Мак-Артур Джон - Воля Божья найдена

Когда я путешествую, мне чаще всего задают один и тот же вопрос: «Как христианин может познать волю Божью для своей жизни?» Большинство из нас признаёт, что у Бога есть замысел для жизни каждого верующего; но часто, кажется, довольно сложно правильно определить, куда именно ведёт этот замысел, когда мы оказываемся «на распутье». Существует много книг, брошюр и проповедей, освещающих эту проблему, но всё же иногда даже самые настойчивые искатели упускают ответы. Я молюсь о том, чтобы эта небольшая книга помогла заполнить некоторые пробелы в данном вопросе по-новому и практически.

Кто-то может искать точные указания относительно познания Божьей воли, но в конечном результате собрать лишь разнообразные идеи. Некоторые, очевидно, считают, что Божья воля утеряна. По крайней мере, они говорят, что ищут её! Должно быть, они представляют Бога кем-то вроде пасхального кролика, Который припрятал Свою волю, как кролик - шоколадные яйца, и заставил нас, выбиваясь из сил, искать её всю жизнь, в то время, как Он где-то свысока говорит: «Уже теплее!»

Другие предполагают, что Божья воля обнаруживается через болезненные переживания. Пробегая по улице, вы падаете, поскользнувшись на кожуре банана, и приземляетесь на карту Индии. Тотчас вы говорите Господу: «Спасибо за ясное водительство. Я понимаю! Индия - вот, в чём Твоя воля!» Либо же с неба «доносится глас» или видение во сне призывает идти в Чили.

Джон Мак-Артур – Воля Божья найдена

Минск, 2003 г. – 75 с.

ISBN 0-9741206-1-8

Джон Мак-Артур – Воля Божья найдена – Содержание