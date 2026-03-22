Мак-Артур Джон - Толкование НЗ - Деяния
Книга Джона Мак-Артура представляет собой подробное толкование книги Деяний апостолов — исторического повествования Нового Завета о зарождении и распространении ранней христианской Церкви. Автор последовательно разбирает текст книги, раскрывая его богословский смысл, исторический контекст и практическое значение для жизни верующих.
В толковании рассматриваются ключевые события становления Церкви: сошествие Святого Духа в день Пятидесятницы, проповедь апостолов, миссионерские путешествия апостола Павла, противостояние Церкви преследованиям и распространение Евангелия по всему Римскому миру.
Джон Мак-Артур уделяет особое внимание роли Святого Духа в жизни Церкви, силе апостольской проповеди, значению ученичества и миссии христиан. Автор показывает, как пример ранней Церкви может служить ориентиром для современного христианского служения.
Книга предназначена для личного изучения Библии, подготовки проповедей и углубленного исследования Нового Завета.
Moody Bible Institute of Chicago, 1994, 1996. - Перевод на русский язык. Международная миссия «Send International», 2019 г. - 606 с. - «БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ» Санкт-Петербург 2019 - ISBN 0-8024-0759-5 (англ.) - ISBN 0-8024-0760-9 (англ.) - ISBN 987-5-7454-1544-9 (русск.)
Книга 1. Книга Деяний. Главы 1–12
Предисловие
Введение
Средства для завершения незавершенного труда нашего Господа
Замена предателя
Крещение Святым Духом
Первая христианская проповедь. Часть 1. Введение: объяснение Пятидесятницы
Первая христианская проповедь. Часть 2. Тема: возвещение о воскресшем Господе
Первая христианская проповедь. Часть 3. Обращение и его результаты
Первое христианское общение
Чудо для подтверждения Слова
Действенная проповедь Петра. Часть 1. Пётр проповедует о Христе
Действенная проповедь Петра. Часть 2. Необходимость покаяния
Как преодолевать гонения
Грехи христиан
Пример раннехристианской церкви в благовествовании
Духовное устройство
Человек с лицом ангела
В защиту веры
Первый христианин-мученик
Преследуемая Церковь распространяется
Вера, которая не спасает
Вера, которая спасает
Преображенная жизнь
Отличительные черты личного эффективного служения
Спасение распространяется
Церковь язычников
Безрассудство борьбы с Богом
Книга 2. Книга Деяний. Главы 13–28
Отличительный признак эффективной церкви
Павел проповедует Иисуса
Волнующая Благая Весть
Качества эффективного слуги Иисуса Христа
Иерусалимское совещание: спасение по закону или по благодати
Верный путь благовестия
Портреты двух женщин
Обращение преследований на пользу дела
Люди, которые перевернули мир
Познание неизвестного Бога
Ободрение слуги Божия
Разрыв с прошлым
Могучее слово
Бунт в Ефесе
Ради любви к церкви
Взгляд Павла на служение
Напутствие руководителям новозаветной церкви
Мужество убеждений
Прибытие Павла в Иерусалим
Арест Павла
Павел перед синедрионом
Ниспосланная Богом защита
Павел на суде. Часть 1. Перед Феликсом
Павел на суде. Часть 2. Перед Фестом
Павел на суде. Часть 3. Перед Агриппой
Путешествие Павла в Рим. Часть 1. Шторм и кораблекрушение
Путешествие Павла в Рим. Часть 2. Последний этап: из Мелита в Рим
История, которая никогда не кончается
No comments yet. Be the first!