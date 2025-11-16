Второзаконие 28:25, 26 говорит о рассеянии и страданиях, ожидающих евреев, а Второзаконие 30:1-6 добавляет к этому пророчество о том, что евреи будут рассеяны по всему свету, но однажды вновь вернутся на свою землю. Эти пророчества были даны за сотни лет до их исполнения. Но Бог очень четко указал на то, что земля Палестины будет принадлежать Аврааму и еврейскому народу. Книга Левит (26:31-33), написанная примерно в 1400 г. до нашей эры, а также Иезекииль 36:33-35 и Иезекииль 37 дополняют эти пророчества. Лука (21:23-24) вновь подтверждает их, а кроме того, предсказывает, что Иерусалим будет находиться под гнетом языческих народов, пока времена язычников не окончатся.

Давайте подведем краткий итог тому, что Слово Божье говорит о будущем евреев. (1) Рассеяние по всему миру, по всем народам. (2) Ужасные гонения и страдания. (3) Другие, более могущественные народы, окружающие их, исчезнут, но евреи никогда не утратят своего национального сознания, и какой-то остаток народа всегда будет существовать. 4) Однажды они вернутся на свою землю и там возродят собственное государство. А теперь давайте вспомним некоторые общеизвестные факты. Евреи жили среди грозных и воинственных народов, которые нередко были намного многочисленнее и могущественнее их. Хеттеи, филистимляне, хананеяне, идумеи и другие... Друг мой, когда вы в последний раз видели хеттея? Филистимлянина? Они уже давным-давно сошли со сцены истории. А евреи живут! Их жутко, невероятно жестоко преследовали, шесть миллионов евреев погибло только в страшных гитлеровских концлагерях. Более 2500 лет евреи были лишены политической независимости, а почти 2000 лет (со времени падения Иерусалима в 70 г. н.э. до 1948 г.) у них не было даже своей земли. Их разбросало по всему свету, но евреи не растворились среди других народов, как это случилось с англами, саксами, готами и вестготами.

Они не только не были уничтожены, как другие бесчисленные народы, но, что самое удивительное, и по сегодняшний день сохранили свое единство! В Венгрии живут венгерские евреи, есть американские евреи, русские евреи, английские евреи, польские евреи, немецкие евреи и так далее и так далее. Ни один другой народ еще не смог выжить после таких преследований и лишений, но Бог сказал, что евреи переживут все! И это еще одно доказательство того, что Библия есть Слово Божье! Люди, подобные Инкризу Майзеру, увидели в Библии эту истину и говорили, что евреи однажды вернутся в Палестину и возродят свое государство. Как писал Хэл Линдсей в книге The Late Great Planet Earth (“Покойная великая планета Земля”), Инкриз Майзер говорил об этом еще в 1669 г. Это уже не просто очередная попытка привязать какие-то слова общего характера к первым попавшимся историческим событиям после того, как они произошли, а точное исполнение пророчества, которого в течение многих столетий ждал народ Божий. И вдруг, совершенно неожиданно, пророчество исполнилось! С времен второй мировой войны евреи стали возвращаться в Палестину, спасаясь от преследований в Германии, России и других европейских странах (в один момент еврейское население Палестины выросло до 10000 человек).

К ним присоединился поток евреев со всего мира, в том числе из Америки. Представьте себе это переселение! Почему же так случилось? Необъяснимое стремление многих евреев вернуться на “родину” после 2000 лет рассеяния не было основано на вере в библейские пророчества. И все же возвращение евреев в Палестину было точным исполнением того, что Бог сказал о будущем их народа. Англия, которой в то время принадлежала Палестина, выставила на их пути свои мощные военные корабли, но не знала, что делать с безоружными мужчинами, женщинами и детьми, плывущими на торговых судах. В итоге, евреям был разрешен въезд в Палестину. Произошло чудо из чудес: 14 мая 1948 г. евреи вновь объявили себя единым народом! Но у евреев было слишком много врагов, и через неделю на них обрушились армии соседних стран. Врагов было несравненно больше, но горстка израильтян выстояла и одержала победу. В 1967 и 1970 годах на них вновь напали, но еврейский народ опять выстоял. Иерусалим еще находился в руках арабов, но сегодня и этот город принадлежит евреям. (См. Луки 21:24). Божье Слово исполняется и будет исполняться!

Флойд К. Мак-Элвин – Факты, о которых вы не знали. Почему мы можем твердо верить в Библию, Христа и спасение

Центр Апологетических Исследований

Санкт-Петербург – 1996 г. / 80 с.

ISBN 0-9620963-7-7

Флойд К. Мак-Элвин – Факты, о которых вы не знали. Почему мы можем твердо верить в Библию, Христа и спасение – Содержание