Всемирный Союз прогрессивного иудаизма (ВСПИ), руководящие органы которого находятся в Иерусалиме, является всемирной организацией, объединяющей под своей эгидой более чем 1,5 миллиона евреев, - последователей реформистского, прогрессивного, либерального и реконструктивистского течений в иудаизме - примерно в 40 странах мира.

Начиная с конца 80-х годов XX в. ВСПИ активно включился в деятельность по возрождению еврейской жизни в странах, ранее входивших в состав Советского Союза. В 1990 г. в большую семью общин ВСПИ вошла и первая община из Советского Союза - московская «Гинейни». За тринадцать лет, прошедших с этого исторического момента, к движению прогрессивного иудаизма присоединились свыше 100 общин из России, Украины, Белоруссии и стран Балтии. Из года в год число этих общин растет.

Создание на территории бывшего Советского Союза (в странах СНГ и Балтии) общин, членов которых объединяли бы общая религиозная практика, совместное изучение традиции и коллективная социальная ответственность (программы помощи нуждающимся и т.д.), стало важнейшей целью ВСПИ. Кроме того, Всемирный Союз взял на себя обязательство по подготовке местных руководящих кадров для этих общин - раввинов, преподавателей, общинных работников и молодежных лидеров, которые обеспечили бы дальнейшее существование и преемственность еврейской жизни в СНГ и Балтии.

Махзор Устремленность души. Молитвы на Рош ха-Шана и Йом-Киппур

Всемирный Союз прогрессивного иудаизма

Израильское движение прогрессивного иудаизма

Иерусалим, Москва, ЭГСИ, 2003. - 742 с.

ISBN 5-94493-010-1

Махзор Устремленность души. Молитвы на Рош ха-Шана и Йом-Киппур - Содержание

Preface to Machzor

К выходу в свет махзора «Устремленность души»

Предисловие

Несколько замечаний от составителя

Об особенностях настоящего издания

Сокращенные обозначения названий книг Библии

Покаянные молитвы (Слихот)

РОШ ХА-ШАНА

Встреча праздника

Вечерняя служба (Арвит)

Освящение вечера праздника (Кидуш)

Порядок домашней вечерней трапезы

Утренняя служба (Шахарит)

Чтение Торы

Трубление в шофар

Дополнительная молитва (Мусаф)

Послеполуденная служба (Минха)

Чтение Торы

Ташлих

ЙОМ-КИППУР