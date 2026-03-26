Мак-Артур Джон - Возвращение к пасторскому служению

Мак-Артур - Возвращение к пасторскому служению
В книге обрисованы четыре категории проблем, освещенные с точки зрения Библии и с точки зрения их практического решения. Это: 1) библейский характер и сущность пасторского служения; 2) подготовка, которая, согласно Библии, необходима человеку, чтобы стать пастором; 3) личные качества человека, который становится пастором; и 4) определенная в Библии приоритетность видов деятельности, которые входят в пасторское служение. Основная задача сборника — ответить на вопрос: «Как согласовать современное служение с библейскими заповедями?» Мы надеемся, что освещение этих вопросов в сборнике «Возвращение к пасторскому служению» поможет повысить духовность Тела Христова.
Так как в пасторском служении громадную роль играет молитва, в раздел о «личных качествах» включены две главы, посвященные этой стороне жизни пастора. В одной из них рассматривается прежде всего — хоть и не исключительно — собственная молитвенная жизнь пастора, а в другой — молитва в жизни церкви. Конечно, невозможно провести четкое разграничение между этими двумя типами молитвы, но мы разделили их, тем самым подчеркнув чрезвычайную важность проблемы.
Джон Мак-Артур младший - Возвращение к пасторскому служению: формирование современного служения по библейским образцам
Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2003. — 381 с.
ISBN 5-7454-0793-Х.
Переведено с издания
REDISCOVERING PASTORAL MINISTRY: shaping contemporary ministry with Biblical mandates
by John MacArthur, Jr. and the Master's Seminary Faculty
WORD PUBLISHING DALLAS
Переводчик О. А. Рыбакова
Джон Мак-Артур младший - Возвращение к пасторскому служению: формирование современного служения по библейским образцам - Содержание
Предисловие
Введение
Часть I. Библейский подход
1.Возвращение к пасторскому служению - Ричард Л. Мэйхью
2.Каким должен быть пастор и как он должен себя вести? - Джон Мак-Артур мл.
3.Пасторское служение в истории - Джеймс Ф. Ститцингер
4.Библейский подход к пасторскому служению - Алекс Д. Монтойя
Часть II. Перспективы подготовки пасторов
5.Особенности характера пастора - Джон Мак-Артур мл.
6.Призвание к пасторскому служению - Джеймс М. Джордж
7.Воспитание пастора - Ирвин А. Басениц
8.Рукоположение пастора - Ричард Л. Мэйхью
Часть III. Личность пастора
9.Семья пастора - Ричард Л. Мэйхью
10.Молитвенная жизнь пастора — личная - Джеймс Э. Росскап
11.Молитвенная жизнь пастора — служение - Дональд Дж. Макдауэлл
12.Подготовка пастора - Джон Мак-Артур мл. и Роберт Л. Томас
13.Сострадание пастора к людям - Дэвид Ч.Дьюэл
Часть IV. Перспективы пастора
14.Поклонение - Джон Мак-Артур мл.
15.Проповедь - Джон Мак-Артур мл.
16.Пример для подражания - Джордж Дж. Земек
17.Руководство - Алекс Д. Монтойя
18.Благовестие - Алекс Д. Монтойя
19.Обучение - С. Лэнс Куинн
20.Надзор и увещевание - Ричард Л. Мэйхью
21.Совершение таинств - Джон Мак-Артур мл.
22.Ответы на часто задаваемые вопросы - Джон Мак-Артур мл.
Материал для дополнительного чтения
Приложение 1. Положение о вероисповедании
Приложение 2. Анкета кандидата на рукоположение
Приложение 3. Вопросы к рукоположению
Предметный указатель
Именной указатель
Указатель стихов из Библии
Сотрудники Семинарии Господа, которые внесли вклад в создание этой книги
No comments yet. Be the first!