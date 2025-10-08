Большинство людей сегодня в той или иной степени знакомо с притчей о блудном сыне, записанной в Евангелии от Луки 15:11-32. Даже те, кто практически ничего не знают о Библии, имеют какое-то представление об этой истории. Ее сюжет и язык глубоко укоренились в нашей духовной жизни и литературных традициях.

Шекспир, например, заимствовал сюжетные линии и мотивы из притчи о блудном сыне и использовал их в пьесе «Венецианский купец» и в исторической хронике «Генрих IV». Великий поэт также неоднократно ссылался на эту притчу в других своих драмах. Артур Салливан положил слова из этого библейского отрывка в основу оратории «Блудный сын», Сергей Прокофьев поставил балет по сюжету притчи, а Бенджамин Бриттен превратил историю о блудном сыне в оперу. Кантри-певец Хэнк Уильямс, находящийся на другом конце музыкального спектра, написал песню «Блудный сын», в которой сравнил возвращение главного героя домой с радостью небес. В крупнейших художественных музеях мира можно найти произведения, изображающие сцены из жизни блудного сына. Среди них есть знаменитые рисунки и картины Рембрандта, Рубенса, Дюрера и многих других художников.

Слова и образы из всем известной притчи прочно вошли и в современный язык. Часто можно услышать, как непутевого ребенка называют «блудным сыном» (или дочерью). Люди говорят: «заколоть откормленного теленка» (о любом масштабном пире); «наполнять чрево рожками» (о потреблении банальных, поверхностных или мирских вещей, которые не питают духовно); «жить распутно» (о разгульном или вызывающем образе жизни). Возможно, вы слышали или читали эти фразы, не подозревая об их источнике. Они заимствованы из Библии, из самой известной притчи Иисуса.

Мак-Артур, Джон - История о двух сыновьях - Правда об отце, его сыновьях и шокирующем убийстве

Самара, Благая Весть, 2025. — 272 с.

ISBN: 978-5-7454-1937-9

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