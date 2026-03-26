Мак-Артур Джон - Возвращение к разъяснительной проповеди
Но как обстоит дело со мной, защитником божественной истины, целителем души? Разве не несу я ответственность перед Богом за любое искажение истины, даже неумышленное, за мою небрежность и недостаточную подготовленность? Какая земная организация может оценить мои способности? Разве не отвечаю я, как проповедник Слова Божьего, перед более высоким судом, чем юридический или медицинский трибунал? Иаков сказал: «Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению» (Иак. 3:1).
Джон Мак-Артур-младший - Возвращение к разъяснительной проповеди
Пер. с англ.
СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2006. — 364 с.
ISBN 5-7454-0598-8.
Переведено с издания
REDISCOVERING EXPOSITORY PREACHING by John Mac Arthur, Jr. and the Master's Seminary Faculty Richard May hue, editor; Robert L. Thomas, associate editor
WORLD PUBLISHING DALLAS
Переводчик О. А Рыбакова
Джон Мак-Артур-младший - Возвращение к разъяснительной проповеди - Содержание
Предисловие
Введение
Доказательства приоритета разъяснительной проповеди
1.Заново открывая разъяснительную проповедь - Ричард Л. Мэйхъю
2.Наказ библейской непогрешимости: разъяснительная проповедь - Джон Мак-Артур-младший
3.История разъяснительной проповеди - Джеймс Ф. Ститцингер
Подготовка к разъяснительной проповеди
4.Приоритет молитвы и разъяснительная проповедь - Джеймс Е. Росскап
5.Человек Божий и разъяснительная проповедь - Джон Мак-Артур-младший
6.Дух Божий и разъяснительная проповедь - Джон Мак-Артур-младший
Обработка данных и выделение принципов библейского текста
7.Герменевтика и разъяснительная проповедь - Джеймс Е. Росскап
8.Экзегетика и разъяснительная проповедь - Роберт Л. Томас
9 Грамматический анализ и разъяснительная проповедь - Джордж Дж. Земек
10. Инструменты для изучения библии при подготовке разъяснительной проповеди - Джеймс Ф. Ститцингер
11.Метод изучения Библии при подготовке разъяснительной проповеди - Джон Мак-Артур-младший
Составление разъяснительного послания
12.Основные мысли, планы и заглавия - Дональд Дж. Мак-Дугал
13. Вступления, иллюстрации и заключения - Ричард Л. Мэйхью
14. Тематические, богословские, исторические и биографические разъяснительные проповеди - Ирвин А. Бузениц
15.Разъяснительные проповеди по повествовательным отрывкам Ветхого Завета - Дэвид К. Дъюэл
16.Переход от экзегетики к разъяснению - Джон Мак-Артур-младший
Как читать разъяснительную проповедь
17.Переводы Библии и разъяснительная проповедь - Роберт Л. Томас
18.Как читать разъяснительную проповедь - Джон Мак-Артур-младший
19.Наиболее часто задаваемые вопросы о разъяснительной проповеди - Джон Мак-Артур-младший
Эпилог: Обязанности слушателя
Дополнительная литература
Приложение: Заметки для проповеди Джона Мак-Артура-младшего
Указатель
No comments yet. Be the first!