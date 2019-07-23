В наше время, когда проявляется особый интерес к пророчествам и последним временам, возникла тенденция рассматривать послания к фессалоникийцам как чисто богословский трактат.

Но делать так значит не обращать внимания на богатство их содержания. В них действительно есть важные учения о последних временах (например, 1 Фес. 1:10; 2:19; 3:11–13; 4:13 – 5:11; 5:23; 2 Фес. 1:7-10; 2:1-12), но только в контексте страстной пасторской заботы Павла о том, чтобы возлюбленная фессалоникийская паства не утратила радости и надежды здравой эсхатологии (например, 1 Фес. 1:2–5; 2:7–8,11–12,17-20; 3:1-12; 4:1-12; 2 Фес. 1:3–4,11–12; 2:13–14,16-17; 3:5,16,18). Следовательно, эти послания скорее следует считать церковными.

Мак-Артур Джон - Толкование книг Нового Завета - 1 и 2 Фессалоникийцам

СПб, «Библия для всех», 2019 - 255 с.

ISBN 978-5-7454-1545-6

Мак-Артур Джон - 1 и 2 Фессалоникийцам - Содержание

Предисловие

1 Фессалоникийцам

Введение к 1 Фессалоникийцам

1. Определение избранных (1 Фес. 1:1-10)

2. Непогрешимое духовное руководство (1 Фес. 2:1–6)

3. Родительская забота духовного руководителя (1 Фес. 2:7-12)

4. Люди, за которых стоит порадоваться, и люди, о которых стоит печалиться(1 Фес. 2:13–16)

5. Не забытые, несмотря на разлуку (1 Фес. 2:17–20)

6. Сердце пастыря (1 Фес. 3:1-10)

7. Пасторская молитва (1 Фес. 3:11–13)

8. Возрастание в совершенстве(1 Фес. 4:1–2)

9. Воздержание от сексуального греха(1 Фес. 4:3–8)

10. Повседневная вера (1 Фес. 4:9-12)

11. Что происходит с христианами после смерти(1 Фес. 4:13–18)

12. День Господень(1 Фес. 5:1–3)

13. Люди ночи / люди дня(1 Фес. 5:4-11)

14. Здоровье паствы(1 Фес. 5:12–13)

15. Здоровье паствы (1 Фес. 5:14–15) 1

16. Обязанности паствы перед Великим Пастырем(1 Фес. 5:16–18)

17. Обязанности паствы перед Великим Пастырем(1 Фес. 5:19–22)

18. Молитва о полном освящении(1 Фес. 5:23–24)

19. Последние просьбы Павла(1 Фес. 5:25–28)

2 Фессалоникийцам

Введение ко 2 Фессалоникийцам

20. Церковь, которой можно гордиться(2 Фес. 1:1–5)

21. Отмщение Господа Иисуса(2 Фес. 1:6-10)

22. Правильная молитва(2 Фес. 1:11–12)

23. Как подготовиться к последним временам(2 Фес. 2:1–5)

24. Как подготовиться к последним временам(2 Фес. 2:6-17)

25. Чего пастырь ждет от паствы(2 Фес. 3:1–5)

26. Труд: благородная обязанность христианина(2 Фес. 3:6-15)

27. Молитва о Божьих дарах(2 Фес. 3:16–18)

Библиография

Мак-Артур Джон - 1 и 2 Фессалоникийцам - Предисловие

Я считаю наградой тот факт, что Бог поручил мне читать разъяснительные проповеди по всему Новому Завету. Моя постоянная задача – глубоко прочувствованное понимание Слова Божьего и на основании собственного опыта объяснение Его народу. Выражаясь словами Неем. 8:8, я пытаюсь «присоединить толкование» к тексту, чтобы люди действительно услышали, что говорит им Бог, и откликнулись. Очевидно, Божьи люди должны понимать Его, а для этого им надо знать Его Слово истины (2 Тим. 2:15) и позволить этому Слову пребывать в них во всем его богатстве (Кол.3:16).

Следовательно, основная задача моего служения – помочь Божьему живому Слову стать живым для Его народа. Это волнующее событие. Цель данных комментариев к Новому Завету – объяснение и применение Писания. Некоторые из комментариев носят в первую очередь лингвистический характер, другие – преимущественно богословский, третьи – гомилетический. Комментарий в целом является объяснительным, или разъяснительным. Его нельзя назвать специально лингвистическим, но лингвистика необходима для правильного толкования. Он не специально богословский, но сосредоточен на основных учениях каждого текста и их связи с Писанием в целом. Он не собственно гомилетический, но, как правило, каждая мысль рассматривается как отдельная глава, с четким планом и логическим построением. Большинство истин подтверждается примерами и соотносится с другими частями Писания.

Приводя контекст того или иного отрывка, я пытался как можно внимательнее следовать за мыслью и рассуждениями автора. Я молюсь о том, чтобы каждый читатель полностью понял то, что Святой Дух говорит через эту часть Слова, чтобы Его откровение пребывало в умах верующих и вело их к лучшему повиновению и верности – во славу нашего великого Бога.