Мак-Артур Джон - Толкование книг Нового Завета - Послание к Тимофею

Книга Джона Ф. Мак-Артура представляет собой подробное толкование Первого послания апостола Павла к Тимофею — одного из пастырских посланий Нового Завета, посвящённых устройству церкви и духовному руководству. Автор последовательно разбирает текст послания стих за стихом, раскрывая его исторический контекст, богословское содержание и практическое значение для жизни церкви.

В толковании рассматриваются ключевые вопросы церковной жизни: защита истинного учения, требования к духовным руководителям, роль молитвы, порядок богослужения, ответственность пастырей и забота о различных группах верующих в общине. Мак-Артур показывает, как наставления апостола Павла помогают церкви сохранять чистоту учения, духовную дисциплину и благочестивую жизнь.

Особое внимание уделяется характеристикам духовных лидеров, роли благочестия и ответственности каждого верующего перед Богом.

Книга предназначена для личного изучения Библии, подготовки проповедей, преподавания и углубленного исследования Нового Завета.

Джон Ф. Мак-Артур – Толкование книг Нового Завета - 1-е Послание к Тимофею

Славянское Евангельское Общество, 2000 г. – 328 с. - ISBN 1–56773–029–9

Предисловие

Введение в пастырские Послания

Истинный сын в вере Как относиться к лжепророкам Личное свидетельство о Божьей спасающей благодати Сражаясь в благородной битве Которых я предал сатане Молитва о спасении Божий план для женщин в церкви Призвание руководить церковью Качества благочестивого руководителя — часть 1 Качества благочестивого руководителя — часть 2 Призванные служить Церкви Поведение в церкви Отступление от веры Качества превосходного служителя — часть 1 Качества превосходного служителя — часть 2 Обличение греха в духовной семье Забота о вдовах в церкви — часть 1 Забота о вдовах в церкви — часть 2 Восстановление библейского епископства Добросовестный труженик-христианин Патология лжеучителей Опасность сребролюбия Человек Божий — часть 1 Человек Божий — часть 2 Как распоряжаться богатством Как обращаться с истиной

Библиография

Указатели

Указатель греческих слов

Указатель мест Священного Писания

Предметный указатель

Джон Ф. Мак-Артур – Толкование книг Нового Завета - 2-е Послание к Тимофею

Славянское Евангельское Общество, 2000 г. – 240 с. - ISBN 1–56773–030–2

Предисловие

Введение

Вдохновение духовного сына Не стыдись Иисуса Христа Составляющие здоровой духовной жизни Мотивы жертвенного служения Опасность лжеучений Сосуд в чести Опасность в церкви Сопротивление отступничеству Действие Слова Признаки верного проповедника Триумфальная эпитафия Павла Друзья и враги

Библиография

Указатели

Указатель греческих слов

Указатель мест Священного Писания

Предметный указатель