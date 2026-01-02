Мак-Артур Джон - Толкование книг НЗ - Матфея

Книга Джона Ф. Мак-Артура представляет собой подробное толкование Евангелия от Матфея — одного из ключевых текстов Нового Завета, раскрывающего Иисуса Христа как обещанного Мессию и Царя. Автор последовательно разбирает текст стих за стихом, объясняя его исторический контекст, богословское значение и практическое применение.

Особое внимание уделяется исполнению ветхозаветных пророчеств во Христе, проповеди о Царстве Небесном, Нагорной проповеди, притчам Иисуса и Его учению о подлинной праведности. Мак-Артур показывает, как Евангелие от Матфея раскрывает власть и миссию Иисуса Христа, Его противостояние религиозному формализму и призыв к истинному ученичеству.

Книга также подробно рассматривает страдания, смерть и воскресение Христа, а также Великое поручение, которым завершается Евангелие. Толкование помогает глубже понять структуру и богословскую глубину текста, показывая центральную тему Евангелия — царственное владычество Иисуса Христа.

Книга предназначена для личного изучения Библии, подготовки проповедей, преподавания и углублённого исследования Священного Писания.

Джон Ф. Мак-Артур – Толкование книг Нового Завета – Евангелие от Матфея 1-7

Славянское Евангельское Общество, 2006 г. – 548 с. - ISBN 1-56773-025-6

Джон Ф. Мак-Артур – Толкование книг Нового Завета – Евангелие от Матфея 1-7 - Содержание

Предисловие - Введение - 1. Милосердный Царь (1:1-17) - 2. Девственное рождение (1:18-25) - 3. Глупцы и мудрецы (2:1-12) - 4. Царь исполняет пророчества (2:13-23) - 5. Величайший человек на земле (3:1-6) - 6. Плоды истинного покаяния (3:7-12) - 7. Коронация Царя (3:13-17) - 8. Победа над искушением (4:1-11) - 9. Свет воссиял (4:12-17) - 10. Ловцы людей (4:18-22) - 11. Подтверждение Божественности Царя знамениями (4:23-25) - 12. Проповедь высочайшего Монарха (5:1-2) - 13. Счастливы смиренные (5:3) - 14. Счастливы печальные (5:4) - 15. Счастливы кроткие (5:5) - 16. Счастливы духовно голодные (5:6) - 17. Счастливы милостивые (5:7) - 18. Счастливы святые (5:8) - 19. Счастливы миротворцы (5:9) - 20. Счастливы гонимые (5:10-12) - 21. Соль земли и свет мира (5:13-16) - 22. Христос и закон — часть 1: Превосходство Писания (5:17) - 23. Христос и закон — часть 2: Неизменность Писания (5:18) - 24. Христос и закон — часть 3: Актуальность Писания (5:19) - 25. Христос и закон — часть 4: Цель Писания (5:20) - 26. Мотивы поступков (обзор Матф. 5:21-48) - 27. Кого называть убийцей? (5:21-26) - 28. Кто такой прелюбодей? (5:27-30) - 29. Развод и повторный брак (5:31-32) - 30. Кризис доверия (5:33-37) - 31. Око за око (5:38-42) - 32. Любите врагов ваших (5:43-48) - 33. Нелицемерное даяние (6:1-4) - 34. Нелицемерная молитва (6:5-8) - 35. Молитва Господня — часть 1 (6:9-15) - 36. Молитва Господня — часть 2 (6:9-15) - 37. Нелицемерный пост (6:16-18) - 38. Сокровища на небесах (6:19-24) - 39. Преодоление забот (6:25-34) - 40. Не судите (7:1-6) - 41. Начните любить (7:7-12) - 42. Путь в небо (7:13-14) - 43. Берегитесь лжепророков (7:15-20) - 44. Пустые слова и пустые сердца (7:21-29) - Библиография - Указатель еврейских/арамейских слов - Указатель греческих слов - Указатель на места Св. Писания - Тематический указатель - Указатель имён собственных

Джон Ф. Мак-Артур – Толкование книг Нового Завета – Евангелие от Матфея 8-15

Славянское Евангельское Общество, 2007 г. – 537 с. - ISBN 978-1-56773-026-5

Джон Ф. Мак-Артур – Толкование книг Нового Завета – Евангелие от Матфея 8-15 - Содержание

