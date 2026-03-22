Мак-Артур Джон - Толкование НЗ - Иакова

Книга Джона Ф. Мак-Артура представляет собой подробное толкование Послания апостола Иакова — одного из наиболее практических текстов Нового Завета. Автор последовательно анализирует послание стих за стихом, раскрывая его исторический контекст, богословское значение и практическое применение для жизни христианина.

Особое внимание уделяется таким темам, как испытания и духовная зрелость, искушение, истинная и ложная вера, сила слова, мудрость свыше, отношения верующего с миром и значение молитвы. Мак-Артур показывает, что подлинная вера обязательно проявляется в делах, характере и образе жизни.

Толкование помогает читателю глубже понять практическое учение послания Иакова и увидеть, как библейские истины применимы к повседневной жизни верующего.

Книга предназначена для личного изучения Библии, подготовки проповедей, преподавания и углубленного исследования Нового Завета.

Санкт-Петербург, «Библия для всех», 2005 г. – 240с. - ISBN 5-7454-0924-Х

Джон Ф. Мак-Артур – Толкование книг Нового Завета – Иакова - Содержание

Предисловие

Введение

Иаков и его послание От страдания к ликованию. Часть 1 От страдания к ликованию. Часть 2 Подверженность искушению Рожденные для благочестия Вера, определяющая образ жизни. Часть 1. Как надлежит принимать Слово Вера, определяющая образ жизни. Часть 2. Как надлежит исполнять Слово Зло лицеприятия в церкви. Часть 1 Зло лицеприятия в церкви. Часть 2 Вера мертвая Вера живая Обуздание языка Мудрость земная и мудрость небесная Опасность дружбы с миром Приближение к Богу Кощунственный грех злословия Исполнение воли Божьей Суд над богатыми грешниками Будьте долготерпеливы в испытаниях Не клянитесь Сила праведной молитвы Спасение души от смерти

Библиография

Указатели

Указатель стихов из Библии

Указатель греческих слов

Тематический указатель

Именной указатель