Мак-Артур Джон - Возвращение к разъяснительной проповеди

Но как обстоит дело со мной, защитником божественной истины, целителем души? Разве не несу я ответственность перед Богом за любое искажение истины, даже неумышленное, за мою небрежность и недостаточную подготовленность? Какая земная организация может оценить мои способности? Разве не отвечаю я, как проповедник Слова Божьего, перед более высоким судом, чем юридический или медицинский трибунал? Иаков сказал: «Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению» (Иак. 3:1).

Джон Мак-Артур-младший - Возвращение к разъяснительной проповеди

Пер. с англ.

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2006. — 364 с.

ISBN 5-7454-0598-8.

Переведено с издания

REDISCOVERING EXPOSITORY PREACHING by John Mac Arthur, Jr. and the Master's Seminary Faculty Richard May hue, editor; Robert L. Thomas, associate editor

WORLD PUBLISHING DALLAS

Переводчик О. А Рыбакова

Джон Мак-Артур-младший - Возвращение к разъяснительной проповеди - Содержание

Предисловие

Введение

Доказательства приоритета разъяснительной проповеди 1.Заново открывая разъяснительную проповедь - Ричард Л. Мэйхъю 2.Наказ библейской непогрешимости: разъяснительная проповедь - Джон Мак-Артур-младший 3.История разъяснительной проповеди - Джеймс Ф. Ститцингер

Подготовка к разъяснительной проповеди 4.Приоритет молитвы и разъяснительная проповедь - Джеймс Е. Росскап 5.Человек Божий и разъяснительная проповедь - Джон Мак-Артур-младший 6.Дух Божий и разъяснительная проповедь - Джон Мак-Артур-младший

Обработка данных и выделение принципов библейского текста 7.Герменевтика и разъяснительная проповедь - Джеймс Е. Росскап 8.Экзегетика и разъяснительная проповедь - Роберт Л. Томас 9 Грамматический анализ и разъяснительная проповедь - Джордж Дж. Земек 10. Инструменты для изучения библии при подготовке разъяснительной проповеди - Джеймс Ф. Ститцингер 11.Метод изучения Библии при подготовке разъяснительной проповеди - Джон Мак-Артур-младший

Составление разъяснительного послания 12.Основные мысли, планы и заглавия - Дональд Дж. Мак-Дугал 13. Вступления, иллюстрации и заключения - Ричард Л. Мэйхью 14. Тематические, богословские, исторические и биографические разъяснительные проповеди - Ирвин А. Бузениц 15.Разъяснительные проповеди по повествовательным отрывкам Ветхого Завета - Дэвид К. Дъюэл 16.Переход от экзегетики к разъяснению - Джон Мак-Артур-младший

Как читать разъяснительную проповедь 17.Переводы Библии и разъяснительная проповедь - Роберт Л. Томас 18.Как читать разъяснительную проповедь - Джон Мак-Артур-младший 19.Наиболее часто задаваемые вопросы о разъяснительной проповеди - Джон Мак-Артур-младший



Эпилог: Обязанности слушателя

Дополнительная литература

Приложение: Заметки для проповеди Джона Мак-Артура-младшего

Указатель