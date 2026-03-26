Мак-Артур Джон - Возвращение к пасторскому служению

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

В книге обрисованы четыре категории проблем, освещенные с точки зрения Библии и с точки зрения их практического решения. Это: 1) библейский характер и сущность пасторского служения; 2) подготовка, которая, согласно Библии, необходима человеку, чтобы стать пастором; 3) личные качества человека, который становится пастором; и 4) определенная в Библии приоритетность видов деятельности, которые входят в пасторское служение. Основная задача сборника — ответить на вопрос: «Как согласовать современное служение с библейскими заповедями?» Мы надеемся, что освещение этих вопросов в сборнике «Возвращение к пасторскому служению» поможет повысить духовность Тела Христова.

Так как в пасторском служении громадную роль играет молитва, в раздел о «личных качествах» включены две главы, посвященные этой стороне жизни пастора. В одной из них рассматривается прежде всего — хоть и не исключительно — собственная молитвенная жизнь пастора, а в другой — молитва в жизни церкви. Конечно, невозможно провести четкое разграничение между этими двумя типами молитвы, но мы разделили их, тем самым подчеркнув чрезвычайную важность проблемы.

Джон Мак-Артур младший - Возвращение к пасторскому служению: формирование современного служения по библейским образцам

Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2003. — 381 с.

ISBN 5-7454-0793-Х.

Переведено с издания

REDISCOVERING PASTORAL MINISTRY: shaping contemporary ministry with Biblical mandates

by John MacArthur, Jr. and the Master's Seminary Faculty

WORD PUBLISHING DALLAS

Переводчик О. А. Рыбакова

Джон Мак-Артур младший - Возвращение к пасторскому служению: формирование современного служения по библейским образцам - Содержание

Предисловие

Введение

Часть I. Библейский подход

  • 1.Возвращение к пасторскому служению - Ричард Л. Мэйхью

  • 2.Каким должен быть пастор и как он должен себя вести? - Джон Мак-Артур мл.

  • 3.Пасторское служение в истории - Джеймс Ф. Ститцингер

  • 4.Библейский подход к пасторскому служению - Алекс Д. Монтойя

Часть II. Перспективы подготовки пасторов

  • 5.Особенности характера пастора - Джон Мак-Артур мл.

  • 6.Призвание к пасторскому служению - Джеймс М. Джордж

  • 7.Воспитание пастора - Ирвин А. Басениц

  • 8.Рукоположение пастора - Ричард Л. Мэйхью

Часть III. Личность пастора

  • 9.Семья пастора - Ричард Л. Мэйхью

  • 10.Молитвенная жизнь пастора — личная - Джеймс Э. Росскап

  • 11.Молитвенная жизнь пастора — служение - Дональд Дж. Макдауэлл

  • 12.Подготовка пастора - Джон Мак-Артур мл. и Роберт Л. Томас

  • 13.Сострадание пастора к людям - Дэвид Ч.Дьюэл

Часть IV. Перспективы пастора

  • 14.Поклонение - Джон Мак-Артур мл.

  • 15.Проповедь - Джон Мак-Артур мл.

  • 16.Пример для подражания - Джордж Дж. Земек

  • 17.Руководство - Алекс Д. Монтойя

  • 18.Благовестие - Алекс Д. Монтойя

  • 19.Обучение - С. Лэнс Куинн

  • 20.Надзор и увещевание - Ричард Л. Мэйхью

  • 21.Совершение таинств - Джон Мак-Артур мл.

  • 22.Ответы на часто задаваемые вопросы - Джон Мак-Артур мл.

Материал для дополнительного чтения

  • Приложение 1. Положение о вероисповедании

  • Приложение 2. Анкета кандидата на рукоположение

  • Приложение 3. Вопросы к рукоположению

Предметный указатель

Именной указатель

Указатель стихов из Библии

Сотрудники Семинарии Господа, которые внесли вклад в создание этой книги

