Мак-Артур Джон - Толкование НЗ - Филиппийцам

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology

Книга известного библейского учителя и пастора Джона Мак-Артура представляет собой подробное толкование Послания апостола Павла к Филиппийцам. Автор последовательно разбирает текст послания стих за стихом, раскрывая его богословское содержание, исторический контекст и практическое значение для жизни верующего.

Особое внимание уделяется ключевой теме послания — радости во Христе, которая не зависит от внешних обстоятельств. Джон Мак-Артур показывает, как апостол Павел, находясь в заключении, продолжает говорить о радости, духовном единстве, смирении и верности Христу.

Толкование помогает глубже понять такие важные темы, как духовное единство церкви, пример смирения Христа, освящение верующего, довольство в любых обстоятельствах и стремление к духовной зрелости.

Книга предназначена как для личного изучения Библии, так и для пасторов, преподавателей, студентов богословия и всех, кто хочет глубже понять смысл Послания к Филиппийцам.

Перевод на русский язык. «Библия для всех», 2019 г. - 256 с. - ISBN 978-5-7454-1543-2

Джон Мак-Артур - Толкование НЗ - Филиппийцам - Содержание

Предисловие
Введение

  • Послание радости (1:1–2)

  • Составляющие радости (1:3–8)

  • Что нужно для возрастания в благочестии (1:9–11)

  • Радость служения. Часть 1. Несмотря на трудности и сопротивление (1:12–18)

  • Радость служения. Часть 2. Несмотря на смерть и плоть (1:19–26)

  • Поведение, достойное церкви (1:27–30)

  • Формула духовного единства (2:1–4)

  • Образец духовного единства (2:5–8)

  • Возвышение Христа (2:9–11)

  • Бог действует в вас. Часть 1. Участие верующего в освящении (2:12)

  • Бог действует в вас. Часть 2. Роль Бога в освящении (2:13)

  • Перестаньте жаловаться (2:14–16)

  • Образцовые духовные слуги (2:17–30)

  • Отличительные признаки подлинных верующих (3:1–3)

  • Отказ от выгоды (3:4–11)

  • Стремление к награде. Часть 1. Необходимые требования (3:12–16)

  • Стремление к награде. Часть 2. Процесс (3:17–21)

  • Духовная стабильность. Часть 1. Согласие, радость, довольство, вера (4:1–6а)

  • Духовная стабильность. Часть 2. Благодарность, благочестивые мысли, повиновение (4:6б–9)

  • Тайна довольства (4:10–19)

  • Святые Божьи (4:20–23)

Библиография

Указатели

Указатель стихов из Библии
Указатель еврейских слов
Указатель греческих слов
Тематический указатель
Именной указатель

Related Books

All Books