Предисловие - 1. Власть Иисуса над болезнями (8:1-15) - 2. Что мешает людям прийти к Христу? (8:16-22) - 3. Власть Иисуса над природой (8:23-27) - 4. Власть Иисуса над сверхъестественным (8:28-34) - 5. Власть Иисуса над грехом (9:1-8) - 6. Принятие грешника и отвержение праведника (9:9-17) - 7. Власть Христа над смертью (9:18-26) - 8. Чудеса восстановления зрения и речи (9:27-33а) - 9. Реакция на власть Иисуса (9:33б-35) - 10. Жатва и работники (9:36-38) - 11. Посланники Царя (10:1) - 12. Ученики Господа — часть 1: Пётр (урок по руководству) (10:2а) - 13. Ученики Господа — часть 2: Андрей, Иаков, сын Зеведея, и Иоанн (10:2б) - 14. Ученики Господа — часть 3: Филипп и Варфоломей (Нафанаил) (10:3а) - 15. Ученики Господа — часть 4: Фома и Матфей (10:3б) - 16. Ученики Господа — часть 5: Иаков, сын Алфея, Фаддей (Иуда, сын Иакова), Симон Зилот (10:3в-4а) - 17. Ученики Господа — часть 6: Иуда (10:4б) - 18. Принципы эффективного служения (10:5-15) - 19. Овцы среди волков (10:16-23) - 20. Характеристики ученичества — часть 1 (10:24-31) - 21. Характеристики ученичества — часть 2 (10:32-42) - 22. Преодоление сомнений (11:1-6) - 23. Истинное величие (11:7-15) - 24. Ответ Христу критикой или равнодушием (11:16-24) - 25. Личное приглашение Иисуса (11:25-30) - 26. Господин субботы (12:1-14а) - 27. Божий возлюбленный Слуга (12:14б-21) - 28. Хула на Святого Духа (12:22-32) - 29. Истина о человеческом сердце (12:33-37) - 30. Приговор отвергающим Христа (12:38-42) - 31. Исправление или взаимоотношения? (12:43-50) - 32. Царство и Евангелие — часть 1 (13:1-17) - 33. Царство и Евангелие — часть 2: толкование притчи (13:18-23) - 34. Царство и мир (13:24-43) - 35. Вход в Царство (13:44-46) - 36. Суд и провозглашение (13:47-52) - 37. Сила неверия (13:53-58) - 38. Страх, ведущий к отвержению Христа (14:1-13) - 39. Чудесное насыщение (14:14-21) - 40. Поклонение Божьему Сыну (14:22-33) - 41. Пустое поклонение: смешение человеческих преданий и Божьего учения (14:34–15:20) - 42. Свойство великой веры (15:21-28) - 43. Сострадание к внешним (15:29-39) - Библиография - Указатель еврейских/арамейских слов - Указатель греческих слов - Указатель на места Св. Писания - Тематический указатель - Указатель имён собственных

Джон Ф. Мак-Артур (мл.) – Толкование книг Нового Завета – Евангелие от Матфея 16-23

Славянское Евангельское Общество, 2008 г. – 480 с. - ISBN 978-1-56773-028-0

Джон Ф. Мак-Артур (мл.) – Толкование книг Нового Завета – Евангелие от Матфея 16-23 - Содержание

Содержание - Предисловие - 1. Слепые, которые никогда не прозреют (16:1-4) - 2. Слепые, которые прозрели (16:5-12) - 3. Высшее исповедание (16:13-17) - 4. Церковь, которую созидает Христос (16:18-20) - 5. Оскорбление Христа (16:21-23) - 6. Победа через поражение: парадокс ученичества (16:24-27) - 7. Обещание и предупреждение о Втором пришествии (16:27-28) - 8. Предвозвестие Второго пришествия (17:1-13) - 9. Сила веры (17:14-21) - 10. Гражданский долг верующего (17:22-27) - 11. Вход в Царство (18:1-4) - 12. Опасность склонения христианина к греху (18:5-9) - 13. Забота о Божьих детях (18:10-14) - 14. Наказание Божьих детей (18:15-20) - 15. Урок прощения (18:21-35) - 16. Учение Иисуса о разводе (19:1-12) - 17. Любовь Иисуса к детям (19:13-15) - 18. Как обрести вечную жизнь (19:16-22) - 19. Нищета богатства и богатство нищеты (19:23-29) - 20. Равенство в Царстве (19:30–20:16) - 21. Страдания Христа (20:17-19) - 22. Как быть великим в Царстве (20:20-28) - 23. Видящие слепые (20:29-34) - 24. Простая коронация Христа (21:1-11) - 25. Очищение осквернённого храма (21:12-17) - 26. Участь смоковницы (21:18-22) - 27. Власть Иисуса (21:23-32) - 28. Суд над отвергающими Христа (21:33-46) - 29. Ответ на царское приглашение (22:1-14) - 30. Наша обязанность перед Богом и властями (22:15-22) - 31. Бог живых (22:23-33) - 32. Великая заповедь (22:34-40) - 33. Чей Сын Христос? (22:41-46) - 34. Характер ложных духовных вождей (23:1-12) - 35. Осуждение ложных духовных вождей — часть 1: провозглашение осуждения (23:13-33) - 36. Осуждение ложных духовных вождей — часть 2: объявление приговора (23:34-36) - 37. Последние слова Иисуса к Израилю (23:37-39) - Библиография - Указатель еврейских/арамейских слов - Указатель греческих слов - Указатель на места Св. Писания - Тематический указатель

Джон Ф. Мак-Артур (мл.) – Толкование книг Нового Завета – Евангелие от Матфея 24-28

Славянское Евангельское Общество, 2008 г. – 410 с. - ISBN 978-1-56773-088-4

Джон Ф. Мак-Артур (мл.) – Толкование книг Нового Завета – Евангелие от Матфея 24-28