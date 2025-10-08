Мак-Артур - История о двух сыновьях
Большинство людей сегодня в той или иной степени знакомо с притчей о блудном сыне, записанной в Евангелии от Луки 15:11-32. Даже те, кто практически ничего не знают о Библии, имеют какое-то представление об этой истории. Ее сюжет и язык глубоко укоренились в нашей духовной жизни и литературных традициях.
Шекспир, например, заимствовал сюжетные линии и мотивы из притчи о блудном сыне и использовал их в пьесе «Венецианский купец» и в исторической хронике «Генрих IV». Великий поэт также неоднократно ссылался на эту притчу в других своих драмах. Артур Салливан положил слова из этого библейского отрывка в основу оратории «Блудный сын», Сергей Прокофьев поставил балет по сюжету притчи, а Бенджамин Бриттен превратил историю о блудном сыне в оперу. Кантри-певец Хэнк Уильямс, находящийся на другом конце музыкального спектра, написал песню «Блудный сын», в которой сравнил возвращение главного героя домой с радостью небес. В крупнейших художественных музеях мира можно найти произведения, изображающие сцены из жизни блудного сына. Среди них есть знаменитые рисунки и картины Рембрандта, Рубенса, Дюрера и многих других художников.
Слова и образы из всем известной притчи прочно вошли и в современный язык. Часто можно услышать, как непутевого ребенка называют «блудным сыном» (или дочерью). Люди говорят: «заколоть откормленного теленка» (о любом масштабном пире); «наполнять чрево рожками» (о потреблении банальных, поверхностных или мирских вещей, которые не питают духовно); «жить распутно» (о разгульном или вызывающем образе жизни). Возможно, вы слышали или читали эти фразы, не подозревая об их источнике. Они заимствованы из Библии, из самой известной притчи Иисуса.
Мак-Артур, Джон - История о двух сыновьях - Правда об отце, его сыновьях и шокирующем убийстве
Самара, Благая Весть, 2025. — 272 с.
ISBN: 978-5-7454-1937-9
История о двух сыновьях - Содержание
Благодарности
Введение. Незабываемая история
Часть 1. Притча
Глава 1. Самый удивительный рассказ всех времен
Глава 2. Широкий обзор
Часть 2. Блудный сын
Глава 3. Бессовестная просьба
Глава 4. Позорный поступок
Глава 5. Покаяние
Глава 6. Возвращение
Часть 3. Отец
Глава 7. Прощение
Глава 8. Щедрость
Часть 4. Старший брат
Глава 9. Возмущение
Глава 10. Истинный характер
Часть 5. Эпилог
Глава 11. Шокирующий финал в реальной жизни
Приложение. Рассказанная истина. Учимся находить смысл в притчах
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