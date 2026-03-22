Мак-Артур Джон - Толкование НЗ - Филиппийцам
Книга известного библейского учителя и пастора Джона Мак-Артура представляет собой подробное толкование Послания апостола Павла к Филиппийцам. Автор последовательно разбирает текст послания стих за стихом, раскрывая его богословское содержание, исторический контекст и практическое значение для жизни верующего.
Особое внимание уделяется ключевой теме послания — радости во Христе, которая не зависит от внешних обстоятельств. Джон Мак-Артур показывает, как апостол Павел, находясь в заключении, продолжает говорить о радости, духовном единстве, смирении и верности Христу.
Толкование помогает глубже понять такие важные темы, как духовное единство церкви, пример смирения Христа, освящение верующего, довольство в любых обстоятельствах и стремление к духовной зрелости.
Книга предназначена как для личного изучения Библии, так и для пасторов, преподавателей, студентов богословия и всех, кто хочет глубже понять смысл Послания к Филиппийцам.
Джон Мак-Артур - Толкование НЗ - Филиппийцам
Перевод на русский язык. «Библия для всех», 2019 г. - 256 с. - ISBN 978-5-7454-1543-2
Джон Мак-Артур - Толкование НЗ - Филиппийцам - Содержание
Предисловие
Введение
Послание радости (1:1–2)
Составляющие радости (1:3–8)
Что нужно для возрастания в благочестии (1:9–11)
Радость служения. Часть 1. Несмотря на трудности и сопротивление (1:12–18)
Радость служения. Часть 2. Несмотря на смерть и плоть (1:19–26)
Поведение, достойное церкви (1:27–30)
Формула духовного единства (2:1–4)
Образец духовного единства (2:5–8)
Возвышение Христа (2:9–11)
Бог действует в вас. Часть 1. Участие верующего в освящении (2:12)
Бог действует в вас. Часть 2. Роль Бога в освящении (2:13)
Перестаньте жаловаться (2:14–16)
Образцовые духовные слуги (2:17–30)
Отличительные признаки подлинных верующих (3:1–3)
Отказ от выгоды (3:4–11)
Стремление к награде. Часть 1. Необходимые требования (3:12–16)
Стремление к награде. Часть 2. Процесс (3:17–21)
Духовная стабильность. Часть 1. Согласие, радость, довольство, вера (4:1–6а)
Духовная стабильность. Часть 2. Благодарность, благочестивые мысли, повиновение (4:6б–9)
Тайна довольства (4:10–19)
Святые Божьи (4:20–23)
Библиография
Указатели
Указатель стихов из Библии
Указатель еврейских слов
Указатель греческих слов
Тематический указатель
Именной указатель
No comments yet. Be the first!