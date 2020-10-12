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Библия учебная с комментариями Мак-Артура

Мак-Артур - Учебная Библия с комментариями
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Educational
Господь как Спаситель и жертва за грех. Это сущность и Ветхого Завета, который, как говорил Иисус, вещал о Нём в образах и пророчествах, и Нового, который повествует о Его пришествии. Обещание благословения зависит от благодати и милости, даруемой грешнику. Благодать означает, что обвинение в грехе снимается с грешника. Такое прощение зависит от уплаты наказания за грех для удовлетворения справедливости. Это требует замещения, то есть чьей-то смерти взамен на жизнь грешника. Единственно достойной, избранной Богом заменой был Иисус. Спасение всегда идёт одним и тем же путём благодати как в ветхозаветные, так и в новозаветные времена. Когда раскаявшийся и убеждённый в своей неспособности спасти себя от заслуженного суда и Божественного гнева грешник приходит к Богу и молит о милости, он получает обещанное Богом прощение. Тогда же Бог объявляет его праведным, потому что ему засчитываются жертва и послушание Христа. В Ветхом Завете Бог таким же образом оправдывал грешников ещё до совершения Христом дела искупления. Поэтому во всей истории искупления существует связь благодати и спасения. Различные заветы, обеты и эпохи не нарушают этой связи; не нарушает её и разрыв между Израилем, народом- свидетелем Ветхого Завета, и Церковью, народом-свидетелем Нового Завета. Связь событий сохранена на кресте Голгофы, который не был разрывом в плане Бога. Но именно на него указывает всё остальное.
Через весь Ветхий Завет проходит обещание Спасителя и искупительной жертвы. В Бытии Он — Семя женщины, Которое погубит сатану. В книге пророка Захарии Он — Тот Пронзённый, на Которого воззрит Израиль, и посредством Которого Бог даёт прощение всем, кто стенает под игом своих грехов. Именно Он олицетворяет образы системы жертвоприношений в законе Моисея. Он — заместительная Жертва, о Которой говорили пророки. Во всём Ветхом Завете Он — Мессия, Который умрёт за грехи Своего народа. Тема Господа-Спасителя как жертвы за грех представлена от начала и до конца Ветхого Завета. Лишь благодаря Его великой жертве Бог милостиво прощает раскаявшихся верующих. В Новом Завете Господь-Спаситель пришёл и принёс обещанную жертву за грех на кресте. Исполнив всю праведность Своей совершенной жизнью, Он завершил правосудие Своей смертью. Таким образом, Сам Бог стал искуплением за грех, уплатив немыслимую с человеческой точки зрения цену. Теперь по Своей великой милости Он восполняет всё потребное для Своего народа, чтобы тот мог быть объектом Его благоволения. Именно это подразумевает Священное Писание, когда говорит о спасении по благодати.

Учебная Библия с комментариями Джона Мак-Артура

Славянское Евангельское Общество, 2010, 2250 стр.
ISBN 978-1-56773-009-8

Учебная Библия с комментариями Джона Мак-Артура - Содержание

  • Указатель таблиц и карт
  • Введение в Библию
  • Предисловие
  • Как появилась Библия
  • Как изучать Библию
  • Предисловие к русскому изданию
  • Перекрёстные ссылки
  • Список сокращений
  • Сокращения книг Библии
  • Развитие откровения
Ветхий Завет и примечания
  • Введение в Пятикнижие
  • Хронология патриархов и судей Ветхого Завета
  • Согласование книг Царств и Паралипоменон
  • Введение в книги пророков
  • Хронология царей и пророков Ветхого Завета
  • Книга Бытие
  • Книга Исход
  • Книга Левит
  • Книга Числа
  • Книга Второзаконие
  • Книга Иисуса Навина
  • Книга Судей Израилевых
  • Книга Руфь
  • 1- я книга Царств
  • 2- я книга Царств
  • 3- я книга Царств
  • 4- я книга Царств
  • 1-я книга Паралипоменон
  • 2-я книга Паралипоменон
  • Книга Ездры
  • Книга Неемии
  • Книга Есфирь
  • Книга Иова
  • Псалтирь
  • Книга Притчей Соломона
  • Книга Екклесиаста
  • Книга Песнь Песней
  • Книга пророка Исаии
  • Книга пророка Иеремии
  • Книга Плач Иеремии
  • Книга пророка Иезекииля
  • Книга пророка Даниила
  • Книга пророка Осии
  • Книга пророка Иоиля
  • Книга пророка Амоса
  • Книга пророка Авдия
  • Книга пророка Ионы
  • Книга пророка Михея
  • Книга пророка Наума
  • Книга пророка Аввакума
  • Книга пророка Софонии
  • Книга пророка Аггея
  • Книга пророка Захарии
  • Книга пророка Малахии
Период между Заветами
  • Хронология событий в период между Заветами
Новый Завет и примечания
  • Введение к Евангелиям
  • Хронология Нового Завета
  • Согласование Евангелий
  • Краткий обзор жизни Христа
  • Краткий обзор служения Христа
  • Пасхи в служении Христа
  • Страстная неделя Христа
  • Евангелие от Матфея
  • Евангелие от Марка
  • Евангелие от Луки
  • Евангелие от Иоанна
  • Деяния Апостолов
  • Послание Иакова
  • 1- е послание Петра
  • 2- е послание Петра
  • 1-е послание Иоанна
  • 2- е послание Иоанна
  • 3- е послание Иоанна
  • Послание Иуды
  • Послание к Римлянам
  • 1- е послание Коринфянам
  • 2- е послание Коринфянам
  • Послание к Галатам
  • Послание к Ефесянам
  • Послание к Филиппийцам
  • Послание к Колоссянам
  • 1- е послание к Фессалоникийцам
  • 2- е послание к Фессалоникийцам
  • 1- е послание к Тимофею
  • 2- е послание к Тимофею
  • Послание к Титу
  • Послание к Филимону
  • Послание к Евреям
  • Книга Откровение
Приложения
  • Тематический указатель
  • План чтения Библии за год
  • Природа истинной спасающей веры
  • Обзор богословия
  • Деньги и единицы измерения

