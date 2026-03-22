Мак-Артур Джон - Толкование НЗ - Иакова
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга Джона Ф. Мак-Артура представляет собой подробное толкование Послания апостола Иакова — одного из наиболее практических текстов Нового Завета. Автор последовательно анализирует послание стих за стихом, раскрывая его исторический контекст, богословское значение и практическое применение для жизни христианина.

Особое внимание уделяется таким темам, как испытания и духовная зрелость, искушение, истинная и ложная вера, сила слова, мудрость свыше, отношения верующего с миром и значение молитвы. Мак-Артур показывает, что подлинная вера обязательно проявляется в делах, характере и образе жизни.

Толкование помогает читателю глубже понять практическое учение послания Иакова и увидеть, как библейские истины применимы к повседневной жизни верующего.

Книга предназначена для личного изучения Библии, подготовки проповедей, преподавания и углубленного исследования Нового Завета.

Санкт-Петербург, «Библия для всех», 2005 г. – 240с. - ISBN 5-7454-0924-Х

Джон Ф. Мак-Артур – Толкование книг Нового Завета – Иакова - Содержание

Предисловие
Введение

  1. Иаков и его послание

  2. От страдания к ликованию. Часть 1

  3. От страдания к ликованию. Часть 2

  4. Подверженность искушению

  5. Рожденные для благочестия

  6. Вера, определяющая образ жизни. Часть 1. Как надлежит принимать Слово

  7. Вера, определяющая образ жизни. Часть 2. Как надлежит исполнять Слово

  8. Зло лицеприятия в церкви. Часть 1

  9. Зло лицеприятия в церкви. Часть 2

  10. Вера мертвая

  11. Вера живая

  12. Обуздание языка

  13. Мудрость земная и мудрость небесная

  14. Опасность дружбы с миром

  15. Приближение к Богу

  16. Кощунственный грех злословия

  17. Исполнение воли Божьей

  18. Суд над богатыми грешниками

  19. Будьте долготерпеливы в испытаниях

  20. Не клянитесь

  21. Сила праведной молитвы

  22. Спасение души от смерти

Библиография

Указатели

Указатель стихов из Библии
Указатель греческих слов
Тематический указатель
Именной указатель

Rate this publication:
