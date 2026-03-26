Мак-Артур Джон - Забота о вдовах

Большинство из них — одинокие, овдовевшие или разведенные. За одну и ту же работу они не получают столько, сколько получают мужчины. Каждая третья семья, где женщина — глава семьи, живет беднее по сравнению с каждой десятой такой семьей, где главой является мужчина, и каждой девятнадцатой благополучной семьей, где есть оба родителя. Некоторые эксперты говорят, что если такая тенденция сохранится, то бедная часть населения скоро будет состоять только из одиноких женщин и их детей.

По Божьему замыслу жена должна быть особым объектом любви и заботы со стороны своего мужа. Как «немощнейший сосуд» (1 Пет. 3:7), она находится под его властью и защитой. Но если женщина теряет своего мужа, она часто остается без каких-либо средств к существованию. Такие женщины находятся под Божьей особой заботой. Псалмопевец сказал, что Господь «поддерживает сироту и вдову» (Пс. 145:9, ср. Втор. 10:18). Божье сострадание направлено к вдовам, потому что они находятся в такой трудной ситуации. И Священное Писание показывает, что Божье отношение к вдовам всегда было таким.

А. Учение Ветхого Завета

1. Книга Второзаконие 27:19 — «Проклят, кто превратно судит... вдову».

2. Книга пророка Исаии 1:17 — «Вступайтесь за вдову».

3. Книга пророка Иеремии 22:3-4 — «Не тесните... вдовы... Ибо если вы будете исполнять слово сие, то будут входить воротами дома сего цари, сидящие вместо Давида на престоле его, ездящие на колеснице и на конях, сами и слуги их и народ их».

4. Книга Исход 22:22-23 — «Вдовы... не притесняйте; если же ты притеснишь их, то, когда они возопиют ко Мне, Я услышу вопль их».

Бог всегда благословлял тех, кто заботился о вдовах, и проклинал тех, кто этого не делал. Ветхий Завет учил, что наилучшим выходом для вдовы был повторный брак. Когда повторный брак не был возможен, вдова могла оставаться в доме своих родителей (ср. Быт. 38:11), либо в доме родителей мужа (ср. Руф. 1:16). И в соответствии с левиратским обычаем (Втор. 25:5-6) на ней мог жениться брат почившего мужа. Если же он отказывался, то другой ближайший родственник мог жениться на ней. Так Вооз женился на Руфи (Руф. 4:1-10).

Джон МакАртур – Забота о вдовах

Славянское Евангельское Общество, 2000 г. — 81 с.

ISBN 1-56773-005-1

Джон МакАртур - Забота о вдовах – Содержание

1. Вдовы в церкви — часть 1

2. Вдовы в церкви — часть 2

3. Вдовы в церкви — часть 3

4. Вдовы в церкви — часть 4

Указатель на места Св. Писания

Предметный указатель