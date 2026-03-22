Мак-Артур Джон - Толкование НЗ - Филиппийцам

Книга известного библейского учителя и пастора Джона Мак-Артура представляет собой подробное толкование Послания апостола Павла к Филиппийцам. Автор последовательно разбирает текст послания стих за стихом, раскрывая его богословское содержание, исторический контекст и практическое значение для жизни верующего.

Особое внимание уделяется ключевой теме послания — радости во Христе, которая не зависит от внешних обстоятельств. Джон Мак-Артур показывает, как апостол Павел, находясь в заключении, продолжает говорить о радости, духовном единстве, смирении и верности Христу.

Толкование помогает глубже понять такие важные темы, как духовное единство церкви, пример смирения Христа, освящение верующего, довольство в любых обстоятельствах и стремление к духовной зрелости.

Книга предназначена как для личного изучения Библии, так и для пасторов, преподавателей, студентов богословия и всех, кто хочет глубже понять смысл Послания к Филиппийцам.

Джон Мак-Артур - Толкование НЗ - Филиппийцам

Перевод на русский язык. «Библия для всех», 2019 г. - 256 с. - ISBN 978-5-7454-1543-2

Джон Мак-Артур - Толкование НЗ - Филиппийцам - Содержание

Предисловие

Введение

Послание радости (1:1–2)

Составляющие радости (1:3–8)

Что нужно для возрастания в благочестии (1:9–11)

Радость служения. Часть 1. Несмотря на трудности и сопротивление (1:12–18)

Радость служения. Часть 2. Несмотря на смерть и плоть (1:19–26)

Поведение, достойное церкви (1:27–30)

Формула духовного единства (2:1–4)

Образец духовного единства (2:5–8)

Возвышение Христа (2:9–11)

Бог действует в вас. Часть 1. Участие верующего в освящении (2:12)

Бог действует в вас. Часть 2. Роль Бога в освящении (2:13)

Перестаньте жаловаться (2:14–16)

Образцовые духовные слуги (2:17–30)

Отличительные признаки подлинных верующих (3:1–3)

Отказ от выгоды (3:4–11)

Стремление к награде. Часть 1. Необходимые требования (3:12–16)

Стремление к награде. Часть 2. Процесс (3:17–21)

Духовная стабильность. Часть 1. Согласие, радость, довольство, вера (4:1–6а)

Духовная стабильность. Часть 2. Благодарность, благочестивые мысли, повиновение (4:6б–9)

Тайна довольства (4:10–19)

Святые Божьи (4:20–23)

Библиография

Указатели

Указатель стихов из Библии

Указатель еврейских слов

Указатель греческих слов

Тематический указатель

Именной указатель