Мак-Артур - Учебная Библия с комментариями

Господь как Спаситель и жертва за грех. Это сущность и Ветхого Завета, который, как говорил Иисус, вещал о Нём в образах и пророчествах, и Нового, который повествует о Его пришествии. Обещание благословения зависит от благодати и милости, даруемой грешнику. Благодать означает, что обвинение в грехе снимается с грешника. Такое прощение зависит от уплаты наказания за грех для удовлетворения справедливости. Это требует замещения, то есть чьей-то смерти взамен на жизнь грешника. Единственно достойной, избранной Богом заменой был Иисус. Спасение всегда идёт одним и тем же путём благодати как в ветхозаветные, так и в новозаветные времена. Когда раскаявшийся и убеждённый в своей неспособности спасти себя от заслуженного суда и Божественного гнева грешник приходит к Богу и молит о милости, он получает обещанное Богом прощение. Тогда же Бог объявляет его праведным, потому что ему засчитываются жертва и послушание Христа. В Ветхом Завете Бог таким же образом оправдывал грешников ещё до совершения Христом дела искупления. Поэтому во всей истории искупления существует связь благодати и спасения. Различные заветы, обеты и эпохи не нарушают этой связи; не нарушает её и разрыв между Израилем, народом- свидетелем Ветхого Завета, и Церковью, народом-свидетелем Нового Завета. Связь событий сохранена на кресте Голгофы, который не был разрывом в плане Бога. Но именно на него указывает всё остальное.

Через весь Ветхий Завет проходит обещание Спасителя и искупительной жертвы. В Бытии Он — Семя женщины, Которое погубит сатану. В книге пророка Захарии Он — Тот Пронзённый, на Которого воззрит Израиль, и посредством Которого Бог даёт прощение всем, кто стенает под игом своих грехов. Именно Он олицетворяет образы системы жертвоприношений в законе Моисея. Он — заместительная Жертва, о Которой говорили пророки. Во всём Ветхом Завете Он — Мессия, Который умрёт за грехи Своего народа. Тема Господа-Спасителя как жертвы за грех представлена от начала и до конца Ветхого Завета. Лишь благодаря Его великой жертве Бог милостиво прощает раскаявшихся верующих. В Новом Завете Господь-Спаситель пришёл и принёс обещанную жертву за грех на кресте. Исполнив всю праведность Своей совершенной жизнью, Он завершил правосудие Своей смертью. Таким образом, Сам Бог стал искуплением за грех, уплатив немыслимую с человеческой точки зрения цену. Теперь по Своей великой милости Он восполняет всё потребное для Своего народа, чтобы тот мог быть объектом Его благоволения. Именно это подразумевает Священное Писание, когда говорит о спасении по благодати.

Учебная Библия с комментариями Джона Мак-Артура

Славянское Евангельское Общество, 2010, 2250 стр.

