Мак-Артур Джон - Толкование книг Нового Завета - Послание к Тимофею
Книга Джона Ф. Мак-Артура представляет собой подробное толкование Первого послания апостола Павла к Тимофею — одного из пастырских посланий Нового Завета, посвящённых устройству церкви и духовному руководству. Автор последовательно разбирает текст послания стих за стихом, раскрывая его исторический контекст, богословское содержание и практическое значение для жизни церкви.
В толковании рассматриваются ключевые вопросы церковной жизни: защита истинного учения, требования к духовным руководителям, роль молитвы, порядок богослужения, ответственность пастырей и забота о различных группах верующих в общине. Мак-Артур показывает, как наставления апостола Павла помогают церкви сохранять чистоту учения, духовную дисциплину и благочестивую жизнь.
Особое внимание уделяется характеристикам духовных лидеров, роли благочестия и ответственности каждого верующего перед Богом.
Книга предназначена для личного изучения Библии, подготовки проповедей, преподавания и углубленного исследования Нового Завета.
Славянское Евангельское Общество, 2000 г. – 328 с. - ISBN 1–56773–029–9
Предисловие
Введение в пастырские Послания
Истинный сын в вере
Как относиться к лжепророкам
Личное свидетельство о Божьей спасающей благодати
Сражаясь в благородной битве
Которых я предал сатане
Молитва о спасении
Божий план для женщин в церкви
Призвание руководить церковью
Качества благочестивого руководителя — часть 1
Качества благочестивого руководителя — часть 2
Призванные служить Церкви
Поведение в церкви
Отступление от веры
Качества превосходного служителя — часть 1
Качества превосходного служителя — часть 2
Обличение греха в духовной семье
Забота о вдовах в церкви — часть 1
Забота о вдовах в церкви — часть 2
Восстановление библейского епископства
Добросовестный труженик-христианин
Патология лжеучителей
Опасность сребролюбия
Человек Божий — часть 1
Человек Божий — часть 2
Как распоряжаться богатством
Как обращаться с истиной
Библиография
Указатели
Указатель греческих слов
Указатель мест Священного Писания
Предметный указатель
Джон Ф. Мак-Артур – Толкование книг Нового Завета - 2-е Послание к Тимофею
Славянское Евангельское Общество, 2000 г. – 240 с. - ISBN 1–56773–030–2
Предисловие
Введение
Вдохновение духовного сына
Не стыдись Иисуса Христа
Составляющие здоровой духовной жизни
Мотивы жертвенного служения
Опасность лжеучений
Сосуд в чести
Опасность в церкви
Сопротивление отступничеству
Действие Слова
Признаки верного проповедника
Триумфальная эпитафия Павла
Друзья и враги
Библиография
Указатели
Указатель греческих слов
Указатель мест Священного Писания
Предметный указатель
No comments yet. Be the first!