар га־колель
Дерех га־хаим и
Нетив га־хаим
Избранные обычаи (на иврите)
Маамарим Алтер Ребе
Кадиш ятом
Кадиш дерабанан
ИЗБРАННЫЕ ТРАНСЛИТЕРАЦИИ
Ашкеназское и сефардское произношения
КАПАРОТ ЙЕДИД НЭФЭШ АШРЭЙ МОДИМ ДЕРАБАНАН АЛЭЙНУ ЛЭШАБЭАХ АЛ ТИРА
БЛАГОСЛОВЕНИЯ, ПРОИЗНОСИМЫЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СВЕЧЕЙ
КОЛ НИДРЭЙ МИЗМОР ЛЭДАВИД Л ЭХА ДОДИ ШМА [“СЛУШАЙ, ИЗРАИЛЬ..״] ВАЙХУЛУ МАГЭН ABOT ЯАЛЭ ТАХАНУНЭНУ ДАРКЭХА ЭЛОКЭЙНУ СЛАХ НА OMHAM КЭН КИ ГИНЭ КАХОМЭР ШМА КОЛЭНУ КИ АНУ АМЭХА АШАМНУ ВЭАЛ КУЛАМ PAXAMAHA АВИНУ МАЛКЭНУ ЛЭДАВИД МИЗМОР МОДЭ АНИ ГАРЭЙНИ АДОН ОЛАМ Г А АДЭРЭТ ВЭГАЭМУНА ЙИШТАБАХ КЭЛ АДОН АТА ГУ ЭЛОКЭЙНУ
ЛЭКЭЛ ОРЭХ дин
ВАЙГИ БИНСОА
ГАШЕМ ГАШЕМ
ЬЭЙ АНА РАХИЦ
ШМА, ЭХАД ЭЛОКЭЙНУ, ЛЭХА ГАШЕМ БЛАГОСЛОВЕНИЕ, ПРОИЗНОСИМОЕ
ОТЦОМ, СЫН КОТОРОГО ДОСТИГ ВОЗРАСТА БАР МИЦВЫ
ВЭЗОТ ГАТОРА
ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА ИЗКОР
ЙЕГАЛЭЛУ
УНЭТАНЭ ТОКЭФ
ВЭХОЛ МААМИНИМ
КЭОГЭЛ ГАНИМТАХ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ КОГАНИМ
ГАЙОМ ТЭАМЭЦЭНУ
ШААРЭЙ АРМОН
ПТАХ ЛАНУ ШААР
РАХЭМ НА
ЭЙН КЭЛОКЭЙНУ
ГАВДАЛА
СЕФАРДСКОЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ
КДУША В МОЛИТВЕ МИНХА
КАДИШ ЯТОМ
БАРЭХУ
КАДИШ ДЕРАБАНАН
БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПЕРЕД ОБЛАЧЕНИЕМ
В ТАЛИТ
КДУША В МОЛИТВЕ ШАХАРИТ
АВИНУ МАЛКЭНУ, УХТОВ ЛЭХАЙИМ
УВЭСЭФЭР ХАЙИМ
БЛАГОСЛОВЕНИЯ НА ЧТЕНИЕ ТОРЫ
КРАТКИЙ КАДИШ
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ОПАСНОСТИ
КДУША В МОЛИТВАХ МУСАФ И НЕИЛА
ШМА ЙИСРАЭЛ (В КОНЦЕ МОЛИТВЫ НЕИЛА)
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Махзор на Йом-Кипур, составленный на основе обычаев, принятых в общинах, молящихся по сидуру раби Шнеура-Залмана из города Ляды (нусах Гаари)
Перевод М. Шнейдера, В. Рапопорта, П. Гиля, Й. Векслера
Под общей редакцией проф. Г. Брановера
"ШАМИР", Союз религиозной еврейской интеллигенции из СССР и Восточной Европы
Москва, 5761-2001. - 591 с.
ISBN 965-293-042-3
Махзор на Йом-Кипур, составленный на основе обычаев, принятых в общинах, молящихся по сидуру раби Шнеура-Залмана из города Ляды (нусах Гаари) - Содержание
ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЫЧАЯ ”КАПАРОТ”
”МИНХА” В КАНУН ЙОМ-КИПУРА
БЛАГОСЛОВЕНИЯ, ПРОИЗНОСИМЫЕ ВО ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ СВЕЧЕЙ
ВСТРЕЧА СУББОТЫ
МОЛИТВА ”МААРИВ” В ЙОМ-КИПУР
ЗАКОНЫ О ТОМ, КАК СЛЕДУЕТ ВЕСТИ СЕБЯ ПОСЛЕ УТРЕННЕГО ПРОБУЖДЕНИЯ
УТРЕННИЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ
ПОРЯДОК ОБЛАЧЕНИЯ В ТАЛИТ ГАДОЛЬ
”ШАХАРИТ” (УТРЕННЯЯ МОЛИТВА)
ПОРЯДОК ЧТЕНИЯ ТОРЫ
ЧТЕНИЕ ГАФТАРЫ
״ИЗКОР” (МОЛИТВА ЗАДУШИ УМЕРШИХ)
”АМИДА” МОЛИТВЫ ”МУСАФ” В ЙОМ-КИПУР
О СЛУЖБЕ ПЕРВОСВЯЩЕННИКА В ХРАМЕ В ЙОМ-КИПУР
БЛАГОСЛОВЕНИЕ, ПРОИЗНОСИМОЕ КОГАНИМ
ШЕСТЬ ВЕЩЕЙ, О КОТОРЫХ ВСПОМИНАЮТ ЕЖЕДНЕВНО
”МИНХА” В ЙОМ-КИПУР
МОЛИТВА ״НЕИЛА”
МОЛИТВА ״МААРИВ” В БУДНИ ПОСЛЕ ИСХОДА ЙОМ-КИПУРА
”ГАВДЛЛА”
ОСВЯЩЕНИЕ НОВОЙ ЛУНЫ
МИШНА, КОТОРУЮ ИЗУЧАЮТ В ТЕЧЕНИЕ СЕМИ ДНЕЙ ТРАУРА И В ГОДОВЩИНУ СМЕРТИ (ЙОРЦАЙТ)
”КАДИШ ДЕРАБАНАН” - ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ
Спасибо!
Отличный труд