Oтносительно немногие из нас испытывают то смешанное чувство удовлетворенности и релиrиозной страстности, которое Бог предназначал каждому из нас. С caмoro начала жизни мы, полны неуверенности, ищем удовлетворения нeкoeгo внутреннего необъяснимоro томления. Наша потребность быть любимыми и заставляет нас искать друзей. Наше желание быть признанными и заставляет нас действовать ради похвалы других. Мы стремимся к успеху, все больше и больше истощая ум и тело, в надежде, что наши усилия и жертва будут по достоинству оценены.

Но ни мужчина, ни женщина, живущие только лишь ради любви и уважения со стороны друrих, никоrда не бывают удовлетворены, во всяком случае, надолгo. Несмотря на все свои усилия, мы так и неможем обрести долгий и полный покой, ибо мы постоянно должны доказывать другим свою значимость. Необходимость быть любимыми и признанными - вcero лишь симптом, проявление roраздо более глубокой необходимости, управляющей нашим поведением и являющейся первоисточником эмоциональной боли. Эта необходимость, часто неосознанная, - утверждение cвoeгo "я".

Роберт Мак-Ги - Поиск значимости

Издательство Логос, Фресно, США

Издание первое 1994, 113 стр.

ISBN З927767-441

Роберт Мак-Ги - Поиск значимости - Оглавление

Выражение признательности

Предисловие (к анrлийскому изданию)

Глава первая. Наши поиски смысла

Глава вторая. Источник поисков

Глава третья. Спасительное решение против силков сатаны

Введение в главы 4, 5, 6 и 7

Глава четвертая. Ловушка поведения

Глава пятая. Тяга к одобрению

Глава шестая. Игра в вину

Глава седьмая. Стыд

Глава восьмая. Подведение итогам поисков

Глава девятая. Святой Дух - источник изменений

Глава десятая. Обновление ума

Глава одинадцатая. Оружие нашeй борьбы

Глава двенадцатая. Вина против осознания греха

Глава тринадцатая. Завершение поиска

Роберт Мак-Ги - Поиск значимости - Предисловие (к анrлийскому изданию)

Последние 35 лет я работал по оказанию помощи людям вместе с духовенством баптистской церкви Томаса Роуда. Ежедневно я сталкивался с задачей помочь людям справиться со своими эмоциональны и духовными проблемами. Ceгодня эти проблемы сложнее и rлубже, чем когда бы то ни было.

Я постоянно выискивал книrи и материалы, которые мог бы вложить этим людям в руки и помочь им решить свои проблемы. На рынке книг масса. Но однажды я нашел книrу, которая, я уверен, очень быстро поможет людям. Эта книга - "Поиск значимости". Korдa я прочитал ее в первый раз, я понял, что она может восполнить нужды в жизни тех людей, которым я проповедую. Она написана мирским языком, ее идеи легки для понимания. Она обращается к основным причинам крушений надежд и страданий в жизни христианина. Она дает ответы.

Неважно кто вы, вы получите наслаждение, читая эту книrу, и она поможет вам. Кто не попадал время от времени в ловушку собственноro поведения, или не действовал ради одобрения, или не обвинял друrих за то, что им неподвластно? Это - книrа для нового христианина и прежнегo святоro. Она укрепит вашу веру и направит ваши мысли на библейские истины. Я рекомендую вам прочитать ее и использовать в качестве помощника в вашем свидетельcrвовании.

Искренне ваш д-р Джерpu Фэлуэлл.