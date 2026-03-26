Мак-Артур Джон - Возвращение к разъяснительной проповеди

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling

Но как обстоит дело со мной, защитником божественной истины, целителем души? Разве не несу я ответственность перед Богом за любое искажение истины, даже неумышленное, за мою небрежность и недостаточную подготовленность? Какая земная организация может оценить мои способности? Разве не отвечаю я, как проповедник Слова Божьего, перед более высоким судом, чем юридический или медицинский трибунал? Иаков сказал: «Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению» (Иак. 3:1).

Джон Мак-Артур-младший - Возвращение к разъяснительной проповеди

Пер. с англ.

СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2006. — 364 с.

ISBN 5-7454-0598-8.

Переведено с издания

REDISCOVERING EXPOSITORY PREACHING by John Mac Arthur, Jr. and the Master's Seminary Faculty Richard May hue, editor; Robert L. Thomas, associate editor

WORLD PUBLISHING DALLAS

Переводчик О. А Рыбакова

Джон Мак-Артур-младший - Возвращение к разъяснительной проповеди - Содержание

Предисловие

Введение

  • Доказательства приоритета разъяснительной проповеди

    • 1.Заново открывая разъяснительную проповедь - Ричард Л. Мэйхъю

    • 2.Наказ библейской непогрешимости: разъяснительная проповедь - Джон Мак-Артур-младший

    • 3.История разъяснительной проповеди - Джеймс Ф. Ститцингер

  • Подготовка к разъяснительной проповеди

    • 4.Приоритет молитвы и разъяснительная проповедь - Джеймс Е. Росскап

    • 5.Человек Божий и разъяснительная проповедь - Джон Мак-Артур-младший

    • 6.Дух Божий и разъяснительная проповедь - Джон Мак-Артур-младший

  • Обработка данных и выделение принципов библейского текста

    • 7.Герменевтика и разъяснительная проповедь - Джеймс Е. Росскап

    • 8.Экзегетика и разъяснительная проповедь - Роберт Л. Томас

    • 9 Грамматический анализ и разъяснительная проповедь - Джордж Дж. Земек

    • 10. Инструменты для изучения библии при подготовке разъяснительной проповеди - Джеймс Ф. Ститцингер

    • 11.Метод изучения Библии при подготовке разъяснительной проповеди - Джон Мак-Артур-младший

  • Составление разъяснительного послания

    • 12.Основные мысли, планы и заглавия - Дональд Дж. Мак-Дугал

    • 13. Вступления, иллюстрации и заключения - Ричард Л. Мэйхью

    • 14. Тематические, богословские, исторические и биографические разъяснительные проповеди - Ирвин А. Бузениц

    • 15.Разъяснительные проповеди по повествовательным отрывкам Ветхого Завета - Дэвид К. Дъюэл

    • 16.Переход от экзегетики к разъяснению - Джон Мак-Артур-младший

  • Как читать разъяснительную проповедь

    • 17.Переводы Библии и разъяснительная проповедь - Роберт Л. Томас

    • 18.Как читать разъяснительную проповедь - Джон Мак-Артур-младший

    • 19.Наиболее часто задаваемые вопросы о разъяснительной проповеди - Джон Мак-Артур-младший

Эпилог: Обязанности слушателя

Дополнительная литература

Приложение: Заметки для проповеди Джона Мак-Артура-младшего

Указатель

