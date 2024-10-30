Комментарий к Библии - Майер - Послание Иакова - Голланд - Послание Иуды

Перевод с немецкого

Gerhard Maier«Jakobus-Brief» Martin Holland «Judas-Brief» Hanssler-Verlag, Neuhausen-Stuttgart

Ответственный редактор серии И. Е. Воробьева

Автор заключительных статей П. Ф. Пеннер

1. Сведения об авторе

Автор Послания называет себя Иудой, братом Иакова. Поскольку известна лишь одна выдающаяся личность по имени Иаков — брат Иисуса Христа (Мф. 13:55; Мк. 6:3; Иак. 1:1; Гал. 1:19; 1Кор. 15:7; ср. Деян. 1:14; 1Кор. 9:5), нам и следует исходить из того, что Иуда — один из четырех названых братьев Господа. Маловероятно, чтобы кто-то иной мог выбрать себе это имя в качестве псевдонима.

В древнейшем историческом труде Егезиппа [1] (написанном около 180 г. н. э.) говорится о том, что внуки Иуды, являвшиеся «предстоятелями общин», были лично (!) допрошены императором Домицианом около 95 г. н. э., ибо как потомки царя Давида они были под подозрением. Император, однако, не нашел, что они представляют собой опасность, и приказал отпустить их на свободу.

О родине Иуды или месте написания Послания нам ровно ничего не известно, как и о том, кому оно было адресовано и куда отправлено.

2. Кому адресовано Послание Иуды?

Это письмо предостерегает от влияния членов паствы, разделявших взгляды гностиков-либертинцев (или антино-мистов), — ср. Отк. 2:6,14,15,20—23. Еретики пока еще не вышли из церкви (1:22,23) и продолжают приходить на вечери любви (1:12), произносят высокопарные речи (1:16), предаются мечтаниям, отвергают милость Божью, не признают Иисуса Христа Господом (1:4; ср. 1Ин. 2:22), превозносятся над богоустановленным начальством (1:8) и отвергают божественный порядок (1:11), а также ищут себе удовольствий (1:4), уподобляясь животным (1:7,8,10,18).