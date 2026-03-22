Мак-Артур Джон - Толкование книг НЗ - Послание к Ефесянам

Книга Джона Ф. Мак-Артура представляет собой подробное толкование Послания апостола Павла к Ефесянам — одного из наиболее глубоких и богословски насыщенных текстов Нового Завета. Автор последовательно анализирует послание стих за стихом, раскрывая его исторический контекст, богословское содержание и практическое значение для жизни христианина.

Особое внимание уделяется учению о Церкви как Теле Христовом, духовным благословениям верующих во Христе, единству Церкви, новой жизни во Христе и духовной борьбе христианина. Мак-Артур показывает, как апостол Павел раскрывает Божий замысел спасения и призывает верующих жить достойно своего призвания.

В толковании подробно рассматриваются такие темы, как духовные дары, христианские отношения в семье и обществе, жизнь, исполненная Святого Духа, и всеоружие Божье для духовной борьбы.

Книга предназначена для личного изучения Библии, подготовки проповедей, преподавания и углубленного исследования Нового Завета.

Джон Ф. Мак-Артур (младший) – Толкование книг Нового Завета - Послание к Ефесянам

Славянское Евангельское Общество, 2002 г. – 480 с. - ISBN 1–56773–031–0

Джон Ф. Мак-Артур (младший) – Толкование книг Нового Завета - Послание к Ефесянам - Содержание

Предисловие

Введение

Приветствие Церковь как Тело Христово, образованное от вечности Искупление Его Кровью Гарантия Божьего наследства Наши возможности во Христе Воскресение во Христе Единство Церкви как Тела Христова Откровение тайны Божья полнота Жизнь в смирении Дары Христа Церкви Созидание Тела Христова Совлекаясь ветхого человека и облекаясь в нового Принципы новой жизни Жизнь в любви Жизнь в свете Мудрое поведение Не упивайтесь вином Исполняйтесь Духом — часть 1 Исполняйтесь Духом — часть 2 Необходимое основание Роль и приоритеты жены Роль и приоритеты мужа Обязанности детей и родителей Трудовые отношения, исполненные Святого Духа Битва христианина Всеоружие христианина — часть 1 Всеоружие христианина — часть 2 Постоянство в молитве

Библиография

Указатели

Указатель греческих слов

Указатель еврейских и арамейских слов

Указатель мест Священного Писания

Предметный указатель