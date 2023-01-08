Махзор Устремленность души
Всемирный Союз прогрессивного иудаизма (ВСПИ), руководящие органы которого находятся в Иерусалиме, является всемирной организацией, объединяющей под своей эгидой более чем 1,5 миллиона евреев, - последователей реформистского, прогрессивного, либерального и реконструктивистского течений в иудаизме - примерно в 40 странах мира.
Начиная с конца 80-х годов XX в. ВСПИ активно включился в деятельность по возрождению еврейской жизни в странах, ранее входивших в состав Советского Союза. В 1990 г. в большую семью общин ВСПИ вошла и первая община из Советского Союза - московская «Гинейни». За тринадцать лет, прошедших с этого исторического момента, к движению прогрессивного иудаизма присоединились свыше 100 общин из России, Украины, Белоруссии и стран Балтии. Из года в год число этих общин растет.
Создание на территории бывшего Советского Союза (в странах СНГ и Балтии) общин, членов которых объединяли бы общая религиозная практика, совместное изучение традиции и коллективная социальная ответственность (программы помощи нуждающимся и т.д.), стало важнейшей целью ВСПИ. Кроме того, Всемирный Союз взял на себя обязательство по подготовке местных руководящих кадров для этих общин - раввинов, преподавателей, общинных работников и молодежных лидеров, которые обеспечили бы дальнейшее существование и преемственность еврейской жизни в СНГ и Балтии.
Махзор Устремленность души. Молитвы на Рош ха-Шана и Йом-Киппур
Всемирный Союз прогрессивного иудаизма
Израильское движение прогрессивного иудаизма
Иерусалим, Москва, ЭГСИ, 2003. - 742 с.
ISBN 5-94493-010-1
Махзор Устремленность души. Молитвы на Рош ха-Шана и Йом-Киппур - Содержание
Preface to Machzor
- К выходу в свет махзора «Устремленность души»
- Предисловие
- Несколько замечаний от составителя
- Об особенностях настоящего издания
- Сокращенные обозначения названий книг Библии
- Покаянные молитвы (Слихот)
РОШ ХА-ШАНА
- Встреча праздника
- Вечерняя служба (Арвит)
- Освящение вечера праздника (Кидуш)
- Порядок домашней вечерней трапезы
- Утренняя служба (Шахарит)
- Чтение Торы
- Трубление в шофар
- Дополнительная молитва (Мусаф)
- Послеполуденная служба (Минха)
- Чтение Торы
- Ташлих
ЙОМ-КИППУР
- Молитвы, предваряющие службу
- «Все обеты...» (Кол Нидре)
- Вечерняя служба (Арвит)
- Покаянные молитвы (Слихот)
- Утренняя служба (Шахарит)
- Покаянные молитвы (Слихот)
- Чтение Торы
- Поминовение усопших (Изкор)
- Дополнительная молитва (Мусаф)
- Порядок богослужения в Йом-Киппур в Иерусалимском Храме
- Послеполуденная служба (Минха)
- Чтение Торы
- Заключительная молитва {Нейла)
- Молитва на исходе праздника (Авдала)
- Избранные тексты для медитативных размышлений
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