Мак-Артур Джон - Откровение
Покойный премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль назвал однажды теперь уже бывший Советский Союз «загадкой под покровом тайны внутри непостижимого». Многие христиане примерно так же относятся к Книге Откровение. Многие верующие (в том числе и некоторые пасторы, никогда не посвящающие проповеди Книге Откровение), смущенные ее загадочной символикой и потрясающими образами, избегают серьезного изучения данной книги. Даже Жан Кальвин, величайший деятель Реформации, писавший комментарии к другим книгам Библии, не пытался написать комментарий к Книге Откровение. Подобная близорукость не позволяет верующим насладиться благословениями, которые эта книга обещает тем, кто внимательно прочтет ее (Отк. 1:3; 22:7). Те, кто игнорирует Книгу Откровение, лишают себя знакомства с богатейшей сокровищницей божественной истины.
Откровение – очень важная часть богодухновенного Слова Божиего. Оно само богодухновенно (Отк. 1:2), и было подсчитано, что в 278 из 404 ее стихов есть ссылки на ветхозаветные Писания. Откровение повествует о Боге Отце во всей Его славе и величии, Он описывается как святой (Отк. 4:8), истинный (Отк. 6:10), всемогущий (Отк. 4:11), мудрый (Отк. 7:12), владычествующий (Отк. 4:11) и вечный (Отк. 4:10). В Откровении говорится обо всей глубине падения человека. Несмотря на излияния Божиего гнева и суд, греховное человечество ожесточает сердца (как раньше произошло с фараоном, 1 Цар. 6:6) и не желает каяться (Отк. 9:20–21; 16:9,11). Самая ясная формулировка учения об искуплении в Писании содержится в Отк. 1:5, где провозглашается «Иисус Христос… возлюбивший нас и омывший нас от грехов наших Кровию Своею». В Откровении также много говорится о служении ангелов, на эту книгу приходится четверть всех упоминаний об ангелах в Писании. Откровение предостерегает церковь против опасности греха и компромиссов с миром (Отк. 2–3) и учит правильному поклонению (Отк. 4–5).
Мак-Артур Джон - Толкование книг Нового Завета - Откровение
«Библия для всех», 2019 г. - 487 с.
ISBN 978-5-7454-1542-5
Также текстовые файлы первого издания, идентичного:
«Библия для всех», 1999–2000
ISBN 978-5-7454-0992-9
Мак-Артур Джон - Откровение - Содержание
Книга 1 Откровение Главы 1 – 11
- Предисловие
- Введение
- 1. Назад в будущее
- 2. Предсказание второго пришествия
- 3. Видение Сына в славе
- 4. Ефес: остывающая любовь
- 5. Смирна: страдающая церковь
- 6. Пергам: мирская церковь
- 7. Фиатира: церковь, которая терпела грех
- 8. Сардис: мертвая церковь
- 9. Филадельфия: верная церковь
- 10. Лаодикия: равнодушная церковь
- 11. Путешествие на небеса
- 12. Видение об Агнце
- 13. Начало конца: первые четыре печати
- 14. Молитвы о мщении: пятая печать
- 15. Страх перед грядущим гневом: шестая печать
- 16. Пережившие Божий гнев
- 17. Святые великой скорби
- 18. Седьмая печать
- 19. Разрушение Богом земной экологии: первые четыре трубы
- 20. Ад на земле: пятая труба
- 21. Сатанинская бойня: шестая труба
- 22. Бог нарушает молчание
- 23. Два свидетеля
- 24. Седьмая труба
Книга 2 Откровение Главы 12–22
- 1. Война веков
- 2. Война веков
- 3. Война веков
- 4. Зверь из моря
- 5. Последний лжепророк
- 6. Триумф святых
- 7. Ангелы-вестники
- 8. Блаженны мертвые
- 9. Последняя жатва на земле
- 10. Храм погибели
- 11. Семь последних язв
- 12. Уничтожение последней мировой религии
- 13. Падение Вавилона
- 14. Небесные аллилуия
- 15. Возвращение Иисуса Христа в славе
- 16. Грядущее земное царство Господа Иисуса Христа
- 17. Последний день человечества перед Божиим судом
- 18. Новое небо и новая земля
- 19. Небесная столица
- 20. Отклик верующих на близкое возвращение Христа
- 21. Последнее приглашение Бога
Мак-Артур Джон - Откровение - Введение
Некоторые люди ищут в Книге Откровение подтверждения своих собственных (часто странных или тяготеющих к сенсации) эсхатологических взглядов. Но они ничего не понимают. Откровение – это действительно богатый источник эсхатологических знаний; фактически в этой книге больше подробностей, связанных с последними временами, чем в любой другой книге Библии. В Откровении говорится об окончательном триумфе Христа над сатаной, о политическом устройстве мира в последние времена. В нем описывается карьера самого могущественного диктатора в истории человечества, антихриста. В нем также упоминается вознесение церкви (Отк. 3:10) и семилетний период великой скорби (Отк. 7:14; см. также Мф. 24:21), второе пришествие Христа, кульминационная в человеческой истории битва (Армагеддон), тысячелетнее земное правление Иисуса Христа, последний суд над нераскаявшимися грешниками (суд великого белого престола), а также окончательное состояние грешников в аду (огненном озере) и искупленных – на новых небесах и новой земле. Но прежде всего Откровение – это «Откровение Иисуса Христа» (Отк. 1:1).
