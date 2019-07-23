Мак-Артур Джон - 1 и 2 Фессалоникийцам
В наше время, когда проявляется особый интерес к пророчествам и последним временам, возникла тенденция рассматривать послания к фессалоникийцам как чисто богословский трактат.
Но делать так значит не обращать внимания на богатство их содержания. В них действительно есть важные учения о последних временах (например, 1 Фес. 1:10; 2:19; 3:11–13; 4:13 – 5:11; 5:23; 2 Фес. 1:7-10; 2:1-12), но только в контексте страстной пасторской заботы Павла о том, чтобы возлюбленная фессалоникийская паства не утратила радости и надежды здравой эсхатологии (например, 1 Фес. 1:2–5; 2:7–8,11–12,17-20; 3:1-12; 4:1-12; 2 Фес. 1:3–4,11–12; 2:13–14,16-17; 3:5,16,18). Следовательно, эти послания скорее следует считать церковными.
Мак-Артур Джон - Толкование книг Нового Завета - 1 и 2 Фессалоникийцам
СПб, «Библия для всех», 2019 - 255 с.
ISBN 978-5-7454-1545-6
Мак-Артур Джон - 1 и 2 Фессалоникийцам - Содержание
Предисловие
1 Фессалоникийцам
- Введение к 1 Фессалоникийцам
- 1. Определение избранных (1 Фес. 1:1-10)
- 2. Непогрешимое духовное руководство (1 Фес. 2:1–6)
- 3. Родительская забота духовного руководителя (1 Фес. 2:7-12)
- 4. Люди, за которых стоит порадоваться, и люди, о которых стоит печалиться(1 Фес. 2:13–16)
- 5. Не забытые, несмотря на разлуку (1 Фес. 2:17–20)
- 6. Сердце пастыря (1 Фес. 3:1-10)
- 7. Пасторская молитва (1 Фес. 3:11–13)
- 8. Возрастание в совершенстве(1 Фес. 4:1–2)
- 9. Воздержание от сексуального греха(1 Фес. 4:3–8)
- 10. Повседневная вера (1 Фес. 4:9-12)
- 11. Что происходит с христианами после смерти(1 Фес. 4:13–18)
- 12. День Господень(1 Фес. 5:1–3)
- 13. Люди ночи / люди дня(1 Фес. 5:4-11)
- 14. Здоровье паствы(1 Фес. 5:12–13)
- 15. Здоровье паствы (1 Фес. 5:14–15) 1
- 16. Обязанности паствы перед Великим Пастырем(1 Фес. 5:16–18)
- 17. Обязанности паствы перед Великим Пастырем(1 Фес. 5:19–22)
- 18. Молитва о полном освящении(1 Фес. 5:23–24)
- 19. Последние просьбы Павла(1 Фес. 5:25–28)
2 Фессалоникийцам
- Введение ко 2 Фессалоникийцам
- 20. Церковь, которой можно гордиться(2 Фес. 1:1–5)
- 21. Отмщение Господа Иисуса(2 Фес. 1:6-10)
- 22. Правильная молитва(2 Фес. 1:11–12)
- 23. Как подготовиться к последним временам(2 Фес. 2:1–5)
- 24. Как подготовиться к последним временам(2 Фес. 2:6-17)
- 25. Чего пастырь ждет от паствы(2 Фес. 3:1–5)
- 26. Труд: благородная обязанность христианина(2 Фес. 3:6-15)
- 27. Молитва о Божьих дарах(2 Фес. 3:16–18)
Библиография
Мак-Артур Джон - 1 и 2 Фессалоникийцам - Предисловие
Я считаю наградой тот факт, что Бог поручил мне читать разъяснительные проповеди по всему Новому Завету. Моя постоянная задача – глубоко прочувствованное понимание Слова Божьего и на основании собственного опыта объяснение Его народу. Выражаясь словами Неем. 8:8, я пытаюсь «присоединить толкование» к тексту, чтобы люди действительно услышали, что говорит им Бог, и откликнулись. Очевидно, Божьи люди должны понимать Его, а для этого им надо знать Его Слово истины (2 Тим. 2:15) и позволить этому Слову пребывать в них во всем его богатстве (Кол.3:16).
Следовательно, основная задача моего служения – помочь Божьему живому Слову стать живым для Его народа. Это волнующее событие. Цель данных комментариев к Новому Завету – объяснение и применение Писания. Некоторые из комментариев носят в первую очередь лингвистический характер, другие – преимущественно богословский, третьи – гомилетический. Комментарий в целом является объяснительным, или разъяснительным. Его нельзя назвать специально лингвистическим, но лингвистика необходима для правильного толкования. Он не специально богословский, но сосредоточен на основных учениях каждого текста и их связи с Писанием в целом. Он не собственно гомилетический, но, как правило, каждая мысль рассматривается как отдельная глава, с четким планом и логическим построением. Большинство истин подтверждается примерами и соотносится с другими частями Писания.
Приводя контекст того или иного отрывка, я пытался как можно внимательнее следовать за мыслью и рассуждениями автора. Я молюсь о том, чтобы каждый читатель полностью понял то, что Святой Дух говорит через эту часть Слова, чтобы Его откровение пребывало в умах верующих и вело их к лучшему повиновению и верности – во славу нашего великого Бога.
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