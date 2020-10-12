Мак-Артур - Учебная Библия с комментариями

Библия учебная с комментариями Мак-Артура
Господь как Спаситель и жертва за грех. Это сущность и Ветхого Завета, который, как говорил Иисус, вещал о Нём в образах и пророчествах, и Нового, который повествует о Его пришествии. Обещание благословения зависит от благодати и милости, даруемой грешнику. Благодать означает, что обвинение в грехе снимается с грешника. Такое прощение зависит от уплаты наказания за грех для удовлетворения справедливости. Это требует замещения, то есть чьей-то смерти взамен на жизнь грешника. Единственно достойной, избранной Богом заменой был Иисус. Спасение всегда идёт одним и тем же путём благодати как в ветхозаветные, так и в новозаветные времена. Когда раскаявшийся и убеждённый в своей неспособности спасти себя от заслуженного суда и Божественного гнева грешник приходит к Богу и молит о милости, он получает обещанное Богом прощение. Тогда же Бог объявляет его праведным, потому что ему засчитываются жертва и послушание Христа. В Ветхом Завете Бог таким же образом оправдывал грешников ещё до совершения Христом дела искупления. Поэтому во всей истории искупления существует связь благодати и спасения. Различные заветы, обеты и эпохи не нарушают этой связи; не нарушает её и разрыв между Израилем, народом- свидетелем Ветхого Завета, и Церковью, народом-свидетелем Нового Завета. Связь событий сохранена на кресте Голгофы, который не был разрывом в плане Бога. Но именно на него указывает всё остальное.
Через весь Ветхий Завет проходит обещание Спасителя и искупительной жертвы. В Бытии Он — Семя женщины, Которое погубит сатану. В книге пророка Захарии Он — Тот Пронзённый, на Которого воззрит Израиль, и посредством Которого Бог даёт прощение всем, кто стенает под игом своих грехов. Именно Он олицетворяет образы системы жертвоприношений в законе Моисея. Он — заместительная Жертва, о Которой говорили пророки. Во всём Ветхом Завете Он — Мессия, Который умрёт за грехи Своего народа. Тема Господа-Спасителя как жертвы за грех представлена от начала и до конца Ветхого Завета. Лишь благодаря Его великой жертве Бог милостиво прощает раскаявшихся верующих. В Новом Завете Господь-Спаситель пришёл и принёс обещанную жертву за грех на кресте. Исполнив всю праведность Своей совершенной жизнью, Он завершил правосудие Своей смертью. Таким образом, Сам Бог стал искуплением за грех, уплатив немыслимую с человеческой точки зрения цену. Теперь по Своей великой милости Он восполняет всё потребное для Своего народа, чтобы тот мог быть объектом Его благоволения. Именно это подразумевает Священное Писание, когда говорит о спасении по благодати.
Учебная Библия с комментариями Джона Мак-Артура
Славянское Евангельское Общество, 2010, 2250 стр.
ISBN 978-1-56773-009-8
Учебная Библия с комментариями Джона Мак-Артура - Содержание
- Указатель таблиц и карт
- Введение в Библию
- Предисловие
- Как появилась Библия
- Как изучать Библию
- Предисловие к русскому изданию
- Перекрёстные ссылки
- Список сокращений
- Сокращения книг Библии
- Развитие откровения
Ветхий Завет и примечания
- Введение в Пятикнижие
- Хронология патриархов и судей Ветхого Завета
- Согласование книг Царств и Паралипоменон
- Введение в книги пророков
- Хронология царей и пророков Ветхого Завета
- Книга Бытие
- Книга Исход
- Книга Левит
- Книга Числа
- Книга Второзаконие
- Книга Иисуса Навина
- Книга Судей Израилевых
- Книга Руфь
- 1- я книга Царств
- 2- я книга Царств
- 3- я книга Царств
- 4- я книга Царств
- 1-я книга Паралипоменон
- 2-я книга Паралипоменон
- Книга Ездры
- Книга Неемии
- Книга Есфирь
- Книга Иова
- Псалтирь
- Книга Притчей Соломона
- Книга Екклесиаста
- Книга Песнь Песней
- Книга пророка Исаии
- Книга пророка Иеремии
- Книга Плач Иеремии
- Книга пророка Иезекииля
- Книга пророка Даниила
- Книга пророка Осии
- Книга пророка Иоиля
- Книга пророка Амоса
- Книга пророка Авдия
- Книга пророка Ионы
- Книга пророка Михея
- Книга пророка Наума
- Книга пророка Аввакума
- Книга пророка Софонии
- Книга пророка Аггея
- Книга пророка Захарии
- Книга пророка Малахии
Период между Заветами
- Хронология событий в период между Заветами
Новый Завет и примечания
- Введение к Евангелиям
- Хронология Нового Завета
- Согласование Евангелий
- Краткий обзор жизни Христа
- Краткий обзор служения Христа
- Пасхи в служении Христа
- Страстная неделя Христа
- Евангелие от Матфея
- Евангелие от Марка
- Евангелие от Луки
- Евангелие от Иоанна
- Деяния Апостолов
- Послание Иакова
- 1- е послание Петра
- 2- е послание Петра
- 1-е послание Иоанна
- 2- е послание Иоанна
- 3- е послание Иоанна
- Послание Иуды
- Послание к Римлянам
- 1- е послание Коринфянам
- 2- е послание Коринфянам
- Послание к Галатам
- Послание к Ефесянам
- Послание к Филиппийцам
- Послание к Колоссянам
- 1- е послание к Фессалоникийцам
- 2- е послание к Фессалоникийцам
- 1- е послание к Тимофею
- 2- е послание к Тимофею
- Послание к Титу
- Послание к Филимону
- Послание к Евреям
- Книга Откровение
Приложения
- Тематический указатель
- План чтения Библии за год
- Природа истинной спасающей веры
- Обзор богословия
- Деньги и единицы измерения
Учебная Библия с комментариями Джона Мак-Артура - Предисловие
Зачем писать учебную Библию? Ответ на этот вопрос вытекает из разговора между Филиппом и эфиоплянином в Деян. 8:30-31:
Филипп подошёл и услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним.
