Мак-Артур Джон - Толкование книг НЗ - Римлянам

Книга Джона Ф. Мак-Артура представляет собой подробное толкование Послания апостола Павла к Римлянам — одного из самых глубоких и богословски насыщенных текстов Нового Завета. Автор последовательно разбирает послание стих за стихом, раскрывая его исторический контекст, богословские идеи и практическое значение для жизни христианина.

В толковании подробно рассматриваются ключевые темы послания: греховность человека, оправдание верой, Божья благодать, освящение, роль закона, избрание Израиля и практическая христианская жизнь. Мак-Артур показывает, как апостол Павел раскрывает величие Божьего спасительного плана и объясняет, каким образом человек получает оправдание перед Богом через веру в Иисуса Христа.

Книга помогает читателю глубже понять центральные истины христианского учения и увидеть, как богословие Послания к Римлянам связано с повседневной жизнью верующего.

Толкование предназначено для личного изучения Библии, подготовки проповедей, преподавания и углубленного богословского исследования.

Джон Ф. Мак-Артур - Толкование книг Нового Завета - Римлянам

«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ» Санкт-Петербург 2004, 750 стр. - Переводчики Н.Демлнов, И. Зорин - ISBN 0-8024-0767-6 (англ.) - ISBN 0-8024-0768-4 (англ.) - ISBN 5-7454-0836-7 (русск.)

Джон Ф. Мак-Артур - Толкование книг Нового Завета - Римлянам - Содержание

Книга 1 Послание к римлянам Главы 1 — 8

Предисловие - Введение - 1-3 Благая Весть от Бога - 4 Истинное духовное руководство - 5 Благовествование Христово - 6 Гнев Божий - 7-8 Причины Божиего гнева - 9 Покинутые Богом - 10-11 Принципы Божиего суда - 12 Ложная безопасность - 13 Преимущество быть иудеем - 14 Все под грехом - 15 Как оправдаться перед Богом - 16 Как Христос умер за Бога - 17 Авраам оправдан через веру - 18 Авраам оправдан по благодати - 19 Спасение при помощи божественной силы, а не человеческих усилий - 20 Незыблемость спасения - 21 Адам и царство смерти - 22 Христос и царство жизни - 23 Умереть, чтобы жить - 24 Живые для Бога - 25 Свободные от греха - 26 Мертвые для закона - 27 Грех и закон - 28 Верующий и живущий в нем грех - 29-31 Жизнь по духу - 32-33 Святой Дух дает залог нашей славы - 34-35 Высочайшая безопасность - 36 Гимн уверенности в спасении

Книга 2 Послание к римлянам Главы 9 — 16