В книге Он описывается под разными именами – как «свидетель верный» (Отк. 1:5), «первенец из мертвых» (Отк. 1:5), «владыка царей земных» (Отк. 1:5), «Алфа и Омега» (Отк. 1:8; 21:6), «первый и последний» (Отк. 1:17), «живой» (Отк. 1:18), «Держащий семь звезд в деснице Своей, ходящий посреди семи золотых светильников» (Отк. 2:1), «имеющий острый с обеих сторон меч» (Отк. 2:12), «Сын Божий» (Отк. 2:18), «имеющий семь духов Божиих и семь звезд» (Отк. 3:1), «Святой, Истинный» (Отк. 3:7), «имеющий ключ Давидов, Который отворяет – и никто не затворит, затворяет – и никто не отворит» (Отк. 3:7), «Аминь, свидетель верный и истинный» (Отк. 3:14), «начало создания Божия» (Отк. 3:14), «лев от колена Иудина» (Отк. 5:5), «корень Давидов» (Отк. 5:5), Агнец Божий (Отк. 5:6; 6:1; 7:9-10; 8:1; 12:11; 13:8; 14:1; 15:3; 17:14; 19:7; 21:9; 22:1); «Владыка Святой и истинный» (Отк. 6:10); «Верный и Истинный» (Отк. 19:11), «Слово Божие» (Отк. 19:13), «Царь царей и Господь господствующих» (Отк. 19:16), Христос (Мессия), правящий землей со Своими прославленными святыми (Отк. 20:6), «Иисус… корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя» (Отк. 22:16).
В Откровении утверждается также вся полнота Божественности Иисуса Христа. Он обладает атрибутами и прерогативами Бога, включая высшую власть (Отк. 1:5), вечность (Отк. 1:17–18), право судить людей (Отк. 19:11) и решать, кто будет жить, а кто умрет (Отк. 1:18; 2:23). Он также принимает поклонение (Отк. 5:13) и правит с Божиего престола (Отк. 22:1,3). Наконец, в Откровении утверждается, что по сущности Он равен Богу Отцу, так как ветхозаветные отрывки, описывающие Бога, применяются здесь по отношению к Иисусу Христу (см. Вт. 10:17 и Отк. 19:16; Пр. 3:12 и Отк. 3:19; Дан. 7:9 и Отк. 1:14; Ис. 44:6 и Отк. 1:17; также см. Отк. 1:8; 22:12–13).
Откровение – это не загадочная и непонятная книга, как представляют себе многие. Ее задача – явить истину, а не скрыть ее. Это видно из заглавия: «Откровение Иисуса Христа» (Отк. 1:1). Прежде всего речь здесь идет о Его втором пришествии в славе. Apokalupsis («откровение») можно перевести как «снятие покрова» или «открытие». В Новом Завете это слово используется для обозначения открытия духовной истины (Рим. 16:25; Гал. 1:12; Еф. 1:17; 3:3), явления сынов Божиих (Рим. 8:19) и явлений Самого Христа, первого (Лк. 2:32) и второго (2 Фес. 1:7; 1 Пет. 1:7). В любом случае apokalupsis относится к чему-то (или кому-то), ранее скрытому, но теперь зримому. Откровение открывает нам истины об Иисусе Христе и делает ясными пророчества, которые оставались недостаточно понятными в Ветхом Завете и других новозаветных книгах. Люди часто сами запутывают себя, предпочитая вместо буквального толкования аллегорический или спиритуалистический методы герменевтики. При таком толковании считается, что Откровение касается событий прошлого и настоящего, а не будущего. Но, если отказаться от простого и ясного понимания текста, толкователь теряется в дебрях собственного воображения, и истина книги оказывается утраченной, остается лишь масса ложных человеческих фантазий.
Одно из лучших толкований.
Ti vernulsa
спасибо