Мне хотелось бы помочь читателю понять Священное Писание, подобно тому, как Филипп помог евнуху. Учебная Библия даёт мне такую возможность. Хотя я лично несу полную ответственность за все пояснения в этой учебной Библии, ибо они шли от меня и через меня, работа такой важности, требующая предельной точности, не могла бы быть выполнена надлежащим образом без коллектива преданных сотрудников, посвятивших себя этому большому проекту и стремившихся к высокому качеству в работе. Этот коллектив состоял из многих людей — и все они заслужили похвалы и благодарности. Я очень признателен моему другу и сотруднику доктору Ричарду Мейхью, первому вице-президенту и декану Мастерз Семинарии, за участие в этом проекте как координатора, исследователя Нового и Ветхого Завета, редактора и консультанта. Его писательские способности, удивительный дар руководства и глубокое знание Писания в совокупности с нашим богословским единомыслием внесли огромный вклад в это партнёрство. Активное участие в исследовании оригиналов и проработке первичного материала для учебных пояснений к Ветхому Завету приняли преподаватели Мастерз Семинарии. Используя материал этих исследований как основу, я обрабатывал пояснения, доводя их до конечной формы. Поэтому я хочу выразить благодарность д-ру Ирву Бузенитсу, д-ру Трэверу Крейгену, профессору Дэвиду Дьюэлу, профессору Кейту Эссексу, д-ру Ричарду Мейхью, д-ру Лэрри Петтегрю, д-ру Джиму Расскапу, профессору Джиму Ститцингеру, д-ру Роберту Томасу и д-ру Джорджу Земеку.
Так как в течение последних 28 лет я изучал и объяснил в проповедях почти весь Новый Завет, в пояснения к Новому Завету были включены мои собственные исследования. Коллектив преподавателей Мастерз Семинарии и редакторов служения «Благодать вам», которые редактируют мои книги, взялся за работу по отбору разнородных частей из моего исследования для учебных пояснений. Таким образом, используя этот черновик, я довёл материал до его окончательной формы. За помощь в работе над Новым Заветом хочу поблагодарить доктора Билла Баррика, Дэвида Дугласа, Дэвида Иноса, д-ра Дэвида Фарнелла, Фила Джонсона, Гарри Кнуссмана, Ричарда Мейхью, Тома Пеннингтона, д-ра Лэрри Петтегрю и Майкла Тейлора. Хочу особо отметить корректоров за их старания в тщательной проверке всего материала и ссылок на стихи Писания. Их труд был крайне необходим. Хочу также выразить благодарность Денису Свонсону и Роберту Уайту из Мастерз Семинарии, Дейву Иносу и Алласину Мориамизу из служения «Благодать вам» и Джуне Ганден и корректорам из «Peachtree Editorial and Proofreading Service». Около 2400 страниц пояснений нужно было ввести в компьютер и внести в них исправления после каждой из шести редакций. Секретари из Мастерз Семинарии, церкви Благодати и служения «Благодать вам» усердно поработали над этим огромным заданием в напряжённом графике, чтобы уложиться в сроки. К тому же материал в основном состоял из печатного или рукописного текста, и мой плохо читающийся почерк приходилось долго расшифровывать. Поэтому к своим обязанностям они милостиво прибавили ещё и эту задачу. То же сделали и все остальные члены коллектива.
Джон Мак-Артур
Скажите, а оглавление в электронной версии Библии есть?
В наших файлах всегда есть букмарки - интерактивное оглавление - левый блок файла.
Братья, спасибо вам за кропотливую работу. Представляю, как это тяжело. Спасибо за ценный труд!
спасибо за труды
Спасибо за ваш труд! Только стоило ли так мучится?)))
Над М-артуром точно не стоило... Но уж если начали....
А что не так с Мак-Артуром?
У нас в клубе еще никогда не было такого тяжелого для изготовления файла - печать просто ужасная близко к корешку, около двух месяцев шел процесс... Слава Тебе, Господи, что все закончилось!