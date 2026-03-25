Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Мак-Артур Джон - Двенадцать обыкновенных мужчин

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Христос лично избрал Двенадцать и посвятил им наибольшую часть Своих усилий. Он избрал их прежде, чем они избрали Его (Иоан. 15:16). Сам процесс избрания и призвания проходил поэтапно. Невнимательные читатели Писания иногда считают, что Евангелие от Иоанна (1:35-51), Евангелие от Луки (5:3-11) и официальное призвание Двенадцати (Лук. 6:12-16) противоречиво описывают события, сопутствовавшие призванию апостолов. Однако никаких противоречий нет. Просто в приведенных отрывках описываются разные этапы призвания апостолов.

Джон Мак-Артур – Двенадцать обыкновенных мужчин

Grace Publishing International

Одесса, «Благодать» 2005 г. – 238 с.

ISBN-13: 978-0-9741206-6-9

ISBN-10: 1-933508-02-7

Джон Мак-Артур – Двенадцать обыкновенных мужчин – Содержание

Благодарность

Вступление

  • Обычные люди, необычное призвание

  • Петр - апостол с “поспешными устами”

  • Андрей - апостол “малого”

  • Иаков - пылкий апостол

  • Иоанн - апостол любви

  • Филипп - апостол-счетовод

  • Нафанаил - апостол, в котором нет лукавства

  • Матфей - мытарь; Фома - близнец

  • Иаков - меньший; Симон - Зелот;

  • Иуда (не Искариот) - апостол с тремя именами

  • Иуда - предатель

Views 25
Rating
Added 25.03.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