ISBN 978-1-56773-009-8

Учебная Библия с комментариями Джона Мак-Артура - Содержание

Указатель таблиц и карт

Введение в Библию

Предисловие

Как появилась Библия

Как изучать Библию

Предисловие к русскому изданию

Перекрёстные ссылки

Список сокращений

Сокращения книг Библии

Развитие откровения

Ветхий Завет и примечания

Введение в Пятикнижие

Хронология патриархов и судей Ветхого Завета

Согласование книг Царств и Паралипоменон

Введение в книги пророков

Хронология царей и пророков Ветхого Завета

Книга Бытие

Книга Исход

Книга Левит

Книга Числа

Книга Второзаконие

Книга Иисуса Навина

Книга Судей Израилевых

Книга Руфь

1- я книга Царств

2- я книга Царств

3- я книга Царств

4- я книга Царств

1-я книга Паралипоменон

2-я книга Паралипоменон

Книга Ездры

Книга Неемии

Книга Есфирь

Книга Иова

Псалтирь

Книга Притчей Соломона

Книга Екклесиаста

Книга Песнь Песней

Книга пророка Исаии

Книга пророка Иеремии

Книга Плач Иеремии

Книга пророка Иезекииля

Книга пророка Даниила

Книга пророка Осии

Книга пророка Иоиля

Книга пророка Амоса

Книга пророка Авдия

Книга пророка Ионы

Книга пророка Михея

Книга пророка Наума

Книга пророка Аввакума

Книга пророка Софонии

Книга пророка Аггея

Книга пророка Захарии

Книга пророка Малахии

Период между Заветами

Хронология событий в период между Заветами

Новый Завет и примечания

Введение к Евангелиям

Хронология Нового Завета

Согласование Евангелий

Краткий обзор жизни Христа

Краткий обзор служения Христа

Пасхи в служении Христа

Страстная неделя Христа

Евангелие от Матфея

Евангелие от Марка

Евангелие от Луки

Евангелие от Иоанна

Деяния Апостолов

Послание Иакова

1- е послание Петра

2- е послание Петра

1-е послание Иоанна

2- е послание Иоанна

3- е послание Иоанна

Послание Иуды

Послание к Римлянам

1- е послание Коринфянам

2- е послание Коринфянам

Послание к Галатам

Послание к Ефесянам

Послание к Филиппийцам

Послание к Колоссянам

1- е послание к Фессалоникийцам

2- е послание к Фессалоникийцам

1- е послание к Тимофею

2- е послание к Тимофею

Послание к Титу

Послание к Филимону

Послание к Евреям

Книга Откровение

Приложения

Тематический указатель

План чтения Библии за год

Природа истинной спасающей веры

Обзор богословия

Деньги и единицы измерения

Учебная Библия с комментариями Джона Мак-Артура - Предисловие

Зачем писать учебную Библию? Ответ на этот вопрос вытекает из разговора между Филиппом и эфиоплянином в Деян. 8:30-31:

Филипп подошёл и услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним.

Мне хотелось бы помочь читателю понять Священное Писание, подобно тому, как Филипп помог евнуху. Учебная Библия даёт мне такую возможность. Хотя я лично несу полную ответственность за все пояснения в этой учебной Библии, ибо они шли от меня и через меня, работа такой важности, требующая предельной точности, не могла бы быть выполнена надлежащим образом без коллектива преданных сотрудников, посвятивших себя этому большому проекту и стремившихся к высокому качеству в работе. Этот коллектив состоял из многих людей — и все они заслужили похвалы и благодарности. Я очень признателен моему другу и сотруднику доктору Ричарду Мейхью, первому вице-президенту и декану Мастерз Семинарии, за участие в этом проекте как координатора, исследователя Нового и Ветхого Завета, редактора и консультанта. Его писательские способности, удивительный дар руководства и глубокое знание Писания в совокупности с нашим богословским единомыслием внесли огромный вклад в это партнёрство. Активное участие в исследовании оригиналов и проработке первичного материала для учебных пояснений к Ветхому Завету приняли преподаватели Мастерз Семинарии. Используя материал этих исследований как основу, я обрабатывал пояснения, доводя их до конечной формы. Поэтому я хочу выразить благодарность д-ру Ирву Бузенитсу, д-ру Трэверу Крейгену, профессору Дэвиду Дьюэлу, профессору Кейту Эссексу, д-ру Ричарду Мейхью, д-ру Лэрри Петтегрю, д-ру Джиму Расскапу, профессору Джиму Ститцингеру, д-ру Роберту Томасу и д-ру Джорджу Земеку.

Так как в течение последних 28 лет я изучал и объяснил в проповедях почти весь Новый Завет, в пояснения к Новому Завету были включены мои собственные исследования. Коллектив преподавателей Мастерз Семинарии и редакторов служения «Благодать вам», которые редактируют мои книги, взялся за работу по отбору разнородных частей из моего исследования для учебных пояснений. Таким образом, используя этот черновик, я довёл материал до его окончательной формы. За помощь в работе над Новым Заветом хочу поблагодарить доктора Билла Баррика, Дэвида Дугласа, Дэвида Иноса, д-ра Дэвида Фарнелла, Фила Джонсона, Гарри Кнуссмана, Ричарда Мейхью, Тома Пеннингтона, д-ра Лэрри Петтегрю и Майкла Тейлора. Хочу особо отметить корректоров за их старания в тщательной проверке всего материала и ссылок на стихи Писания. Их труд был крайне необходим. Хочу также выразить благодарность Денису Свонсону и Роберту Уайту из Мастерз Семинарии, Дейву Иносу и Алласину Мориамизу из служения «Благодать вам» и Джуне Ганден и корректорам из «Peachtree Editorial and Proofreading Service». Около 2400 страниц пояснений нужно было ввести в компьютер и внести в них исправления после каждой из шести редакций. Секретари из Мастерз Семинарии, церкви Благодати и служения «Благодать вам» усердно поработали над этим огромным заданием в напряжённом графике, чтобы уложиться в сроки. К тому же материал в основном состоял из печатного или рукописного текста, и мой плохо читающийся почерк приходилось долго расшифровывать. Поэтому к своим обязанностям они милостиво прибавили ещё и эту задачу. То же сделали и все остальные члены коллектива.

Джон Мак-Артур