Комментарий к Библии - Майер - Послание Иакова - Голланд - Послание Иуды

Майер - Голланд - Послание Иакова - Голланд - Послание Иуды
Популярное толкование новозаветных книг Писания, выполненное группой немецких лютеранских авторов
Комментарий к Библии - Герхард Майер - Послание Иакова - Мартин Голланд - Послание Иуды
Пер. с нем. — СПб.: Свет на Востоке, 2005.— 224 с.
ISBN 5-93829-010-4
Перевод с немецкого
Gerhard Maier«Jakobus-Brief» Martin Holland «Judas-Brief» Hanssler-Verlag, Neuhausen-Stuttgart
Ответственный редактор серии И. Е. Воробьева
Автор заключительных статей П. Ф. Пеннер
Комментарий к Библии - Герхард Майер - Послание Иакова - Мартин Голланд - Послание Иуды - Содержание
Предисловие к русскому изданию
Поздние сочинения Ветхого Завета
Некоторые сокращения, употребляемые в Комментарии
Послание Иакова
А. Введение
Б. Толкование
- Заголовок
- Вступление (1:1)
- Утешение в искушении (1:2—18)
- Экскурс: богатые и бедные в гл. 1 Послания Иакова
- Призыв к действию (1:19—27)
- Правила проведения собрания общины (2:1 — 13)
- Истинная и неистинная вера (2:14—26)
- Ответственность учителей (3:1 — 18)
- Остерегайтесь раздоров в церкви (4:1 —12)
- Предостережение самоуверенным (4:13—17)
- Ложное упование на богатство (5:1—6)
- И. Терпение в ожидании возвращения Иисуса (5:7—11)
- Апостол Иаков о недопустимости клятвы (5:12)
- Призыв к молитве (5:13—18)
- Экскурс: пророк Илия
- Помощь заблуждающимся (5:19,20)
Послание Иуды
А. Введение
- Сведения об авторе
- Кому адресовано Послание Иуды?
Б. Толкование
- Задача Иуды (1:1—7)
- От чего должна хранить себя Церковь? (1:8—16)
- Что должна делать Церковь Иисуса Христа? (1:17—25)
Рекомендации по работе над Посланием Иакова
Рекомендации по работе над Посланием Иуды
Петр Пеннер. Изучение Библии в свете современных методов
Петр Пеннер. Святой Дух и толкование Писаний
Комментарий к Библии - Герхард Майер - Мартин Голланд - Послание Иуды - А. Введение
1. Сведения об авторе
Автор Послания называет себя Иудой, братом Иакова. Поскольку известна лишь одна выдающаяся личность по имени Иаков — брат Иисуса Христа (Мф. 13:55; Мк. 6:3; Иак. 1:1; Гал. 1:19; 1Кор. 15:7; ср. Деян. 1:14; 1Кор. 9:5), нам и следует исходить из того, что Иуда — один из четырех названых братьев Господа. Маловероятно, чтобы кто-то иной мог выбрать себе это имя в качестве псевдонима.
В древнейшем историческом труде Егезиппа[1] (написанном около 180 г. н. э.) говорится о том, что внуки Иуды, являвшиеся «предстоятелями общин», были лично (!) допрошены императором Домицианом около 95 г. н. э., ибо как потомки царя Давида они были под подозрением. Император, однако, не нашел, что они представляют собой опасность, и приказал отпустить их на свободу.
О родине Иуды или месте написания Послания нам ровно ничего не известно, как и о том, кому оно было адресовано и куда отправлено.
2. Кому адресовано Послание Иуды?
Это письмо предостерегает от влияния членов паствы, разделявших взгляды гностиков-либертинцев (или антино-мистов), — ср. Отк. 2:6,14,15,20—23. Еретики пока еще не вышли из церкви (1:22,23) и продолжают приходить на вечери любви (1:12), произносят высокопарные речи (1:16), предаются мечтаниям, отвергают милость Божью, не признают Иисуса Христа Господом (1:4; ср. 1Ин. 2:22), превозносятся над богоустановленным начальством (1:8) и отвергают божественный порядок (1:11), а также ищут себе удовольствий (1:4), уподобляясь животным (1:7,8,10,18).
[1]Егезипп (умер около 180 г. н. э.) — раннехристианский писатель. В книге «Достопамятности» (которая не сохранилась, но известна по произведениям других авторов) собрал немало сведений об апостолах иерусалимской церкви и ранних ересях. В частности, Егезипп передает сказания об апостоле Иакове, брате Господнем, и его мученической кончине. — Прим. ред.
Огромное спасибо за ценный комментарий!
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