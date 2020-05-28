Книга 1 Откровение Главы 1 – 11

Книга 2 Откровение Главы 12–22

Мак-Артур Джон - Откровение - Введение

Некоторые люди ищут в Книге Откровение подтверждения своих собственных (часто странных или тяготеющих к сенсации) эсхатологических взглядов. Но они ничего не понимают. Откровение – это действительно богатый источник эсхатологических знаний; фактически в этой книге больше подробностей, связанных с последними временами, чем в любой другой книге Библии. В Откровении говорится об окончательном триумфе Христа над сатаной, о политическом устройстве мира в последние времена. В нем описывается карьера самого могущественного диктатора в истории человечества, антихриста. В нем также упоминается вознесение церкви (Отк. 3:10) и семилетний период великой скорби (Отк. 7:14; см. также Мф. 24:21), второе пришествие Христа, кульминационная в человеческой истории битва (Армагеддон), тысячелетнее земное правление Иисуса Христа, последний суд над нераскаявшимися грешниками (суд великого белого престола), а также окончательное состояние грешников в аду (огненном озере) и искупленных – на новых небесах и новой земле. Но прежде всего Откровение – это «Откровение Иисуса Христа» (Отк. 1:1).

В книге Он описывается под разными именами – как «свидетель верный» (Отк. 1:5), «первенец из мертвых» (Отк. 1:5), «владыка царей земных» (Отк. 1:5), «Алфа и Омега» (Отк. 1:8; 21:6), «первый и последний» (Отк. 1:17), «живой» (Отк. 1:18), «Держащий семь звезд в деснице Своей, ходящий посреди семи золотых светильников» (Отк. 2:1), «имеющий острый с обеих сторон меч» (Отк. 2:12), «Сын Божий» (Отк. 2:18), «имеющий семь духов Божиих и семь звезд» (Отк. 3:1), «Святой, Истинный» (Отк. 3:7), «имеющий ключ Давидов, Который отворяет – и никто не затворит, затворяет – и никто не отворит» (Отк. 3:7), «Аминь, свидетель верный и истинный» (Отк. 3:14), «начало создания Божия» (Отк. 3:14), «лев от колена Иудина» (Отк. 5:5), «корень Давидов» (Отк. 5:5), Агнец Божий (Отк. 5:6; 6:1; 7:9-10; 8:1; 12:11; 13:8; 14:1; 15:3; 17:14; 19:7; 21:9; 22:1); «Владыка Святой и истинный» (Отк. 6:10); «Верный и Истинный» (Отк. 19:11), «Слово Божие» (Отк. 19:13), «Царь царей и Господь господствующих» (Отк. 19:16), Христос (Мессия), правящий землей со Своими прославленными святыми (Отк. 20:6), «Иисус… корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя» (Отк. 22:16).

В Откровении утверждается также вся полнота Божественности Иисуса Христа. Он обладает атрибутами и прерогативами Бога, включая высшую власть (Отк. 1:5), вечность (Отк. 1:17–18), право судить людей (Отк. 19:11) и решать, кто будет жить, а кто умрет (Отк. 1:18; 2:23). Он также принимает поклонение (Отк. 5:13) и правит с Божиего престола (Отк. 22:1,3). Наконец, в Откровении утверждается, что по сущности Он равен Богу Отцу, так как ветхозаветные отрывки, описывающие Бога, применяются здесь по отношению к Иисусу Христу (см. Вт. 10:17 и Отк. 19:16; Пр. 3:12 и Отк. 3:19; Дан. 7:9 и Отк. 1:14; Ис. 44:6 и Отк. 1:17; также см. Отк. 1:8; 22:12–13).

Откровение – это не загадочная и непонятная книга, как представляют себе многие. Ее задача – явить истину, а не скрыть ее. Это видно из заглавия: «Откровение Иисуса Христа» (Отк. 1:1). Прежде всего речь здесь идет о Его втором пришествии в славе. Apokalupsis («откровение») можно перевести как «снятие покрова» или «открытие». В Новом Завете это слово используется для обозначения открытия духовной истины (Рим. 16:25; Гал. 1:12; Еф. 1:17; 3:3), явления сынов Божиих (Рим. 8:19) и явлений Самого Христа, первого (Лк. 2:32) и второго (2 Фес. 1:7; 1 Пет. 1:7). В любом случае apokalupsis относится к чему-то (или кому-то), ранее скрытому, но теперь зримому. Откровение открывает нам истины об Иисусе Христе и делает ясными пророчества, которые оставались недостаточно понятными в Ветхом Завете и других новозаветных книгах. Люди часто сами запутывают себя, предпочитая вместо буквального толкования аллегорический или спиритуалистический методы герменевтики. При таком толковании считается, что Откровение касается событий прошлого и настоящего, а не будущего. Но, если отказаться от простого и ясного понимания текста, толкователь теряется в дебрях собственного воображения, и истина книги оказывается утраченной, остается лишь масса ложных человеческих фантазий.