Учебная Библия с комментариями Джона Мак-Артура - Предисловие

Зачем писать учебную Библию? Ответ на этот вопрос вытекает из разговора между Филиппом и эфиоплянином в Деян. 8:30-31:
Филипп подошёл и услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним.
Мне хотелось бы помочь читателю понять Священное Писание, подобно тому, как Филипп помог евнуху. Учебная Библия даёт мне такую возможность. Хотя я лично несу полную ответственность за все пояснения в этой учебной Библии, ибо они шли от меня и через меня, работа такой важности, требующая предельной точности, не могла бы быть выполнена надлежащим образом без коллектива преданных сотрудников, посвятивших себя этому большому проекту и стремившихся к высокому качеству в работе. Этот коллектив состоял из многих людей — и все они заслужили похвалы и благодарности. Я очень признателен моему другу и сотруднику доктору Ричарду Мейхью, первому вице-президенту и декану Мастерз Семинарии, за участие в этом проекте как координатора, исследователя Нового и Ветхого Завета, редактора и консультанта. Его писательские способности, удивительный дар руководства и глубокое знание Писания в совокупности с нашим богословским единомыслием внесли огромный вклад в это партнёрство. Активное участие в исследовании оригиналов и проработке первичного материала для учебных пояснений к Ветхому Завету приняли преподаватели Мастерз Семинарии. Используя материал этих исследований как основу, я обрабатывал пояснения, доводя их до конечной формы. Поэтому я хочу выразить благодарность д-ру Ирву Бузенитсу, д-ру Трэверу Крейгену, профессору Дэвиду Дьюэлу, профессору Кейту Эссексу, д-ру Ричарду Мейхью, д-ру Лэрри Петтегрю, д-ру Джиму Расскапу, профессору Джиму Ститцингеру, д-ру Роберту Томасу и д-ру Джорджу Земеку.
Так как в течение последних 28 лет я изучал и объяснил в проповедях почти весь Новый Завет, в пояснения к Новому Завету были включены мои собственные исследования. Коллектив преподавателей Мастерз Семинарии и редакторов служения «Благодать вам», которые редактируют мои книги, взялся за работу по отбору разнородных частей из моего исследования для учебных пояснений. Таким образом, используя этот черновик, я довёл материал до его окончательной формы. За помощь в работе над Новым Заветом хочу поблагодарить доктора Билла Баррика, Дэвида Дугласа, Дэвида Иноса, д-ра Дэвида Фарнелла, Фила Джонсона, Гарри Кнуссмана, Ричарда Мейхью, Тома Пеннингтона, д-ра Лэрри Петтегрю и Майкла Тейлора. Хочу особо отметить корректоров за их старания в тщательной проверке всего материала и ссылок на стихи Писания. Их труд был крайне необходим. Хочу также выразить благодарность Денису Свонсону и Роберту Уайту из Мастерз Семинарии, Дейву Иносу и Алласину Мориамизу из служения «Благодать вам» и Джуне Ганден и корректорам из «Peachtree Editorial and Proofreading Service». Около 2400 страниц пояснений нужно было ввести в компьютер и внести в них исправления после каждой из шести редакций. Секретари из Мастерз Семинарии, церкви Благодати и служения «Благодать вам» усердно поработали над этим огромным заданием в напряжённом графике, чтобы уложиться в сроки. К тому же материал в основном состоял из печатного или рукописного текста, и мой плохо читающийся почерк приходилось долго расшифровывать. Поэтому к своим обязанностям они милостиво прибавили ещё и эту задачу. То же сделали и все остальные члены коллектива.
Джон Мак-Артур
Views 4 396
Rating 4.1 / 5
Added 12.10.2020
Author brat Andron
Rate this publication:
4.1/5 (5)

Comments (8 comments)

P
pavelb89 8 months ago

Скажите, а оглавление в электронной версии Библии есть?
E
esxatos 8 months ago

В наших файлах всегда есть букмарки - интерактивное оглавление - левый блок файла.
K
kvital 3 years ago

Братья, спасибо вам за кропотливую работу. Представляю, как это тяжело. Спасибо за ценный труд!

 

 
B
brat Alex Klimenko 5 years ago

спасибо за труды
V
volodyanikolaev 5 years ago

Спасибо за ваш труд! Только стоило ли так мучится?)))
E
esxatos 5 years ago

Над М-артуром точно не стоило... Но уж если начали....
S
Shantis 2 years ago

А что не так с Мак-Артуром?
E
esxatos 5 years ago

У нас в клубе еще никогда не было такого тяжелого для изготовления файла - печать просто ужасная близко к корешку, около двух месяцев шел процесс... Слава Тебе, Господи, что все закончилось!

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