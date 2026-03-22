Мак-Артур Джон - Толкование книг Нового Завета - Послание к Тимофею

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга Джона Ф. Мак-Артура представляет собой подробное толкование Первого послания апостола Павла к Тимофею — одного из пастырских посланий Нового Завета, посвящённых устройству церкви и духовному руководству. Автор последовательно разбирает текст послания стих за стихом, раскрывая его исторический контекст, богословское содержание и практическое значение для жизни церкви.

В толковании рассматриваются ключевые вопросы церковной жизни: защита истинного учения, требования к духовным руководителям, роль молитвы, порядок богослужения, ответственность пастырей и забота о различных группах верующих в общине. Мак-Артур показывает, как наставления апостола Павла помогают церкви сохранять чистоту учения, духовную дисциплину и благочестивую жизнь.

Особое внимание уделяется характеристикам духовных лидеров, роли благочестия и ответственности каждого верующего перед Богом.

Книга предназначена для личного изучения Библии, подготовки проповедей, преподавания и углубленного исследования Нового Завета.

Джон Ф. Мак-Артур – Толкование книг Нового Завета - 1-е Послание к Тимофею

Славянское Евангельское Общество, 2000 г. – 328 с. - ISBN 1–56773–029–9

Предисловие
Введение в пастырские Послания

  1. Истинный сын в вере

  2. Как относиться к лжепророкам

  3. Личное свидетельство о Божьей спасающей благодати

  4. Сражаясь в благородной битве

  5. Которых я предал сатане

  6. Молитва о спасении

  7. Божий план для женщин в церкви

  8. Призвание руководить церковью

  9. Качества благочестивого руководителя — часть 1

  10. Качества благочестивого руководителя — часть 2

  11. Призванные служить Церкви

  12. Поведение в церкви

  13. Отступление от веры

  14. Качества превосходного служителя — часть 1

  15. Качества превосходного служителя — часть 2

  16. Обличение греха в духовной семье

  17. Забота о вдовах в церкви — часть 1

  18. Забота о вдовах в церкви — часть 2

  19. Восстановление библейского епископства

  20. Добросовестный труженик-христианин

  21. Патология лжеучителей

  22. Опасность сребролюбия

  23. Человек Божий — часть 1

  24. Человек Божий — часть 2

  25. Как распоряжаться богатством

  26. Как обращаться с истиной

Библиография

Указатели

Указатель греческих слов
Указатель мест Священного Писания
Предметный указатель

Джон Ф. Мак-Артур – Толкование книг Нового Завета - 2-е Послание к Тимофею

Славянское Евангельское Общество, 2000 г. – 240 с. - ISBN 1–56773–030–2

Предисловие
Введение

  1. Вдохновение духовного сына

  2. Не стыдись Иисуса Христа

  3. Составляющие здоровой духовной жизни

  4. Мотивы жертвенного служения

  5. Опасность лжеучений

  6. Сосуд в чести

  7. Опасность в церкви

  8. Сопротивление отступничеству

  9. Действие Слова

  10. Признаки верного проповедника

  11. Триумфальная эпитафия Павла

  12. Друзья и враги

Библиография

Указатели

Указатель греческих слов
Указатель мест Священного Писания
Предметный указатель

