Мак-Артур Джон - Толкование НЗ - Деяния

Книга Джона Мак-Артура представляет собой подробное толкование книги Деяний апостолов — исторического повествования Нового Завета о зарождении и распространении ранней христианской Церкви. Автор последовательно разбирает текст книги, раскрывая его богословский смысл, исторический контекст и практическое значение для жизни верующих.

В толковании рассматриваются ключевые события становления Церкви: сошествие Святого Духа в день Пятидесятницы, проповедь апостолов, миссионерские путешествия апостола Павла, противостояние Церкви преследованиям и распространение Евангелия по всему Римскому миру.

Джон Мак-Артур уделяет особое внимание роли Святого Духа в жизни Церкви, силе апостольской проповеди, значению ученичества и миссии христиан. Автор показывает, как пример ранней Церкви может служить ориентиром для современного христианского служения.

Книга предназначена для личного изучения Библии, подготовки проповедей и углубленного исследования Нового Завета.

Джон Мак-Артур - Толкование НЗ - Деяния

Moody Bible Institute of Chicago, 1994, 1996. - Перевод на русский язык. Международная миссия «Send International», 2019 г. - 606 с. - «БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ» Санкт-Петербург 2019 - ISBN 0-8024-0759-5 (англ.) - ISBN 0-8024-0760-9 (англ.) - ISBN 987-5-7454-1544-9 (русск.)

Книга 1. Книга Деяний. Главы 1–12

Предисловие

Введение

Средства для завершения незавершенного труда нашего Господа Замена предателя Крещение Святым Духом Первая христианская проповедь. Часть 1. Введение: объяснение Пятидесятницы Первая христианская проповедь. Часть 2. Тема: возвещение о воскресшем Господе Первая христианская проповедь. Часть 3. Обращение и его результаты Первое христианское общение Чудо для подтверждения Слова Действенная проповедь Петра. Часть 1. Пётр проповедует о Христе Действенная проповедь Петра. Часть 2. Необходимость покаяния Как преодолевать гонения Грехи христиан Пример раннехристианской церкви в благовествовании Духовное устройство Человек с лицом ангела В защиту веры Первый христианин-мученик Преследуемая Церковь распространяется Вера, которая не спасает Вера, которая спасает Преображенная жизнь Отличительные черты личного эффективного служения Спасение распространяется Церковь язычников Безрассудство борьбы с Богом

Книга 2. Книга Деяний. Главы 13–28