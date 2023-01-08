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Махзор Устремленность души

Махзор Устремленность души
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA, **Ecclesiology Faith Experience, Liturgical Books
Всемирный Союз прогрессивного иудаизма (ВСПИ), руководящие органы которого находятся в Иерусалиме, является всемирной организацией, объединяющей под своей эгидой более чем 1,5 миллиона евреев, - последователей реформистского, прогрессивного, либерального и реконструктивистского течений в иудаизме - примерно в 40 странах мира.
Начиная с конца 80-х годов XX в. ВСПИ активно включился в деятельность по возрождению еврейской жизни в странах, ранее входивших в состав Советского Союза. В 1990 г. в большую семью общин ВСПИ вошла и первая община из Советского Союза - московская «Гинейни». За тринадцать лет, прошедших с этого исторического момента, к движению прогрессивного иудаизма присоединились свыше 100 общин из России, Украины, Белоруссии и стран Балтии. Из года в год число этих общин растет.
Создание на территории бывшего Советского Союза (в странах СНГ и Балтии) общин, членов которых объединяли бы общая религиозная практика, совместное изучение традиции и коллективная социальная ответственность (программы помощи нуждающимся и т.д.), стало важнейшей целью ВСПИ. Кроме того, Всемирный Союз взял на себя обязательство по подготовке местных руководящих кадров для этих общин - раввинов, преподавателей, общинных работников и молодежных лидеров, которые обеспечили бы дальнейшее существование и преемственность еврейской жизни в СНГ и Балтии.

Махзор Устремленность души. Молитвы на Рош ха-Шана и Йом-Киппур

Всемирный Союз прогрессивного иудаизма
Израильское движение прогрессивного иудаизма
Иерусалим, Москва, ЭГСИ, 2003. - 742 с.
ISBN 5-94493-010-1

Махзор Устремленность души. Молитвы на Рош ха-Шана и Йом-Киппур - Содержание

Preface to Machzor
  • К выходу в свет махзора «Устремленность души»
  • Предисловие
  • Несколько замечаний от составителя
  • Об особенностях настоящего издания
  • Сокращенные обозначения названий книг Библии
  • Покаянные молитвы (Слихот)
РОШ ХА-ШАНА
  • Встреча праздника
  • Вечерняя служба (Арвит)
  • Освящение вечера праздника (Кидуш)
  • Порядок домашней вечерней трапезы
  • Утренняя служба (Шахарит)
  • Чтение Торы
  • Трубление в шофар
  • Дополнительная молитва (Мусаф)
  • Послеполуденная служба (Минха)
  • Чтение Торы
  • Ташлих
ЙОМ-КИППУР
  • Молитвы, предваряющие службу
  • «Все обеты...» (Кол Нидре)
  • Вечерняя служба (Арвит)
  • Покаянные молитвы (Слихот)
  • Утренняя служба (Шахарит)
  • Покаянные молитвы (Слихот)
  • Чтение Торы
  • Поминовение усопших (Изкор)
  • Дополнительная молитва (Мусаф)
  • Порядок богослужения в Йом-Киппур в Иерусалимском Храме
  • Послеполуденная служба (Минха)
  • Чтение Торы
  • Заключительная молитва {Нейла)
  • Молитва на исходе праздника (Авдала)
  • Избранные тексты для медитативных размышлений
Views 434
Rating 5.0 / 5
Added 08.01.2023
Author brat christifid
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5.0/5 (3)

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